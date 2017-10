Regel Nummer eins

Ermattungstaktik gegen aberwitzige Läuferzüge: Walter Benjamin (r.) und Bertolt Brecht beim Schach (Skovsbostrand/Dänemark 1934) Foto: © Akademie der Künste, Berlin, Bertolt-Brecht-Archiv

So niedergeschlagen wie 1941 in Kalifornien war Bertolt Brecht kaum je zuvor oder danach. Mit Hollywood verband ihn nicht viel mehr als gegenseitige Abneigung. Dazu die Todesnachrichten aus Europa, die oft mit erheblicher Verspätung eintrafen. Wie sein Freund Walter Benjamin völlig entkräftet in den Pyrenäen die Nachricht aufgenommen hatte, dass er ein Visum des Vichy-Regimes für die Flucht in die USA benötige (mit einer Überdosis Morphiumtabletten; Benjamins Pariser Wohnung war von der Gestapo gestürmt worden), erfuhr Brecht elf Monate später in jenem August 1941 in Santa Monica.

Mit der Todesnachricht bekam Brecht Benjamins Thesen »Über den Begriff der Geschichte« zugestellt, die er umgehend für »klar und entwirrend (trotz aller Metaphorik und Judaismen)« befand, allerdings stelle sich die Frage, wer in solch finsteren Zeiten überhaupt noch bereit sei, so etwas »wenigstens misszuverstehen«. In dem zu Brechts Lebzeiten unveröffentlichten Nachrufgedicht »An Walter Benjamin, / der sich auf der Flucht vor Hitler entleibte« machte er sich einen Kreuzreim auf die eigene Hilflosigkeit: »Ermattungstaktik war’s, was dir behagte / Am Schachtisch sitzend in des Birnbaums Schatten. / Der Feind, der dich von deinen Büchern jagte / Lässt sich von unsereinem nicht ermatten.«

Man hört gerade öfter von Ermattungstaktik im Kampf gegen »Neue Rechte«; Benjamin war auf diese Strategie bestimmt nicht mal als Schachspieler beschränkt. Er hatte den Ruf des Grüblers, der den Gegner ermüdet und zermürbt, im Sommer 1934 schnell weggehabt bei der Gemeinschaft um Brecht, die im Exil von einer großen Textfabrik zum kleinen Familienunternehmen werden musste. Brecht verstand sich auch am Brett erst mal als Draufgänger. In der vergangene Woche eröffneten Ausstellung »Benjamin und Brecht. Denken in Extremen« in der Berliner Akademie der Künste (AdK) kann der Besucher ein Duell der beiden von 1934 an einem Bildschirm zu Ende spielen. Benjamin übersah in einer Vorwärtsbewegung einen möglichen Bauerngewinn, während Brecht vor allem aberwitzige Läuferzüge vollführte. Die Bedenkzeiten ließen sich leider nicht rekonstruieren.

Nehmerqualitäten bewies Benjamin in jenem Sommer unter dem Birnbaum im dänischen Svendborg auch nach der »Anschuldigung«, sein Kafka-Essay leiste »dem jüdischen Faszismus [!] Vorschub«, Anlass einer »langen und erregten Debatte«. Der Vorwurf wird Benjamin »getroffen« haben, davon geht Erdmut Wizisla aus. »Aber anders als Moralisten, die sagen: Das geht ja nun gar nicht, da muss man den Kontakt sofort abbrechen, was ist denn mit dem Brecht? Antisemit! oder was da alles kommt, hält Benjamin dagegen, hält seine Position aufrecht und gibt eigentlich nicht viel preis. Direkt danach schreibt er seine Rezension des Dreigroschenromans.« Brecht erschließe den Kriminalroman für die Sozialkritik, heißt es in dieser Rezension, und durchaus zustimmend wird Macheath zitiert: »Die Hauptsache ist, plump denken lernen. Plumpes Denken, das ist das Denken der Großen.«

Wizisla leitet das Brecht- und das Benjamin-Archiv an der AdK. Er hat über die Freundschaft der beiden promoviert, die vorhandenen Quellen in seinem Buch »Benjamin und Brecht« (Suhrkamp, 2004) ziemlich erschöpfend ausgedeutet und nun die Ausstellung am Hanseatenweg kuratiert. In Sachen Ermattungstaktik verweist Wizisla auf das im Februar erschienene Benjamin-Buch von Lorenz Jäger (»Walter Benjamin. Das Leben eines Unvollendeten«). Dort finde sich dazu ein recht zentraler Satz aus Benjamins Selbstporträt »Agesilaus Santander« (1933): »Denn mit nichts ist meine Geduld zu überwinden.« Benjamin habe Brecht meist erst »viel später« widersprochen und dann »nicht frontal«, führt Jäger an anderer Stelle in seinem Buch aus, sondern »eher wie im Jiu Jitsu, wo man scheinbar nachgibt, um die Kraft des Gegners gegen ihn selbst zu verwenden«.

Als formvollendete Anwendung dieser japanischen Kampfkunst erscheint ein Tagebucheintrag Benjamins aus dem Sommer 1938, wenn man ihn als Reaktion auf besagte Debatte über sein Kafka-Essay versteht, die vier Jahre zuvor geführt worden war. Statt den Gebrauchswert von Kafkas Werk herauszuarbeiten, bemühe Benjamin sich da um irgendein Vordringen »in die Tiefe«, hatte Brecht damals moniert, das führe zu nichts, die Tiefe sei nämlich eine Dimension für sich, »worin dann gar nichts zum Vorschein kommt«. In seinem dritten und letzten Sommer bei Brechts in Svendborg notiert Benjamin – wie vom Schlag getroffen – einen gegenteiligen Eindruck, und zwar von Brecht selbst: »Während er so sprach fühlte ich eine Gewalt auf mich wirken, die der des Faschismus gewachsen ist; ich will sagen eine Gewalt die in nicht minder tiefen Tiefen der Geschichte entspringt als die faschistische. Es ist ein sehr merkwürdiges, mir neues Gefühl.«

»Eine merkwürdige Stelle«, sagt Wizisla. Benjamin wirke »so überrascht« von dem, was er »da plötzlich spürt«. »Das ist eben nicht mehr das Operative, das Intellektuelle, sondern geht irgendwie ganz durch«. Der Tagebucheintrag sei »Schlüsseldokument« eines Kapitels bzw. »Bruchstücks« der Ausstellung. »Es heißt Faschismus, es könnte auch Kinder heißen.« Um beides geht es Brecht in jenem Moment des Vorkriegsjahres, in dem er dem Freund zur Urgewalt wird. Dessen kleinliche (kompositorische) Einwände gegen die Aufnahme von Kinderliedern in den Band »Gedichte im Exil« weist er mit Regel Nummer eins zurück: Im Kampf gegen die Faschisten »darf nichts ausgelassen werden«. »Sie schlagen auf alles ein. Jede Zelle zuckt unter ihrem Schlag zusammen. Darum darf keine von uns vergessen werden. Sie verkrümmen das Kind im Mutterleib. Wir dürfen die Kinder auf keinen Fall auslassen.«

In die Ausstellung sei die »besondere Szene« auch aufgenommen worden, weil Benjamin sie »großartig beschreibt«, sagt Wizisla. »›Er entwickelte das vor mir im Grase stehend …‹ – da hat es plötzlich was von einem Dramatiker, der an einer Szene bastelt.« Einer Szene zum Wesen des Faschismus, wenn man so will, dem Brecht wie soviele gewachsen schien mit seiner Herkunft, Prägung, starken Verwurzelung in Tradition.

Zum Ausstellungsbruchstück »Faschismus« gehört ein Titelblatt der Kinderlieder, die Brecht nicht auslassen wollte. Josef Bierbichler hat zwei dieser Lieder eingesungen. Alleine diese Hörstation wäre den Besuch wert.