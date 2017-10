Pressefreiheit

In Istanbul haben sich erneut Mitarbeiter der Tageszeitung Cumhuriyet wegen »Terrorpropaganda« vor Gericht verantworten müssen. »Stoppt die Jagd auf Oppositionelle«, riefen Unterstützer am Dienstag morgen vor dem Gerichtsgebäude (Foto). Gestern wurde in einem zweiten Prozess auch gegen die Schriftstellerin Asli Erdogan weiter verhandelt. Ihr wird wegen ihrer Tätigkeit für die im August 2016 geschlossene kurdische Zeitung Özgür Gündem Propaganda für die kurdische PKK vorgeworfen. Sie selbst befindet sich im Exil in Deutschland. (AFP/jW)