Soll dem ÖFB den Weg weisen: Franco Foda von Sturm Graz Foto: Dominic Ebenbichler/Reuters

Ein »Tabubruch«, der niemand überraschte: Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) hat Franco Foda als ersten Deutschen in seiner 113jährigen Geschichte zum Nationaltrainer ernannt. Er tritt die Nachfolge des Schweizers Marcel Koller an, der mit dem ÖFB-Team in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 gescheitert war. »Er ist jemand, der gute Voraussetzungen mitbringt, er kennt den österreichischen Fußball als Spieler und als Coach«, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner über den noch bei Sturm Graz unter Vertrag stehenden Foda, der bei seiner Vorstellung am Montag abend in Wien fehlte: »Er versteht es, mit kleinen Strukturen zu arbeiten, ist ein akribischer Arbeiter.«

Foda erhielt zunächst einen Vertrag bis Ende 2019, der allerdings erst am 1. Januar 2018 beginnt. Am 14. November im Länderspiel in Wien gegen Uruguay wird er demnach noch nicht hauptverantwortlich im Einsatz sein, allerdings auf der Bank »hospitieren«. Bei erfolgreicher Qualifikation für die EM-Endrunde in knapp drei Jahren verlängert sich sein Vertrag. Foda war erklärter ÖFB-Favorit und hatte unter anderem Thorsten Fink (Austria Wien) und Andreas Herzog (zuletzt Kotrainer USA) ausgestochen – der ebenfalls gehandelte Kölner Trainer Peter Stöger sagte laut Windtner am Sonntag ab. Zum erweiterten Kreis hätten laut Präsident zudem Niko Kovac (Eintracht Frankfurt) und Markus Weinzierl (zuletzt Schalke) gezählt. Diese Offenheit bezüglich der Trainersuche wurde in österreichischen Medien als öffentliche Desavouierung Fodas kritisiert. Der kommentierte bei seiner ersten Pressekonferenz als Teamchef am Dienstag gelassen: »Ich war die erste Wahl, sonst säße ich nicht hier.«

Der neue Nationaltrainer bringt seine Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics aus Graz mit. Über die Ablösesumme hatte es zähe Verhandlungen gegeben, Bundesligaspitzenreiter SK Sturm, bei dem der gebürtige Mainzer Foda noch bis 2019 unter Vertrag stand, soll rund 350.000 Euro kassieren. »Ich freue mich für Franco und das gesamte Trainerteam, dass sie diese Möglichkeit erhalten. Franco hat sich mit langjähriger guter Arbeit diese Herausforderung verdient«, sagte Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl.

Für den finanziell nicht auf Rosen gebetteten Verband ist die Ablöse eine Menge Geld, dafür erhält der ÖFB mit Foda allerdings einen in der Alpenrepublik hochgeschätzten Trainer. Der langjährige deutsche Bundesligaverteidiger (321 Spiele für Kaiserslautern, Bielefeld, Saarbrücken, Leverkusen und Stuttgart) sowie Nationalspieler (zwei Einsätze auf der Südamerikareise 1987) ist längst gefühlter Österreicher. Mit Unterbrechungen stand Foda 20 Jahre bei Sturm unter Vertrag, als Spieler (1997 bis 2001) holte er zweimal, als Trainer (2001/2, 2006 bis 2012, seit 2014) einmal den Meistertitel (2011). Dazwischen lag ein Engagement als Coach des 1. FC Kaiserslautern, mit dem er 2013 in der Relegation gegen Hoffenheim den Bundesligaaufstieg verpasste. Foda gilt als moderner Trainer, der auf wechselnde Formationen setzt. Häufig schickt er sein Team mit einer in Österreich unüblichen 5-4-1/3-4-3-Grundordnung auf den Platz. Seine Grazer trumpfen aktuell mit einem gut strukturierten Ballbesitzspiel auf und kombinieren mit vielen Kurz- und Flachpässen über die Flügel. Nun wartet eine schwere Aufgabe auf ihn. In den sechs Jahren unter Koller spielte die wohl talentierteste ÖFB-Generation seit den Krankls, Prohaskas und Schachners teils sehr erfolgreich. Mit modernem Pressing qualifizierte man sich bei der EM 2016 erstmals nach 18 Jahren wieder sportlich für ein großes Turnier. Sobald die Österreicher als Favoriten auf dem Platz standen, bekamen sie allerdings Probleme, hatten Schwierigkeiten, das Spiel zu machen. Die Endrunde in Frankreich verlief genauso ernüchternd wie die folgende Qualifikation zur WM 2018.

Foda wird der ÖFB-Auswahl nun sowohl das Selbstvertrauen zurückgeben als auch neue Spielkonzepte vermitteln müssen. Um nicht zu viel Druck aufzubauen, stapelten Windtner und Sportdirektor Peter Schöttel am Dienstag tief. Man wolle dominant spielen, sei aber auch sportlich eine »Smaller-sized nation«. Trotzdem ist allen klar: Bei der EM 2020 will man wieder dabeisein.