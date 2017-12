Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow (li.) und der finnische Staatspräsident Urho Kekkonen (re.) 1961: »Finnland - Geschichte eines unabhängigen Landes« Foto: ARTE/Bundesarchiv/Transit Film/YLE

Re: Mussolini als Souvenir

Italiens faschistisches Erbe

Der Faschismus ist bei so manchem Italiener immer eine Option geblieben. Drei Souvenirgeschäfte in Predappio, dem Geburtsort des Diktators Benito Mussolini, machen Riesenumsätze. Sie verkaufen alles, was das rechte Herz begehrt: Mussolini-Tassen, White-Power-T-Shirts, Hitler-Büsten. Der Bürgermeister der Stadt Giorgio Frassineti, ein moderater Linker, kann gegen den Duce-Kult rechtlich wenig ausrichten. Er will ihn anders bekämpfen.

Arte, 19.40

Die RBB-Reporter – Wem gehört Potsdams Mitte?

Günther Jauch hat mit seinem gespendeten Fortunaportal die Rekonstruktion des Stadtschlosses erst angeschoben, nun engagiert sich der Fernsehmoderator finanziell beim Wiederaufbau der Garnisonkirche. Potsdams Stadtmitte ist auf dem Weg, eine Art preußisches Disneyland zu werden. Und die Busfahrer machen einem immer noch die Tür vor der Nase zu. Passt zu Preußen.

RBB, 21.00

Finnland – Geschichte eines unabhängigen Landes

Aus Anlass des 100. Jahrestags der Unabhängigkeit Finnlands am 6. Dezember erkundet Olivier Horn die Geschichte Finnlands und schildert, wie das im Ersten Weltkrieg entstandene Land zu dem wurde, was es heute ist. Wie erklärt sich die besondere Situation Finnlands in Europa? Und vor allem: Warum ist es dort im Winter so kalt? FIN/F/D 2017.

Arte, 22.10

DHL, Hermes und Co.

Der große Paketdiensttest

Zusammen transportieren die Marktführer im Privatkundengeschäft fast 80 Prozent aller Pakete in dieser Republik, viele Millionen pro Tag. Nicht immer zur vollsten Zufriedenheit derer, die etwas verschicken bzw. annehmen. Der Test der ZDF-Reporter soll zeigen, wer in Sachen Schnelligkeit, Preis, Service, Umweltbilanz und Fairness die Nase vorn hat. Hoffentlich werden auch die Arbeitsbedingungen der Zustellerinnen und Zusteller genau unter die Lupe genommen, denn diese sind nicht selten katastrophal.

ZDF, 20.15 Uhr