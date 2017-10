Aus Hass gegen den Krieg

Die Attentäterin verteidigte sich vor Gericht wortreich. Dem Mitbegründer der Action française, Léon Daudet, rief sie zu: »Ich bereue bitte, nicht Sie niedergeschossen zu haben« – Germaine Berton auf einem Polizeifoto nach ihrer Festnahme Foto: photo de police, Public domain, via Wikimedia Commons

Am 22. Januar 1923 betrat die 20jährige Anarchistin Germaine Berton die Pariser Redaktion der Zeitung L’Action française und erschoss den dort anwesenden Politiker Marius Plateau. Die Action française (AF) war eine im Zuge der antisemitischen Affäre um den Artellerie-Hauptmann Alfred Dreyfus 1898 entstandene militante rechtsextreme Organisation, die für die Wiedereinrichtung der Monarchie in Frankreich kämpfte und zu diesem Zweck einen Staatsstreich befürwortete. In ihrer gleichnamigen, in großer Auflage verbreiteten Tageszeitung betrieb sie eine zügellose Hetze gegen republikanische, demokratische und linke Politiker, schürte Antisemitismus und Chauvinismus. Die beiden führenden Intellektuellen der Bewegung waren die Schriftsteller Léon Daudet, Mitglied der Académie Goncourt, und Charles Maurras, später Mitglied der Académie française.

Die AF wurde unter anderem für den Mord an dem populären sozialistischen Politiker Jean Jaurès Ende Juli 1914 verantwortlich gemacht, zu dem sie im selben Monat in ihrer Zeitung aufgerufen hatte. Jaurès, in seiner Bedeutung wohl nur mit August Bebel zu vergleichen, hatte bis zuletzt vor dem drohenden Ersten Weltkrieg gewarnt und gegen ihn gekämpft. Der Attentäter wurde 1919 unter dem Eindruck des »glorreichen Sieges« freigesprochen – eines Sieges, der mit dem »gefährlichen Irren« Jaurès nicht möglich gewesen wäre, dessen Ermordung ergo ein Segen für Frankreich gewesen sei, wie der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau erklärte.

Nach dem Krieg war die Bewegung auf dem Höhepunkt ihres politischen Einflusses angelangt, ihre Zeitung erreichte Rekordauflagen. Germaine Berton hatte für ihre Tat die Todesstrafe zu gewärtigen. Doch noch vor Ablauf des Jahres wurde sie in einem Sensationsprozess freigesprochen. Wie kam es dazu?

1924 rief der Berliner Verlag Die Schmiede, eine neue Reihe »Außenseiter der Gesellschaft. Die Verbrechen der Gegenwart« ins Leben, in der spektakuläre aktuelle Kriminalfälle von linken Autoren aufbereitet wurden. Die Reihe wurde von dem kommunistischen Schriftsteller Rudolf Leonhard herausgegeben. Den Anfang hatte Alfred Döblin gemacht (»Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord«, 1924), gefolgt von Egon Erwin Kisch (»Der Fall des Generalstabschefs Redl«, 1924) und Ernst Weiß (»Der Fall Vukobrankovics«, 1924). Bei Döblin und Weiß standen Frauen im Mittelpunkt.

Auch der aus Lothringen stammende deutsch-französische Dichter Iwan Goll, der seit Ende 1919 in Paris lebte, erhielt den Auftrag, einen Beitrag für die Reihe zu verfassen. Der Anhänger der französischen Surrealisten hatte bereits Anfang Januar 1924 in der Berliner Zeitschrift Das Tagebuch über den Prozess gegen die Attentäterin Berton berichtet. Da lag es nahe, ihr einen längeren Text zu widmen. Er erschien 1925 unter dem Titel »Germaine Berton, die rote Jungfrau«. Goll war Jahrgang 1891, hatte die Jahre des Krieges als pazifistischer Emigrant in der Schweiz verbracht und war in der Nachkriegszeit politisch radikalisiert worden. Anfang der 1920er Jahre sympathisierte er mit kommunistischen Anschauungen.

Das Wissen über Germaine Berton stammt fast ausschließlich aus den Justizakten. Sie war 1902 in einer Kleinstadt als Tochter eines Handwerkers geboren worden; ihr Verhältnis zur Mutter war unterkühlt. Der Weltkrieg brachte erste nachhaltige Erschütterungen in ihr Leben, als sie verstümmelte und invalide Soldaten von der Front zurückkehren sah. Als ihr Vater starb, verließ sie ihre Heimatstadt.

»Desertiert – und gehorcht nicht!«

Bei Kriegsende war sie 16 Jahre alt. Die Stimmung zu dieser Zeit fasst Iwan Goll mit den Worten zusammen: »Frankreich fiebert (…). Geht es nach rechts? Geht es nach links? (…) Das Tamtam des Sieges ist groß, aber das Schweigen der Massen ist imposant.« Er fügt hinzu: »In Wirklichkeit hat die russische Revolution die Weltgeschichte um Jahrhunderte weiter gebracht: Aber Frankreich lebt noch nach alten Kalendern ...«

In der zentralfranzösischen Stadt Tours nahm Germaine Arbeit in verschiedenen Betrieben an und begann, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Offensichtlich gewann sie in diesem Bereich rasch Einfluss, sie soll die lokale Organisation erneuert haben. Als 1920 auf dem Kongress von Tours die Kommunistische Partei Frankreichs gegründet wurde, schloss sie sich ihr an. Sie schrieb Artikel für die regionale Zeitung der Partei, in denen sie harsche Worte für ihr Land fand, die später vor Gericht zitiert wurden: »Frankreich, diese schändliche Rabenmutter, die ihre Söhne auf den Schlachtfeldern krepieren lässt, ist derzeit das am meisten militarisierte Land der ganzen Welt. Die Republik, diese Hure mit dem blutbesudelten Maul, fürchtet, dass die Franzosen den revolutionären Schrei des russischen Volkes vernehmen …« Sie forderte ihre Landsleute auf: »Desertiert – und gehorcht nicht!«

Aus der Kommunistischen Partei trat sie bald wieder aus, da sie ihrer Meinung nach zu sehr unter dem Einfluss von Moskau stand. Sie selbst war von den russischen Anarchisten beeinflusst; als eines ihrer Vorbilder gilt die Revolutionärin Wera Sassulitsch, die 1878 auf den reaktionären General Trepow geschossen hatte. Germaine Berton zog nach Paris und wurde dort Teil der anarchistischen Bewegung. Sie verfasste eine Broschüre »De l’acte individuel à l’acte collectif« (»Von der Handlung des einzelnen zur kollektiven Handlung«).

Das militante Treiben der Action française in der französischen Hauptstadt, dem Staat und Polizei mehr oder weniger tatenlos zuschauten, machte sie fassungslos und immer wütender. Dieser präfaschistischen Organisation musste Einhalt geboten werden.

Die am 11. Januar 1923 beginnende Ruhrbesetzung, mit der sich Frankreich aus Anlass der ungenügenden Reparationsleistungen Deutschlands die Kontrolle über die industrielle Produktion sicherte, war ihrer Ansicht nach auf den Einfluss der Rechtsextremen zurückzuführen. Es war für sie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Eine »große und schmerzhafte Angst« vor einer erneuten militärischen Eskalation trieb sie an. Den Wortführer der AF, Léon Daudet, zu töten – »den aus der Welt zu schaffen, der den Militarismus noch immer zu preisen wagte, den schlimmsten Feind des Volkes und der Republik …«, schien ihr der einzige Ausweg zu sein. Sie habe verhindern wollen, dass in Frankreich der Faschismus zur Macht komme, sagte sie später.

Sie besorgte sich eine Waffe und versuchte, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Ob sie Helfer hatte, ist nicht bekannt, denn vor Gericht hat sie darüber geschwiegen. Sich mit Daudet zu treffen, gelang ihr nicht, da er dazu nicht bereit war. Auch Maurras entging ihr. Als der Sekretär der Liga der AF, Marius Plateau, sie dann im Gespräch provozierte, handelte sie eher im Affekt als kalt berechnend.

Ein Beispiel bürgerlichen Mutes

Über ihren im Dezember 1923 beginnenden Prozess hat die französische Presse ausführlich berichtet, oft in sachlicherer Form als Iwan Goll dies tat, so dass man sich auf der Grundlage der Zeitungsberichte ein genaueres Bild machen kann.

Zusätzliche Brisanz gewann der Fall dadurch, dass sich der 14jährige Sohn von Léon Daudet, Philippe, einen Monat vor dem Prozess das Leben nahm, nachdem er von zu Hause geflohen war und sich zeitweise anarchistischen Kreisen angeschlossen hatte. Die um Lügen und Verleumdungen niemals verlegene Action française behauptete daraufhin, er sei von der Polizei umgebracht worden.

Germaine, die sich direkt nach dem Mord an Plateau selbst hatte erschießen wollen, dabei jedoch nur verletzt wurde, hatte mit ihrem Leben bereits abgeschlossen, als sich einer der profiliertesten politischen Rechtsanwälte Frankreichs, der 1891 geborene Henry Torrès, ihrer Sache annahm. Er hatte selbst bis 1923 der Kommunistischen Partei angehört und in den 1920er Jahren mehrfach Anarchisten verteidigt. Zu einem entscheidenden Argument der Verteidigung wurde, dass die AF permanent zur Gewalt aufrief und diese auch ausübte, dass sie daher erntete, was sie gesät hatte. Der französische Schriftsteller Pierre Hamp hatte einen Essay publiziert, in dem es heißt, die Republik sei dem Treiben der AF gegenüber zu nachsichtig gewesen. »Léon Daudet ist zwar ein großer Literat, aber auch ein großer Halunke, und wir alle sind für Germaine Bertons Tat verantwortlich. Sie hat uns allen ein Beispiel bürgerlichen Mutes gegeben.«

Torrès ließ zahlreiche Prominente der Linken als Zeugen auftreten, die von sich sagten, dass sie die Tat unter Umständen selbst hätten begehen können – darunter den sozialistischen Politiker Léon Blum, den Generalsekretär der KP Frankreichs, Marcel Cachin, den Sozialisten Jean Longuet, ein Enkel von Karl Marx, und Ferdinand Bouisson, den Präsidenten der Französischen Liga für Menschenrechte: »… lauter alte Männer, und alle bedauern nur, den Mut der Germaine Berton nicht aufgebracht zu haben«, resümiert Iwan Goll. Zuletzt kam die fast 70jährige prominente Sozialistin und Feministin Caroline Rémy, genannt Séverine, zu Wort, die auf die Entwicklung der jungen Frau, das Fehlen mütterlicher Liebe und auf ihre radikalen Vorbilder verwies und eindrucksvoll um Verständnis für sie und ihre Tat warb.

Germaine Berton selbst trat vor Gericht als Aktivistin auf, die ihre Überzeugungen verteidigte und jede Reue von sich wies. Sie war 1921 und 1922 wegen Diebstahls und Waffenbesitzes verhaftet worden und hatte drei Monate im Gefängnis gesessen, weil sie einen Beamten geohrfeigt hatte. Nach einer Demonstration der kommunistischen Jugend in dem Städtchen Pré-Saint-Gervais war sie bei einer »regelrechten Schlacht mit der Polizei« durch einen Säbelhieb am Kopf verletzt worden. »Ja, sie hat gearbeitet und sie hat gehungert, sie hat Geld und Brot verdient und erpresst (…)«, fasst Goll zusammen, und sie habe »viele Hetzartikel im Réveil de Tours geschrieben«, dem Organ der KP.

Berton, für die die anarchistische Zeitschrift Le Libertaire eine Solidaritätskampagne initiiert hatte, nutzte den Prozess, um ihre politischen Ansichten zu vertreten: »Jedesmal, wenn sich die Gelegenheit bietet, bekundet sie ihren Hass gegen den Krieg«, heißt es bei Goll. Und weiter: »Sie antwortet mit den Argumenten einer festen Gesinnung. Sie scheut nicht einen Augenblick den Kampf. Sie verteidigt sich nicht, sie klagt an. (…) Sie geht selbst zum Angriff vor. Sie erhebt sich zur Anklägerin und zur Rächerin. Und hier erhöht sich der Prozess zum Symbol. Der ganze Konflikt eines Volkes und einer Epoche wird hier ausgefochten.« Germaine Berton habe an die Freiheitsliebe der Franzosen appelliert, die sich gegen »den Diktaturwillen einer übermütigen Faschistenbande« auflehnten. Léon Daudet, für Goll »ein Clown, aber ein böser und gefährlicher«, machte dagegen als Zeuge vor Gericht keine beeindruckende Figur; er gab sich »still und bescheiden, wie ihn noch nie ein Pariser gesehen und gehört hatte«.

Nach seiner Aussage rief ihm die Angeklagte zu: »… ich habe Sie töten wollen, weil Sie für den Mord an Jaurès verantwortlich sind. Sie haben ihn umgebracht. Wir alle haben Jaurès geliebt, auch die Anarchisten.« Sie erklärte: »Ich bereue bitter, nicht Sie statt Marius Plateau niedergeschossen zu haben.«

Während des Ersten Weltkriegs gehörte die Action française zu den Verbreitern einer aggressiven Kriegspropaganda – die Begründer der monarchistischen und antisemitischen Organisation, die Schriftsteller Charles Maurras (2. v. l.) und Léon Daudet (3. v. l.), beim jährlichen Jeanne d'Arc-Fest in Paris 1927 Foto: Bibliotheque nationale de France/Agence de presse Meurisse/Wikimedia Commons

Goll konstatiert: »Er wird von einem kleinen Mädchen vor versammeltem Volk von Paris mit den Worten der Wahrheit und der Freiheit einfach hingerichtet. Er rührt sich nicht. Er duckt sich hinter seinem feisten Leib. Er geht unsicher ab.«

Germaine Berton wurde am Weihnachtstag, dem 24. Dezember 1923, vom Pariser Schwurgericht freigesprochen. Sie habe Plateau nicht töten wollen und sei nicht des Mordes an ihm schuldig, lautete der Spruch der Jury. Es war ein Urteil der Sühne für den ermordeten Jean Jaurès – so wurde es allgemein empf­unden.

Die Surrealisten erklärten Germaine Berton zu ihrer Ikone. Der Dichter Louis Aragon hatte sie schon in der Februarausgabe der Zeitschrift Littérature verteidigt: Wenn eine Gruppe die Freiheit bedrohe, dürfe sich das Individuum »terroristischer Mittel bedienen, insbesondere des Mordes, um das zu bewahren, was ihm – zu Recht oder Unrecht – als kostbarer als alles auf der Welt erscheint«.

Das Ewig-Weibliche

In der Dezemberausgabe 1924 der Révolution surréaliste wurde das Polizeifoto Germaine Bertons auf die Titelseite gesetzt, umrahmt von den Porträts von 28 Surrealisten. Darunter stand ein Zitat von Baudelaire: »Die Frau ist das Wesen, das den größten Schatten oder das größte Licht in unsere Träume wirft.« In dem Satz drückt sich die ganze Problematik der zeitgenössischen Bewertung dieses Falls aus.

Dass Goll seinen Essay weder als rein sachliche politische Analyse noch als Erörterung der Lage der Frauen in Frankreich hinsichtlich ihrer politischen Rechte aufgefasst hat, deutet schon der wenig einfallsreiche Titel an. Als »rote Jungfrau« war Germaine Berton gelegentlich in der Presse bezeichnet worden, damit auf Jeanne d’Arc, die »Jungfrau von Orléans« und mythische Retterin Frankreichs anspielend.

Mit der Analyse ihrer Artikel und Schriften hat sich Iwan Goll nicht aufgehalten. Es klingt abfällig, wenn er meint: »Sie treibt den Anarchismus auf die Spitze: Sie zimmert sich selbst eine eigene Theorie zusammen.« Mehr Beachtung hat er ihrem Aussehen (»die Augen dunkelblau gewitternd, den Mund scharf geschnitten und verschlossen wie ein Siegel«) und der Beschreibung, wie sie sich im Gerichtssaal schminkte, geschenkt. Er urteilt über die Täterin: »Sie ist Hure und Heilige zugleich. (…) Sie ist das schillernde ewige Weibliche.«

Dabei ging es in diesem Fall um ein Attentat, dem man keine geschlechtsspezifischen Motive zuordnen konnte, wie etwa bei dem von Alfred Döblin behandelten Giftmord zweier Freundinnen oder dem von Ernst Weiß geschilderten Fall der Prinzessin Vukobrankovics. Zu den ersten vier publizierten Kriminalfällen des Verlags Die Schmiede gehörten also gleich zwei »Verbrechen aus Leidenschaft«, in die Frauen involviert waren.

Etwas anders gelagert war der Fall der Henriette Caillaux, an deren früherer Adresse in der Rue Jasmin Goll zufällig lebte. 1914 hatte die Frau des damaligen Finanzministers den Chefredakteur des Figaro erschossen, der kompromittierende Liebesbriefe von ihr veröffentlichen wollte, und war danach in einem Sensationsprozess wegen »vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit« freigesprochen worden. Ihre »akute seelische Notlage« und »unkontrollierbare weibliche Emotionen« hätten sie zu einem »Verbrechen aus Leidenschaft« getrieben, wurde argumentiert. Bereits 1885 war Jeanne Royannez, die Frau des linken Schriftstellers Clovis Hugues, die einen Kollegen ihres Mannes der Verleumdung bezichtigt und erschossen hatte, ebenfalls freigesprochen worden.

Der Anwalt Torrés hat beide Fälle vor Gericht in Erinnerung gerufen. Das Attentat von Germaine Berton hatte allerdings eine andere Qualität, handelte es sich doch um ein rein politisches Delikt ohne jede persönliche Beziehung zwischen Täterin und Opfer – vergleichbar etwa der Ermordung Jean Paul Marats durch die 24jährige Charlotte Corday, die im übrigen ähnlich abgelaufen war, da ihr ein Gespräch mit dem Opfer vorausgegangen war. Besonders bei den russischen Anarchisten hatten Frauen eine wichtige Rolle gespielt und auch bei der Vorbereitung und Ausführung von Anschlägen mitgewirkt.

Iwan Goll versuchte, den Mord von Germaine Berton auf die Ebene eines »Verbrechens aus Leidenschaft« zu ziehen, indem er schrieb: »Sie hasst, wie eine Frau nur hassen kann: Sie hasst ganz unlogisch, ganz indirekt, ganz intensiv, sie hasst, dass sie davon krank wird.«

Selbstermächtigung

Die Chance, eine Frau als politisch Handelnde zu zeigen, wurde von Herausgeber und Autor nicht wahrgenommen oder gar nicht erkannt. Dabei hatte Pierre Hamp in seinem Essay festgestellt: »Die politische Tat entspringt immer einem Kollektivwillen (…), aber nie dem Individuum allein, das sie vollbringt.« Es konnte als ein bedeutsames Zeichen gewertet werden, wenn sich eine Frau in einer patriarchalischen Ordnung selbst ermächtigte, einen von ihr aufgefassten Kollektivwillen in die Tat umzusetzen. Charlotte Corday, Gegnerin des »Großen Terrors« der Jakobiner, soll über ihren Anschlag gesagt haben: »Ich habe einen Mann getötet, um hunderttausend zu retten.« Germaine Bertons Absicht war es, die von der Action française angestrebte faschistische Entwicklung und einen neuen Krieg von ihrem Land abzuwenden. Wie Charlotte Corday war sie bereit, ihr Leben dafür zu opfern. Ihre politische Motivation wird bei Goll erkennbar, jedoch überlagert von genderpsychologischen Deutungen. Wenn er zu dem Schluss gelangt: »Weil ihr zur Dichterin die Tiefe fehlte, wurde sie zur Mörderin«, klingt das nach einem allzu trivialen Bonmot. Ein überzeugendes Bild findet er nur für ihre fast verzweifelte Situation vor der Tat: »Sie hat eine Pflicht, in die sie eingeschlossen ist wie die Nuss in ihre Schale.«

Dass Germaine noch keine gefestigte Persönlichkeit war, eher unstet und unsicher in ihren Überzeugungen, dafür spricht ein abgedruckter Brief, in dem sie sich mit religiösen Zweifeln plagt, und ihr weiterer Lebensweg, fernab von politischem Engagement. Nur 1924, im Jahr nach ihrem Prozess, war sie noch aktiv, wurde erneut verhaftet und verbrachte einige Monate im Gefängnis. Anfang Juli 1942, im besetzten Paris, hat sie ein letztes Zeichen gesetzt, als sie sich mit Schlaftabletten das Leben nahm. Sie musste ihre einstige politische Mission, sofern ihr noch daran lag, für gescheitert halten. Der Faschismus hatte ihr Land besiegt.

Dass Frauen in Frankreich das Wahlrecht erhielten, hat sie nicht mehr erlebt.

Die rechtsextreme Action française existiert heute noch, wenn auch in anderer Form als damals. Auf ihre Büros wurden zuletzt 2013 in Paris sowie 2015 und in diesem Juli in Marseille Sprengstoffanschläge verübt.

