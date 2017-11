Welthistorisches Konzept

Zu jW vom 9. November: »Vorbildliche ­Bestimmungen«

Die Überschrift des Artikels darf man wohl als Untertreibung ansehen, das »Dekret über den Frieden« ist durchaus von welthistorischer Bedeutung, vor allem wegen der zugrundeliegenden Auffassung von der »freien Selbstbestimmung der Nationen«. (…) Im Kontext des 100. Jahrestags der Oktoberrevolution wäre es allerdings m. E. auch unbedingt nötig gewesen, darauf hinzuweisen, dass die Bilanz der Umsetzung dieses Konzepts unter Lenins Nachfolgern keineswegs nur »gemischt ausfällt« (…), sondern in der Praxis eine einzige Missachtung und Gegnerschaft dazu aufweist. Ja, Lenin stand mit seinem Verständnis von der überragenden Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen in der Führung der Bolschewiki schon zu Lebzeiten weitgehend allein da. (…) Bei dem Konflikt ging es um die Struktur der UdSSR und die Frage der Gleichberechtigung aller Staaten in ihr. Speziell spitzte er sich an der Frage nach der Einbindung Georgiens in die SU zu. Nach genauer Untersuchung (…) warf Lenin Stalin vor, ein echter »Sozialnationalist« (…) zu sein. Lenin betrieb u. a. deswegen mit aller Kraft die Absetzung Stalins als Generalsekretär – und starb daran (politisch) Anfang März 1923. (…)

Heribert Thomalla, Germering

Sieg wäre Einigkeit

Zu jW vom 10. November: »Versöhnung mit Hindernissen«

(…) Nicht die Hamas und die Fatah sind Feinde, der gemeinsame Feind heißt Israel. Als sich im Jahr 2014 schon einmal die Fatah und die Hamas zusammenschließen wollten und große Freude darüber bei der Bevölkerung in Gaza herrschte, begann Israel mit der Bombardierung des Gazastreifens. 50 Tage dauerte die Bombardierung vom 8. Juli 2014 an, und Gaza wurde in Schutt und Asche gebombt. Die Lebensbedingungen dort sind eine Katastrophe, und eigentlich gilt der Gazastreifen inzwischen als fast unbewohnbar. Gerrit Hoekman schreibt, die Hamas habe die Fatah 2007 aus dem Gazastreifen vertrieben. Die Hamas wurde demokratisch als stärkste Partei gewählt, die Bevölkerung dafür abgestraft, der Gazastreifen abgeriegelt und zur Strafe sanktioniert. Die Versöhnung ist von Israels Regierung nicht gewollt. (…) Es gibt zwischen Hamas und Fatah keinen »Sieger«, der Sieg wäre Einigkeit. Die Mutmaßungen über die verschiedenen bewaffneten Widerstandsgruppen werden vom Autor ungefiltert wiedergegeben und entsprechen in der Wortwahl ganz der bürgerlichen Presse (…). Ich würde mich freuen, wenn es diesmal wirklich zu einer Einigung kommen könnte, ohne dass die Bemühungen wieder zunichte gemacht werden. Die Palästinenser (…) müssen zusammenhalten, um zu überleben.

Gisela Vormann, per E-Mail

Geraubte Datteln

Zu jW vom 2. November: »Eine nationale Heimstätte«

(…) Diesen Herbst werden in den Regalen großer europäischer Lebensmittelketten wieder (…) Datteln aus Israel angeboten. Lieferfirmen sind israelische Unternehmen, die auch in den illegalen Siedlungen in dem von Israel besetzten palästinensischen Gebiet tätig sind. (…) Die landwirtschaftlichen Kibbuzim, die diese Datteln anbauen, haben uneingeschränkten Zugang zur Wasserversorgung, während viele palästinensische Gemeinden (…) davon ausgeschlossen sind. Israelische Datteln werden hierzulande auf Kosten der Opfer in Palästina gekauft und gegessen. Es ist im Ergebnis Teilnahme an israelischer Gewalt. In der Schweiz hat die Kampagne »BDS CH« mit einer Postkartenaktion zum Boykott dieser israelischen Waren (…) aufgerufen. Im November 2017 jährt sich der Beginn der Nakba (Katastrophe), in den Leitmedien gefeiert als Beginn der Selbständigkeit des wunderbaren Israels. Tatsächlich ist es der Beginn der militärischen »ethnischen Säuberung« Palästinas durch zionistische Streitkräfte und später die israelische Armee. (…)

Gerhard Oberkofler, per E-Mail

Folge der Ungleichheit

Zu jW vom 13. November: »Poznan: Rechte prägen Stadtbild«

Bei der notwendigen Auseinandersetzung mit dem Nationalismus in Polen muss man zwei Aspekte im Auge behalten: 1. Dieser neue Nationalismus ist kein singulär polnisches Phänomen, sondern hat, wie zuletzt die Wahlen in Tschechien zeigten, bei aller Unterschiedlichkeit praktisch alle Länder der östlichen EU-Peripherie erfasst. 2. Hauptsächlich gespeist wird dieser neue Nationalismus aus den fortdauernden Ungleichgewichten und Ungerechtigkeiten der semikolonialen EU-Angliederung. Angesichts des fortdauernden dramatischen Gefälles bei Löhnen und Renten gegenüber Westeuropa glauben viele in diesen Ländern nicht mehr an die versprochene »aufholende Entwicklung« (…). Insofern irrt z. B. auch der VW-Konzern, der als Holding in Polen sieben hochprofitable Werke betreibt, wenn er glaubt, durch großformatige, auf Selbstlob ausgerichtete Zeitungsanzeigen unmittelbar vor dem Nationalfeiertag den polnischen Nationalismus beschwichtigen zu können. Wie wäre es, wenn VW schon jetzt zum 100. Jahrestag der polnischen Unabhängigkeit 2018 seinen polnischen Mitarbeitern die Angleichung ihrer Löhne an das westeuropäische Niveau zusagen würde?

Richard Kallok, per E-Mail

Einseitiger Antiimperialismus

Zu jW vom 13. November: »Great Game«

Der Artikel von Frau Leukefeld steht exemplarisch für einen verkürzten Antiimperialismus, der diesen mit einer Anti-USA-Haltung gleichsetzt. Dass die Kurden nicht mit Assad zusammenarbeiten, wird als unverständlich dargestellt; Umstände wie der, dass unzählige Kurden keine syrische Staatsbürgerschaft bekommen konnten und staatenlos sind, oder die Unruhen von Kamischli 2004 bleiben unerwähnt. Ich möchte, dass die Rojava-Revolution von den »deutschen Linken« wirklich aufrichtig begleitet wird – unter der Prämisse des »Selbstbestimmungsrechts der Nationen«, wie von Lenin vorgegeben. Die YPG/YPJ über Umwege mit den Mudschaheddin zu verknüpfen – also bitte!

Emre Munzur, per E-Mail