Rufe aus der Gruft

Figuren aus der Bühnenliteratur des späten 19. Jahrhunderts (»Teheran Tabu«) Foto: Little Dream Entertainment

Mehr als heikel ist es wohl, einen Spielfilm mit einer Vergewaltigungsszene zu beginnen. Zuletzt kam Paul Verhoevens »Elle« – größtenteils dank des unzerstörbaren dunklen Humors von Isabelle Huppert – gerade so damit durch. Für den Film »Fikkefuchs« des durch Mitwirkung an zahllosem TV-Schrott abgehärteten Schauspielers und Regisseurs Jan Henrik Stahlberg gilt das allerdings nicht.

Im fernen Hollywood ist derzeit viel von sexuellem Missbrauch die Rede. Fast scheint der sexuelle Übergriff zu den dortigen allgemeinen Produktionsbedingungen schlicht dazuzugehören. Die Klatschkolumnisten früherer Dekaden taten wenig anderes, als genau dies minutiös genug anzudeuten (»Hollywood Babylon« usw.). Nun, unter denkbar anderen juristischen, politischen und kulturellen Umständen als denen in den Zeiten des alten Studiosystems samt seiner »Casting couch« ist der neueste Durchlauf der großen amerikanischen Sexpanik wohl auch ein Anzeichen dafür, dass mittlerweile genügend Leute die anachronistischen Produktionsbedingungen der sogenannten Filmindustrie mit ihrem ganzen sexistischen Dreck endgültig satt haben. Bis hierhin und nicht weiter. Film ist tot, ab jetzt wird über die Überreste Gericht gehalten.

Natürlich kann der kleine, keineswegs harmlose deutsche Film »Fikkefuchs« wenig dafür, dass er in diesen Zeiten auf die Leinwand kommt. Vielleicht hätte man ihn noch vor 20, 30 oder 40 Jahren irgendwie klamottig lustig finden können, aber die Zeit solcher Klamotten ist leider abgelaufen. Ironischerweise haben die beiden männlichen Helden gleichsam den Auftrag, sich über nichts anderes als ihre eigene Überkommenheit klar zu werden und sich selbst buchstäblich zu Grabe zu tragen.

Wie angedeutet, beginnt der Film mit einem sexuellen Übergriff. Ein offensichtlich gestörter Typ, gespielt von Franz Rogowski (zuletzt bereits in Michael Hanekes »Happy End« im Rollenfach des Verstörten zu bewundern) starrt eine Supermarktkassiererin belästigend an, bevor er sie anfällt. Man bringt ihn in die Klapse, aus der er nach Berlin zu seinem mutmaßlichen biologischen Vater flieht. Diese Figur – gespielt von Stahlberg selbst, unter Hinzufügung von Halbglatze und Schmerbauch – ist eine Karikatur des »Mannes von fünfzig Jahren«, vorgeblicher Bonvivant und Homme à Femmes, der davon faselt, dass er dem scheuen jungen Reh noch immer den Vorzug gebe vor der alten Hirschkuh am Straßenrand, das schöne junge Mädchen der Mercedes der Menschheit sei usw. usf. Sentimental schwärmt er von vergangenen Tagen als Rettungsschwimmer und gefragter junger »Stecher« im sonnigen Griechenland, das schon mehrfach als Medium deutscher Seelensuche zu dienen hatte, zuletzt etwa, stellvertretend für viele sinistre Kräfte, die an der Zerstörung der Welt fleißig genug arbeiten, unfreiwillig als ruinöses Denkmal der Macht des Schäuble. (Ich schweife ab.) Fatih Akins absolut desaströser Terror-Trashfilm »Aus dem Nichts« endet übrigens mit Suizidmission ebenfalls in Griechenland.

Widerwillig übernimmt der als grotesk notgeiler alter Sack gezeichnete Vater die sexuelle und schöngeistige Erziehung seines gestörten Sohnes, der als Zeichen seiner Verwahrlosung praktisch ununterbrochen Pornographie konsumiert. Tatsächlich aber ist das eingebettete pornographische Bildmaterial so ziemlich das einzig annähernd Gegenwärtige in dem Film, der sich mehr und mehr als Klamotte – »Wenn der Vater mit dem Sohne …« – über erbärmliche Abenteuer zweier Einfaltspinsel entpuppt, die im nächtlichen Berlin weit davon entfernt sind, irgendwen oder irgendwas »aufzureißen«. Statt dessen wird gesoffen, bis der Ofen aus ist, und noch mehr gejammert. Deutsche Männer. Große Misere.

In der zweiten Hälfte ist der Film mehr oder weniger Satire über Männerselbsthilfegruppen bzw. »Pick-up-artist«-Seminare, wie sie vor zehn Jahren auch als Reality-TV-Format kurz mal en vogue waren. Im Zuge dieser »Satire« wird das Bildmaterial von Porno und Prostitution, das zunächst eher als »kulturkritisches« Fremdzitat diente, mehr und mehr zum inhärenten, wenn nicht gar wesentlichen Bestandteil des filmischen Abenteuers selbst. Es endet, wie es begann, mit Sextour und Grablegung im besagten Griechenland. »Griechische Feigen« hieß 1977 eine exemplarische deutsche Sexklamotte. In diesem Sinne ist »Fikkefuchs« ein Ruf aus der Gruft.

Prostitution und Pornographie spielen auch in dem im Rotoskopie-Verfahren produzierten Animationsfilm »Teheran Tabu« von Ali Soozandeh keine kleine Rolle. Dem Hörensagen nach geht es um Doppelmoral und ähnlich Schockierendes. Der Filmemacher (zitiert nach Presseheft): »Die Idee entstand vor ein paar Jahren, als ich in der U-Bahn ein Gespräch von zwei jungen Iranern mitgehört habe, die über ihre Erfahrungen mit Mädchen gesprochen haben. Sie erwähnten eine Prostituierte, die ihr Kind mit zur Arbeit gebracht hat. Das stimmte mich nachdenklich.« Sapperlot! Tatsächlich hat man von ähnlichen Fällen selbst in der Filmgeschichte schon mal gehört (Hitchcock, »Marnie«).

Wie dem auch sei. Es beginnt mit einem kurzen Beischlaf unter dem Einfluss von Amphetaminen auf der Toilette eines Nachtclubs mit ungewollter Schwangerschaft als Folge und endet mit Selbstmord. Zwischendrin gibt es die besagte Prostituierte mit Kind auf der Arbeit und im Taxi (Überschneidungen inbegriffen), Pornos konsumierende Studenten, schmierige Abtreibungsärzte in dunklen Hinterzimmern, nervige Schwiegermütter, sexuell übergriffige Juristen, suizidale, erpresste, verkaufte Frauen usw. Was für eine Sorte Sozialporträt ergibt sich da wohl?

Es sind letztlich Figuren aus der Bühnenliteratur des späten 19. Jahrhunderts oder des deutschen »Problemfilms« der 1950er, die hier in den Metropolenmoloch Teheran versetzt werden. Diesen hätte man sich – und sei es schlicht aus Gründen des ungeheuren Ausmaßes – doch ein klein wenig unübersichtlicher, komplexer vorgestellt.

Doch unverkennbar ehrt diesen Film das gültige Erkennungssiegel des üblen »Culture vulture«-Trash: ZDF/Arte hat mitproduziert. Fikkefuchsverdammtnochmal.