Mugabe gibt auf

Die Abgeordneten waren am Dienstag im Parlament in Harare zusammengekommen, um über die Absetzung Robert Mugabes zu beraten – inzwischen trat er zurück

In Simbabwe hat der langjährige Präsident Robert Mugabe offenbar nun doch seinen Rücktritt erklärt. Das teilte Parlamentspräsident Jacob Mudenda am Dienstag mit. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, in einem Schreiben habe der 93jährige erklärt, seine Entscheidung sei »freiwillig« erfolgt.

Zuvor hatte das Parlament in Harare am Dienstag Beratungen über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatschef aufgenommen. Der Parlamentsvorsitz genehmigte eine dafür erforderliche gemeinsame Sitzung beider Kammern. Parlamentspräsident Jacob Mubenda sagte zu Beginn der Sitzung, das Amtsenthebungsverfahren sei »beispiellos in der Geschichte des unabhängigen Simbabwe«.

Die Regierungspartei hatte Mugabe am Sonntag als Parteichef abgesetzt und seinen Rivalen Emmerson Mnangagwa zum neuen Vorsitzenden nominiert. Mugabe und seine 52jährige Ehefrau Grace, die auch als seine mögliche Nachfolgerin gehandelt wurde, wurden aus der Partei ausgeschlossen. Ein Ultimatum seiner Partei, bis Montag mittag freiwillig zurückzutreten, hatte Mugabe verstreichen lassen.

Armeechef Constantino Chiwenga hatte die Bevölkerung am Montag in einer Fernsehansprache zu »Ruhe und Geduld« aufgerufen. Mugabe stehe im Kontakt mit seinem früheren Stellvertreter Emmerson Mnangagwa, fügte der Generalstabschef in einer im Fernsehen übertragenen Rede hinzu. Mnangagwa, der von Mugabe am 6. November entlassen worden war, forderte Mugabe am Dienstag auf, die öffentliche Meinung zu respektieren und auf sein Amt zu verzichten. Der 75jährige befindet sich derzeit im Ausland. Am Dienstag kündigte er an, erst nach Simbabwe zurückzukehren, wenn seine Sicherheit gewährleistet sei.

Abgeordnete der Regierungspartei ZANU-PF gehen davon aus, dass die Oppositionspartei Bewegung für einen Demokratischen Wandel (MDC) beim Machtwechsel kooperieren werde. MDC-Fraktionsvorsitzender Innocent Gonese sagte dazu: »Wir haben seit Jahren Mugabes Abtritt gefordert, und wir freuen uns, dass unsere Kollegen der ZANU-PF das jetzt auch endlich erkannt haben«.

Ohne den »freiwilligen« Rücktritt Mugabes hätte sich das Verfahren über Wochen hinziehen können. . Eine Kommission hätte untersuchen müssen, ob sich der Präsident schweren Fehlverhaltens oder des Verfassungsbruchs schuldig gemacht habe.

