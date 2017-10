Faktenferne Streitkultur

Historisches Wahlplakat der SPD neben einem aktuellen der Spitzenkandidatin der Linken, Sahra Wagenknecht Foto: Federico Gambarini/dpa

Es war der vorläufige Tiefpunkt einer unsachlichen Debatte, als Thomas Seibert, Sprecher des »rot-rot-grünen« Thinktanks »Institut Solidarische Moderne«, am Wochenende im Taz-Interview ein Loblied auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sang, nachdem er Sahra Wagenknecht rassistisches Denken vorgeworfen hatte. Bezeichnet wurde Seibert als »linker Kritiker« Wagenknechts, die als Kovorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke am Abend der Bundestagswahl gesagt hatte, ihre Partei habe es sich »leicht gemacht«, was Probleme angehe, »die durch ankommende Flüchtlinge in einem kaputtgesparten Land entstehen«. Mit Äußerungen dieser Art hatte die Oppostionspolitikerin nach Seiberts Logik der Regierungschefin Knüppel zwischen die Beine geworfen: »Das alles in einer Situation, in der die Kanzlerin durch ihr ›Wir schaffen das!‹ einen umgekehrten Weg eröffnet und unsere Gesellschaft damit vor ein Entweder-Oder gestellt hat: Ja, wir schaffen das und schaffen damit auch eine andere, eine weltoffenere Gesellschaft – oder nein, wir schaffen und wollen das nicht, wollen unter uns bleiben«, erklärte Seibert. Wagenknecht hatte in der Bundestagsdebatte am 15. Oktober 2015 gesagt: »Natürlich können wir es schaffen, Deutschland ist ein reiches Land. Aber dann muss man auch den Mut haben, das Geld bei den Reichen zu holen, und nicht nur bei den Armen.« Merkel hatte dies nur mit einem Kopfschütteln quittiert. Seibert kreidete Wagenknecht in dem Taz-Gespräch außerdem an, dass ihr heutiger Ehemann Oskar Lafontaine 1992 – damals noch SPD-Mitglied und Ministerpräsident des Saarlands – an der Verschärfung des Asylrechts mitgewirkt habe. Geheiratet hat das Paar 2014 – Jahre nachdem Lafontaine aus der SPD ausgetreten war. Inzwischen ist er Fraktionschef der Linken im Saarland. Die voreheliche Kontaktschuld wog für Seibert offenbar schwerer als der Fakt, dass die Linksfraktion im letzten Bundestag – einschließlich ihrer Vorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Barsch – geschlossen gegen jede weitere Asylrechtsverschärfung gestimmt hat. Merkel hingegen hat ihr »Wir schaffen das« längst durch diese Verschärfungen und den »Flüchtlingspakt« mit der Türkei, der Asylsuchende von der EU fernhalten soll, konterkariert.

Lafontaine hatte nach der Bundestagswahl zuerst via Facebook und am 27. September auch in der Tageszeitung Neues Deutschland (ND) einen Debattenbeitrag veröffentlicht. Darin warf er allen Parteien – einschließlich seiner – eine »verfehlte ›Flüchtlingspolitik‹« vor und wies auf verschärfte Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt und im Niedriglohnsektor hin. Diese »Lasten der Zuwanderung« dürften nicht vor allem denen aufgebürdet werden, »die ohnehin bereits die Verlierer der steigenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen sind«, so Lafontaine. Darauf folgten im ND mehrere Gastbeiträge von Politikern und Funktionären der Partei Die Linke sowie einem Münchner Soziologieprofessor zum gleichen Thema, die sich auf sehr unterschiedlichem Niveau bewegten.

Parteichef Bernd Riexinger sprach sich »gegen die Haltung ›Deutsche zuerst‹« aus und erklärte sinngemäß, Die Linke müsse soziale Milieus verbinden. NRW-Landessprecherin Özlem Alev Demirel erinnerte daran, dass Karl Liebknecht 1907 für die zweite Internationale erklärt habe: »Fort mit dem Damoklesschwert der Ausweisung! Das ist die erste Voraussetzung dafür, dass die Ausländer aufhören, die prädestinierten Lohndrücker und Streikbrecher zu sein«. Die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel unterstellte Lafontaine im ND, es gehe ihm um das Abstammungsprinzip, wörtlich: die »Blutsherkunft«. Das aber gaben seine Äußerungen nicht her. Nagel ging von einer gemeinsamen Grundlinie des Ehepaars aus.

Unaufgeregt könnte diese Linie als reformistisch bezeichnet werden. Das unterscheidet Wagenknecht und Lafontaine aber nicht von vielen ihrer innerparteilichen Gegner. Sie wollen sich die Option offen halten, in Bund und Ländern mit der SPD zu koalieren. Die SPD hat aber während ihrer Regierungszeit im Bund mit den Grünen als Juniorpartner keineswegs das Asylrecht entschärft – auch sozialpolitisch hat sie mit den »Reformen« der Agenda 2010 glasklar gezeigt, wofür sie steht. Das Existenzminimum für Erwerbslose wird seither von deren Wohlverhalten abhängig gemacht und kann gekürzt werden. Einen radikalen Neuanfang hat die SPD bisher nicht gewagt. Deshalb wäre es unehrlich, bei dieser Bündnisoption offene Grenzen und einen stabilen Sozialstaat zu versprechen. Lafontaine und Wagenknecht versuchen statt dessen auszurechnen, was unter dieser Voraussetzung möglich ist.

Ihr Reformismus könnte kritisiert werden, weil er dem Streben nach Gerechtigkeit Grenzen setzt – nicht nur im nationalstaatlichen Sinn. Als Beleidigung funktioniert aber »Rassist« einfach besser als »Reformist« – vor allem, wenn man selbst nicht gerade revolutionär ist und kein Problem mit der Bagatellisierung von Rassismus hat. So geißelte der Soziologieprofessor Stephan Lessenich im ND »Rassismus im lafonknechtschen Wagentainment«. Die linksparteinahe Zeitung verschwieg, dass der Gastautor Vorstandsmitglied einer Kleinpartei namens »Mut« ist. Verglichen mit deren Allgemeinplätzen ist selbst das Programm der Partei Die Linke radikal. In Medien und »Sozialen Netzwerken« wurde Lessenich aber als Vertrauter von Linksparteichefin Katja Kipping bezeichnet. Und: Das Institut Solidarische Moderne, dessen Sprecher der Merkel-Bewunderer Seibert ist, hatte Kipping im Jahr 2010 mitgegründet. In ihrem Redemanuskript für die letzte Sitzung des Parteivorstands warf Kipping aber die Frage auf: »Wie können wir dafür sorgen, dass Merkel nicht für ihre Flüchtlingspolitik, sondern für ihre Politik der sozialen Spaltung ausgepfiffen wird?« – Zuerst müsste wohl die Streitkultur in sich als links verstehenden Parteien und Medien versachlicht werden.