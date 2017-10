Rotlicht: Drei-Meere-Initiative

Ankunft der ersten Lieferung US-amerikanischen Flüssiggases am polnischen Terminal in Swinoujscie an der Mündung der Oder (8.6.2017) Foto: Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz via REUTERS

Die »Drei-Meere-Initiative« ist ein einstweilen eher angestrebter als bestehender Zusammenschluss von zwölf ost- und zentraleuropäischen EU-Ländern. Bis auf Österreich gehören sie alle zur sogenannten »neuen EU«, das heißt: Sie haben eine realsozialistische Vergangenheit. Manche als ehemalige Sowjetrepubliken wie Estland, Lettland und Litauen, manche als möchte­gernautarke Eigenbrötler jener Zeit wie Rumänien, wieder andere, die es wie Slowenien und Kroatien damals als eigenständige Staaten noch nicht gegeben hat. Die »drei Meere« im Namen bezeichnen die Ostsee, die Adria und das Schwarze Meer, zwischen denen die Mitgliedsstaaten liegen – etliche wie Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei freilich als Binnenländer.

Offizieller Zweck des Zusammenschlusses sind die intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Ausbau verschiedener Verkehrswege und Transportinfrastrukturen: Von einer »Via Carpathia« ist die Rede, die Estland und die Ägäis – beinahe, Griechenland ist nicht Mitglied – verbinden soll, und von neuen Flüssiggasterminals, um den Ländern Ostmitteleuropas eine von Russland unabhängige Gasversorgung zu ermöglichen und bei der Gelegenheit die Errichtung neuer Transportwege für russisches Gas zu verhindern. Entstanden ist davon bisher nur ein 2016 nach langer Verzögerung eingeweihtes Terminal im polnischen Swinoujscie an der Odermündung. Dass es ausgelastet wäre, lässt sich bisher nicht beobachten.

Die Idee zur Drei-Meere-Initiative ging 2015 von Polen und Kroatien aus. In der polnischen Politik ist das Konzept populär, weil es an die Glorie der polnischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert anknüpft, als das Land zum bisher einzigen Mal eine europäische Großmacht war. Schon in den 1920er und 1930er Jahren des letzten Jahrhunderts propagierte das gerade als Staat wiederhergestellte Polen die Idee eines »Intermariums«, um die zwischen Deutschland im Westen und der Sowjetunion im Osten gelegene Kette von staatlichen Newcomern unter Warschauer Führung zu einem antisowjetischen Gürtel von Pufferstaaten unter französisch-britischer Protektion zu verbinden. Da es der damalige polnische Machthaber Jozef Pilsudski jedoch geschafft hatte, sein Land durch eine expansive Territorialpolitik in kürzester Zeit mit allen seinen Nachbarn zu verfeinden, blieb das »Intermarium« seinerzeit auf dem Papier.Ob die Sache diesmal mehr Substanz hat, muss sich zeigen. Auch heute ist die Neigung in der Region, polnische Führungsansprüche zu akzeptieren, begrenzt, und an materiellen Anreizen hat Warschau nicht viel zu bieten.

Bisher hat es zwei Gipfeltreffen der »Drei-Meere-Initiative« gegeben, das erste 2016 in Dubrovnik, das zweite im Sommer dieses Jahres in Warschau. Viel mehr als heiße Luft kam einstweilen nicht heraus, aber das zweite Treffen beehrte der ohnehin gerade in Polen auf Staatsbesuch weilende US-Präsident Donald Trump mit seiner Anwesenheit. Das ist ein Zeichen dafür, wem diese Initiative in erster Linie in den Kram passt: den USA. Charakteristisch ist, dass die Möglichkeit einer solchen Allianz aktuell zuerst Anfang 2015 in einer Zehnjahresprognose des US-amerikanischen Thinktanks Stratfor aufgebracht worden war. Ziel sei es, einen territorialen Korridor zwischen Deutschland und Russland zu legen. Passend hierzu zieht Stratfor-Chef George Friedman seither durch die Lande und prophezeit Polen in Vorträgen eine glänzende Zukunft als osteuropäische Großmacht – auf Kosten von Deutschland und Russland, deren Zeit vorüber sei. Der nächste »Drei-Meere-Gipfel« soll 2018 in Rumänien stattfinden.