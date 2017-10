Schutz von Journalisten und Whistleblowern angemahnt

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (DJU) in Verdi erklärte am Dienstag zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta:

Die DJU ist schockiert über die Ermordung der maltesischen Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia, die gestern durch eine Autobombe ums Leben gekommen ist. »Wir sind fassungslos angesichts dieses Mords an einer Journalistin in der Europäischen Union«, sagte die DJU-Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haß. »Die Umstände des Todes von Daphne Caruana Galizia müssen nun schnell und umfassend aufgeklärt werden.« Haß forderte außerdem, dass auf europäischer Ebene endlich wirksame institutionelle Maßnahmen ergriffen werden, um den Schutz von Journalisten und Whistleblowern zu garantieren.

Der Landesverband Bayern der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) begrüßte am Dienstag in einer Erklärung die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die Organisation ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons):

Die Abschaffung der Atomwaffen kann nur ein erster Schritt zur allgemeinen Abrüstung sein. Daher stellt sich die älteste deutsche pazifistische Friedensorganisation ebenso gegen die Beschlusslage der NATO, den Rüstungshaushalt auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes anzuheben. Sinnvoller erscheint es der DFG-VK, den Rüstungsetat zu kürzen und die frei werdenden Gelder für Verhinderung von Kriegen und zivile Konfliktbearbeitung auszugeben. Aus der Lehre der beiden Weltkriege – »von Deutschland darf nie wieder Krieg ausgehen« – folgt nach unserer Auffassung auch die Beendigung aller Waffenexporte. Die DFG-VK Bayern wendet sich in den nächsten Tagen an die neu gewählten Bundestagsabgeordneten mit der Aufforderung, die genannten Ziele der Friedensbewegung im fälligen Koalitionsvertrag umzusetzen.

Zum UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2017 teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung am Dienstag mit:

Weltwelt ist die Ungleichheit in und zwischen Ländern groß, was sich unter anderem bei der Geburtenrate in Entwicklungsländern zeigt. Sie ist bei Mädchen und jungen Frauen aus den ärmsten 20 Prozent der Haushalte etwa dreimal so hoch wie bei ihren Altersgenossinnen aus den reichsten 20 Prozent der Haushalte. Weitere Benachteiligungen zeigen sich bezüglich des Geschlechts. So verdienen Frauen im weltweiten Durchschnitt nur 77 Prozent dessen, was Männer verdienen. Und rund zwei Drittel (63 Prozent) aller Analphabeten sind Frauen. Das geht aus dem heute veröffentlichten UNFPA-Weltbevölkerungsbericht »Gespaltene Welt – Reproduktive Gesundheit und Rechte in Zeiten der Ungleichheit« hervor.

»In den meisten Ländern wird die Kluft zwischen Reich und Arm immer größer«, sagt Bettina Maas, Repräsentantin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) in Äthiopien. (…) Um die Ungleichheiten abzubauen, empfiehlt UNFPA unter anderem, einen universellen sozialen Mindestschutz einzurichten, der ein sicheres Grundeinkommen garantiert und lebenswichtige Dienstleistungen abdeckt. Zudem sei es wichtig, den gesamten ungedeckten Bedarf an Familienplanung abzudecken und dabei den ärmsten 40 Prozent der Haushalte Vorrang einzuräumen sowie Dienstleistungen etwa zur Kinderbetreuung auszubauen, damit Frauen berufstätig sein und bleiben können.