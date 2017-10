Jacinda Ardern ist Regierungschefin Neuseelands und Vorsitzende der dortigen Sozialdemokraten Foto: Doug Sherring/New Zealand Herald/dpa

Labour kann es noch, auch in Neuseeland. Die neue Regierung dort startet mit einer sozialpolitischen Offensive. Noch ehe das Kabinett unter der 37jährigen Sozialdemokratin Jacinda Ardern offiziell im Amt ist, haben viele ihrer Landsleute Grund zur Freude. Eine der ersten Entscheidungen galt der Anhebung des Mindestlohns. Der liegt aktuell bei 15,75 Neuseeland-Dollar (NZD) pro Stunde (etwa 9,30 Euro) und soll bis 2021 schrittweise auf 20 NZD angehoben werden. Ab April kommenden Jahres wird demnach in einem ersten Schritt der Mindestverdienst auf 16,50 Dollar angehoben. Während Gewerkschaften und von den Medien befragte Geringverdiener die Ankündigung ausdrücklich begrüßen, warnte die Wirtschaftslobby: Der Schritt könnte schädlich für die Beschäftigungssituation sein und das ökonomische Wachstum ersticken. Doch das ficht die Regierungsfraktionen aus New Zealand Labour Party, Grünen und der rechtsbürgerlichen New-Zealand-First-Partei nicht an, hatten sie doch genau das in der Koalitionsvereinbarung festgelegt.

»Die Neuseeländer verdienen einen Mindestlohn, von dem sie leben können«, begründete die designierte Premierministerin Ardern den Vorstoß gleich zu Beginn der neuen Legislaturperiode. Sie verwies darauf, dass es durchaus zahlreiche Landsleute sind, die mit einer Entlohnung zu diesen Konditionen oder bestenfalls knapp oberhalb der Marke über die Runden kommen müssen. Landesweit sind es Erhebungen des Gewerkschaftsdachverbandes NZCTU (New Zealand Council of Trade Unions) zufolge rund 700.000 Beschäftigte, die mit weniger als dem »lebenswerten« Lohn (einer sozialpolitischen Orientierungsgröße, die derzeit mit 20,20 NZD angegeben wird) auskommen müssen. In ihrer Rede verwies die künftige Regierungschefin auf den Umstand, dass der Commonwealth-Mitgliedsstaat eine Niedriglohnökonomie sei. Daran strukturell etwas zu ändern erfordere mehr Zeit – mit der Mindestlohnanhebung will die Koalition aber schon einmal jenen, die derzeit praktisch von der Hand in den Mund leben, mehr finanzielle Spielräume eröffnen. Die erste Stufe bringt Beschäftigten mit voller 40-Stunden-Woche in diesem Zeitraum 30 NZD mehr, 2021 soll das Plus pro Woche sogar bei 170 Dollar liegen.

»Das ist heute eine Zeitenwende. Endlich haben wir eine Regierung, die Respekt für die arbeitende Bevölkerung zeigt«, wird Robert Reid von der Gewerkschaft First Union in der führenden Tageszeitung New Zealand Herald vergangene Woche zitiert. Auch sein Kollege Gerard Hehir vom Verband Unite freute sich in gleicher Weise für jene, »die schon Vollzeit arbeiten und bei denen es trotzdem nicht reicht«.

Die Begeisterung auf der einen Seite wird vom Kapitallager nicht geteilt. Neuseelands Wirtschaft ist stark auf den Export vor allem von landwirtschaftlichen Produkten ausgerichtet. Geradezu unverantwortlich findet deshalb Kim Campbell, Chef des Wirtschaftsverbandes Employers and Manufacturers Association (EMA), das 20-Dollar-Ziel. Mit der moderaten Anhebung 2018 könne man leben, das hätte wahrscheinlich auch eine fortgesetzte Regierung der bisher an der Macht befindlichen konservativen Nationalpartei nicht viel anders gemacht. Mittelfristig müsse man sich aber wegen steigender Kosten um die Konkurrenzfähigkeit heimischer Produkte Sorgen machen, der Schritt könne sogar das Wirtschaftswachstum insgesamt zum Halten bringen, so Campbell. Doch nicht alle Lobbyisten sehen das ähnlich düster. Michael Barnett von der Handelskammer in Auckland sieht zwar Herausforderungen gerade auf kleine und mittelständische Betriebe zukommen. Mit der frühzeitigen Ankündigung könne sich nun aber jeder darauf einrichten, und vielleicht sei es auch möglich, auf dem Markt durchzusetzen, dass Produkte und Dienstleistungen künftig eben etwas teurer seien.

Das aktuelle Dreierbündnis kann als außergewöhnlich gelten und erinnert an die regierende Links-rechts-Koalition in Griechenland. Im Wellington kooperieren drei Parteien gegen den eigentlichen »Wahlsieger« Nationalpartei, eine davon nationalistisch, und sie setzen sozialpolitische Akzente. Die Koalition will ebenfalls stark in Infrastruktur investieren und gerade in bisher benachteiligten Regionen für mehr Arbeitsplätze sorgen. New Zealand First hat sich in der Koalitionsvereinbarung einen regionalen Entwicklungsfonds in Höhe von einer Milliarde NZD (592 Millionen Euro) gesichert. Darunter fällt auch das Einzelprogramm, zur Aufforstung pro Jahr 100 Millionen Bäume zu pflanzen. Die Grünen haben durchgesetzt, dass Eisenbahnverbindungen saniert und neue gebaut werden, die Schiene gegenüber der Straße als Transportweg gestärkt werden soll. Die Partei, die das Klimaschutzministerium erhält, kann als Erfolg für sich auch einen Fonds für Investitionen in alternative Technologien verbuchen. Die 100 Millionen NZD, so hofft nicht nur Grünen-Chef James Show, sollen dabei als Auslöser für eine milliardenschwere Kofinanzierung aus Wirtschaftskreisen fungieren. Ein weiterer Punkt der Ökopartei, die Dächer von Schulen mit Solaranlagen zu bestücken, wurde hingegen nicht festgeschrieben, sondern nur als unbestimmte Zielstellung mit ins Arbeitsprogramm für die nächsten drei Jahre aufgenommen.

Arderns Sozialdemokraten wiederum ist wichtig, dass Strafen für Sozialleistungsempfänger wegfallen, die bisher von den Behörden für »Nichtkooperation« verhängt werden (ähnlich den Schikanen der »Sanktionen« von Arbeitsagenturen in Deutschland). Das betrifft unter anderem alleinerziehende Mütter, die den Namen der Väter ihrer Kinder nicht nennen wollen. Familien sollen stärker unterstützt werden, und die Streichung der Gebühren für Hochschulbildung wird vor allem Haushalte mit kleinem Einkommen spürbar entlasten. Studenten, die sich mit einem Nebenjob ihre Ausbildung finanzieren, sind ebenfalls Gewinner des steigenden Mindestlohns – betrifft dieser doch gerade entsprechende Jobs in Einzelhandel oder Billiggastronomie.