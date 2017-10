Polnische Ärzte beenden Hungerstreik

»Wir kämpfen für die Patienten« steht auf dem Transparent im Protestcamp der Assistenzärzte (Warschau, 23. Oktober) Foto: Jacek Bednarczyk/PAP/dpa

Polnische Assistenzärzte haben einen rund einmonatigen Hungerstreik (siehe jW vom 14. Oktober) für bessere Arbeitsbedingungen beendet und neue Protestmaßnahmen angekündigt. Die Nachwuchsmediziner würden nur noch die gesetzlich erlaubte Stundenzahl arbeiten, kündigte der Verband der Assistenzärzte am Montag in Warschau an. Der Organisation zufolge unterschreiben viele der sogenannten Residenzärzte bei Arbeitsantritt eine Klausel, die sie zu zusätzlicher Arbeit verpflichte. »Diese Klausel werden wir nun massenhaft verweigern«, sagte der Vizevorsitzende der Vereinigung der Nachwuchsmediziner, Jaroslaw Bilinski, in Warschau. Der Verband beklagt zu wenig Geld und Personal. Mehrere Mediziner seien in diesem Jahr bereits an Überarbeitung gestorben.

Mit den rechtswidrigen Arbeitsbedingungen sei nun Schluss, sagte Bilinski. »Wir hören auf, erschöpft zu sein und Löcher im System zu stopfen.« Er fügte hinzu: »Wir beenden den Hungerprotest, aber nicht den Kampf um die Idee.«

Am 2. Oktober waren 20 Assistenzärzte im Warschauer Universitätskinderklinikum in den Hungerstreik getreten, Kollegen landesweit schlossen sich ihnen an. Sie fordern die Regierung auf, die Ausgaben für das Gesundheitssystem innerhalb von drei Jahren von etwa 4,7 auf 6,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu erhöhen. Auch die Gehälter müssten steigen. Die Nachwuchsärzte könnten von einem Monatslohn von umgerechnet etwa 500 Euro oft kaum leben und wanderten oft aus, hieß es.

Die Regierung schlägt bislang vor, die Gesundheitsausgaben bis 2025 auf sechs Prozent anzuheben. Das kollidiert bisher allerdings mit Plänen von Verteidigungsminister Antoni Macierewicz. Der will die Militärausgaben kurzfristig auf 2,5 Prozent des BIP erhöhen und damit ein Viertel mehr ausgeben, als die NATO verlangt. Für 2018 ist bislang eine Kürzung der Mittel für Gesundheit geplant. (dpa/jW)