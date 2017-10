Maxim Gorki schreibt 1917 abends oft Briefe an seine Frau oder seinen Sohn: »1917 – die Künstler und die Revolution« Foto: © Katrin Rothe Filmproduktion

Wissen vor acht – Werkstatt

Was sind Gravitationswellen?

Fünf Minuten nimmt sich das Erste am Mittwoch Zeit für dieses spannende Thema aus dem Bereich der Physik. Was passierte eigentlich, als zwei Neu­tronensterne aufeinanderprallten? Lang, lang – 130 Millionen Jahre – ist’s her.

19.45, ARD

Eine gute Mutter

Die alleinerziehende Mona (Petra Schmidt-Schaller) reist mit ihren beiden Kindern Danny und Marlen an die Ostsee. Die psychisch labile Mutter bildet mit den für ihr Alter ungewöhnlich reifen Kindern ein seltsames Gespann, das jedermann auffällt, auch der Kommissarin Greta (Mina Tander). Plötzlich verschwindet die kleine Marlen auf mysteriöse Weise. Greta setzt alles daran, das Geheimnis um Mona zu lüften. Immer düster, hoffentlich auch eine Spur Realismus – aber wir geben das deutsche Fernsehspiel nicht auf (wir nicht!). In weiteren Rollen: Axel Milberg, Judy Winter und Jenny Elvers. Regie: Claudia Garde.

Das Erste, 20.15

UEFA Champions League

FC Porto – RB Leipzig

Aktuellen Fußball übertragt das ZDF. Ob die neureichen Leipziger Rasenballer ausgerechnet vom FC Porto ausgebremst werden? Im Moment steht der Klub aus Portugal in der Tabelle hinter den »Roten Bullen«.

20.25, ZDF

Steve Bannon – der Trump-Flüsterer

Auf wen hört Donald Trump? Dokumentarfilmer Michael Kirk will mit seinem Film einen Blick hinter die Kulissen werfen. Der Name des Breitbart-Betreibers Stephen Bannon wird dabei auf jeden Fall fallen. Vielleicht ja ein Beitrag, der mal ohne den Verweis auf Putin auskommt.

21.45, ZDF Info

1917 – die Künstler und die Revolution

Die zweifache Grimme-Preisträgerin Katrin Rothe hat sich der Oktoberrevolution von 1917 angenommen und einen sogenannten Legetrickfilm produziert. Klingt spannend? Das war es auch, welthistorisch jedenfalls.

Arte, 21.50

Das Salz der Erde

Dokumentarfilm im Ersten

Angeblich war der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado am Ende nicht zufrieden mit dem Filmporträt von Wim Wenders. Sei’s drum: Einen hohen Schauwert hat der 2014 erstaufgeführte Film allemal. Und Salgado hat mit seinen Fotos von Landschaft und Menschen ein beeindruckendes Werk geschaffen.

22.45, ARD