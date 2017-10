Werbefeldzug

Mit einer millionenschweren Marketingkampagne versucht die Bundeswehr derzeit erneut, junge Menschen für den Kriegsdienst zu rekrutieren. In einem Brief an alle Abgeordneten des Bundestags warb Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am 27. September für eine neue Youtube-Serie der Truppe, die helfen soll, eine »diffuse Scheu« vor Auslandseinsätzen abzubauen. In dem Schreiben heißt es:

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

mit der Trendwende Personal wird die Bundeswehr erstmals seit der Wiedervereinigung wachsen. Um in ausreichendem Umfang qualifiziertes Personal zu gewinnen, muss auch die Bundeswehr im Wettbewerb um die klügsten Köpfe und geschicktesten Hände neue Wege gehen. Den Anfang haben wir mit der neuen Arbeitgeberkampagne »Mach, was wirklich zählt« vor knapp zwei Jahren gemacht. Höhepunkt war die Youtube-Serie »Die Rekruten« im letzten Jahr. Wir haben im ersten Quartal des Jahres 2017 21 Prozent mehr Bewerbungen bei der Zielgruppe der Mannschaften und Unteroffiziere im Vergleich zum Vorjahr erhalten. Aktuell 249.000 Abonnenten und mehr als 45 Millionen Aufrufe des Kanals auf Youtube zeigen das große Interesse der jungen Zielgruppe an der Bundeswehr.

Die Grundausbildung ist die Ausgangslage einer jeden militärischen Karriere bei uns. Danach gibt es vielfältige Wege bei der Bundeswehr, sich weiterzuentwickeln. Dazu zählen auch die Auslandseinsätze, die einerseits ganz selbstverständlicher Bestandteil unserer heutigen Parlamentsarmee sind. Andererseits wissen wir aus Studien, dass gerade die Auslandseinsätze einen Vorbehalt auslösen können, wenn es um die Frage geht, sich für die Bundeswehr als Arbeitgeber zu entscheiden. Es gibt insoweit häufig eine diffuse Scheu vor dem Thema Auslandseinsatz, die sich auch aus Unwissenheit über Rahmenbedingungen und dem tatsächlichen Geschehen vor Ort speist.

In den Medien findet das Thema »Einsatz« bisher in der Regel nur nachrichtlich an Negativereignisse gekoppelt statt. Die anlassbezogen aufgenommenen Bilder fördern eher eine negative Sicht auf das Thema Auslandseinsatz.

Dabei sieht der Alltag vor Ort meist ganz anders aus: Er ist geprägt von guter Vorbereitung, einem sinnstiftenden Auftrag, Kameradschaft und vielen professionellen Einzelbeiträgen, die dafür sorgen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten den parlamentarischen Auftrag im Einsatzland erfüllen können. (…)

Auch die neue Serie »Mali« erzählt multimedial anhand von persönlichen Geschichten, allerdings nicht nur linear bei Youtube, sondern 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit einem eigens konzipierten Chat-Bot im Facebook-Messenger. Die Nutzer können das Thema Auslandseinsatz hautnah miterleben, nicht live, aber in Echtzeit – als wäre ein Freund oder eine Freundin dort. Auch hier ist die Kommunikation auf Augenhöhe mit unserer jungen Zielgruppe. (…)

Ich würde mich freuen, wenn es uns gemeinsam gelänge, jungen Menschen, die sich für den Soldatenberuf interessieren, einen realistischen Blick auf Auslandseinsätze zu ermöglichen. Das ist ein Beitrag zum übergeordneten Ziel, auch in Zukunft die richtigen Talente für die gesellschaftlich bedeutsamen Aufgaben der Bundeswehr zu gewinnen.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula von der Leyen