Schreyer, Heynowski, Reisch, Uljanow

»Unterwegs zu Lenin«-Regisseur Günter Reisch 2011 Foto: dpa/Arno Burgi

Kurz vor seinem 90. am vergangenen Montag ist der von seinem Freund Kurt Maetzig liebevoll-ironisch »Inhaber einer gutgehenden Schriftstellerei« genannte Wolfgang Schreyer am 14. November nach jahrelangem Krebsleiden selbstbestimmt gestorben, wie der Rostocker BS-Verlag mitteilte. Seine über 40 Bücher, darunter überwiegend Abenteuerromane, geistreich und ironisch, an Tatsachen orientiert mit stark sozialkritischem Akzent, erschienen in mehr als fünf Millionen Exemplaren, wurden in acht Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Trotz manchen Zwists in der DDR entwickelte sich Schreyer ab 1990 zum hellsichtigen Kritiker der neuen Verhältnisse, wie man etwa seinem Buch »Zu guter Letzt« (2016) entnehmen kann.

Seinen 90. Geburtstag feiern konnte am Montag Walter Heynowski. Der Filmemacher von Weltruf (seine mit Gerhard Scheumann im Studio H&S entstandenen Filme werden heute noch zu Retrospektiven im In- und Ausland eingeladen) ist vor Jahren zu seiner ersten Profession als Autor zurückgekehrt. Mit Anfang 20 war er Chefredakteur vom Frischen Wind, aus dem das Satireblatt Eulenspiegel hervorging. Nun erscheinen seine Bücher unter dem Obertitel »Der Film meines Lebens« in der Eulenspiegel-Verlagsgruppe. Dem Band »Zerschossene Jugend« (2007) lässt er in Kürze »Generation im Abendlicht« folgen.

Sollen historische Persönlichkeiten im Äußeren und Gestus im Film oder auf der Bühne genau nachgestaltet werden? Um diese Frage entspann sich um 1970 eine Diskussion unter Künstlern in Moskau. DEFA-Regisseur Günter Reisch drehte in der Stadt seinen Film »Unterwegs zu Lenin« nach persönlichen Erinnerungen von Alfred Kurella. Lenin-Darsteller Michail Uljanow war verunsichert und brauchte Reischs Zuspruch, um in Lenins Maske dann doch überzeugend zu agieren.

Reisch hatte ein Talent für die leichte Muse auf der Leinwand mehr als einmal bewiesen, mit den Filmen »Das Lied der Matrosen« (1958) und »Gewissen in Aufruhr« (1961) aber auch historische Stoffe gemeistert. Uljanow (zu dem er bald Mischa sagen durfte) kannte er durch Filme wie »Schlacht unterwegs« (1961) und »Die Lebenden und die Toten« (1964), so dass er ihn für seinen Liebknecht-Film »Solange Leben in mir ist« nach Berlin holte. Auch in der Fortsetzung »Trotz alledem!« spielte Uljanow mit – als Lenin.

Uljanow wurde im Film auch als Dmitri Karamasow und Jegor Bulytschow berühmt und war bis zu seinem Tod 2007 gefeierter Darsteller am Wachtangow-Theater. Der 2014 verstorbene Reisch hat etwa ebenso lange als Professor neue Generationen von Filmemachern ausgebildet. Uljanow und Reisch wären dieser Tage 90 Jahre alt geworden.