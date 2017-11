Megadeals der Supermächte

Gastgeber Xi Jinping (l.) begrüßt US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in der Großen Halle des Volkes in Beijing Foto: Damir Sagolj/Reuters

Beim ersten Besuch von US-Präsident Donald Trump in der Volksrepublik China sind Wirtschaftsabkommen im Umfang von mehr als 250 Milliarden US-Dollar (215 Milliarden Euro) geschlossen worden. Mit Staats- und Parteichef Xi Jinping vereinbarte Trump am Donnerstag in Beijing eine enge Abstimmung beim Umgang mit Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm.

Nachdem zuvor in Anwesenheit beider Präsidenten in der Großen Halle des Volkes 15 Wirtschaftsvereinbarungen unterzeichnet worden waren, zeigte sich Trump im Vergleich zu früheren Äußerungen versöhnlich gestimmt: Er kritisierte zwar erneut »sehr einseitige, unfaire« kommerzielle Beziehungen. »Aber ich gebe nicht China die Schuld«, sagte der Präsident. Denn wer könne einem Land vorwerfen, ein anderes Land auszunutzen, um Vorteile für sein Volk daraus zu ziehen. »Ich gebe früheren US-Regierungen die Schuld, dass sie das (US-)Handelsdefizit außer Kontrolle geraten ließen.«

Die Milliardenvereinbarungen erstrecken sich auf Bereiche wie Gasförderung, Industrie, Informationstechnologie, Fahrzeugbau oder den Kauf von gleich 300 Boeing-Flugzeugen für allein 37 Milliarden US-Dollar. Zu den Vereinbarungen gehörten feste Verträge, aber auch nur Absichts- oder Rahmenerklärungen. Unklar war, welche Geschäftsabschlüsse ohnehin seit langem geplant waren und nur anlässlich des Besuches besiegelt wurden. Experten zeigten sich skeptisch, ob sich alle Vorhaben realisieren ließen.

»Diese Geschäfte geben Trump viel Gesicht«, kommentierte Cheng Xiaohe von der Volksuniversität in Beijing. »Es ist ein großer Erfolg für ihn.« In den Gesprächen mit Xi sagte Trump, ihm sei bewusst, dass die USA ihre Wirtschaftspolitik ändern müssten, »weil sie im Handel so weit hinter China herhinken und, um ehrlich zu sein, hinter vielen anderen Ländern«.

Xi Jinping verwies auf die Gemeinsamkeiten der zwei weltgrößten Volkswirtschaften, die wichtige Motoren für das globale Wachstum seien. Beide müssten »gesunde und stabile Beziehungen« pflegen. »Zusammenarbeit ist der einzige Weg.« (dpa/jW)