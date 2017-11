Kersten Flenter erschien auch bei den »Verstreuten Gedichten«, seine tragen den programmatischen Titel »Bevor Du mich schön trinkst – Zeitgemäße Tresenlieder« Foto: Angela Wulf

Vor zehn Jahren gründete Miriam Spies in Mainz den Gonzo-Verlag. Sie war Studentin und 25 Jahre alt. Das Verlagsmotto lautet bis heute: »Du bist nicht irgendwer – lies nicht irgendwas.« Der Name »Gonzo« war Programm, abgeleitet vom neuen wilden Journalismus der frühen 1970er Jahre, dessen Texte sehr persönlich gehalten waren und als dessen Hauptvertreter Hunter S. Thompson gilt. Dieses Genre basierte wiederum auf einer literarischen Bewegung, die ca. 20 Jahre zuvor entstanden war und deren Protagonisten wie Jack Kerouac, William S. Burroughs oder Allen Ginsberg als Beat-Generation bekannt wurden.

Der gONZo-verlag (so die eigene Schreibweise) bringt – neben diversen Buchprojekten und anderem – seit 2011 eine kleine und feine Din-A-6-Reihe mit Gedichten heraus, die zwischen elf und 19 Seiten Umfang haben: die »Verstreuten Gedichte«. Autoren sind Hadayatullah Hübsch, Enno Stahl, Hermann Borgerding, Clemens Schittkos, Susann Klossek, Florian Günther und andere. Das aktuelle Heft, Nr. 21, stammt von Tine Meier und trägt den Titel »Wasserwerfer im Paradies«.

Der 2011 verstorbene Hübsch war der Vater der deutschen Beat- und Hippie-Lyrik, der 1969 zum Islam konvertierte; zu einer Zeit also, als der Islam hierzulande noch verbunden wurde mit den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht, weisen Männern, geheimnisvollen Frauen und jeder Menge Kiffer. Die anderen Gonzo-Autoren sind die Kinder und Enkel jener mit der damaligen Geisteshaltung, die auch Hübsch bis dato verkörpert hatte: Sie bejahen den Rausch, werden von Unruhe und Schlaflosigkeit durch Kneipen und Gossen getrieben, wollen mehr ausdrücken als nur die gesellschaftliche Kälte, die sie stört.

Frauen sind in dieser Reihe unterrepräsentiert, obwohl es im Bereich des Social-Beat und Slam-Poetry einige herausragende Dichterinnen gibt. Nach der Entscheidungsfindung über die Auswahl der Texte gefragt, antwortet die Verlegerin: »Das einzige Kriterium ist: Es muss mir gefallen.«

Manche der »Verstreuten Gedichte« sind programmatisch, etwa Kersten Flenters »Bevor Du mich schön trinkst – Zeitgemäße Tresenlieder«, Enno Stahls »irische couplets« oder »Die Russen kommen … und andere Punkrock-Gedichte« von Robsie Richter. Es gibt viel zu entdecken. Ein Lektüreformat für den kurzweiligen Zeitvertreib, durchaus mit Tiefgang. Und eine praktische Art, sich die Hosentaschen mit geistiger Nahrung zu füllen. Die Hefte erscheinen nicht regelmäßig, sondern nach den finanziellen Möglichkeiten. »Die erscheinen, wie mir der Sinn danach steht. Jetzt habe ich gerade so viele gemacht, jetzt mache ich erst mal wieder eine kleine Pause. Die müssen sich erst mal wieder verkaufen, bis Geld für neue da ist«, sagt Spies.

2017 aber muss ein gutes Jahr gewesen sein, denn hier erschienen allein zehn Hefte der Reihe. Die meisten Gedichte sind Erstausgaben, und die Preise moderat. Die ersten fünf Ausgaben kosten drei, die anderen fünf Euro, weil es z. T. Kritik an den geringen Preisen aus dem Buchhandel gab. Entweder man bestellt einzeln oder du einfach alle, und die, die einem nicht gefallen, können notfalls als Mitbringsel verschenkt werden. Alles Geschmackssache – eben gonzo.

Die Jammerei, dass in Deutschland zu wenig Gedichte gelesen werden, dass Dichter und Dichterinnen zu wenig Beachtung finden, wird von dieser Reihe entkräftet. Es gibt eine Menge großartiger Dichter und Dichterinnen und ein Publikum scheint auch vorhanden zu sein. Es fehlt aber an der Anerkennung, sowie an der Möglichkeit, von der Arbeit zu leben. Aber das wäre eine andere Diskussion. Solange es aber so tolle Reihen wie die »Verstreuten Gedichte« gibt, glaubt man, man lebe tatsächlich in einem Land der Dichter und Denker und nicht in einem der Richter und Henker.