»Macht Frieden« fordert Abzug der Bundeswehr aus Syrien

Die Kampagne » Macht Frieden: Zivile Lösungen für Syrien« forderte am Montag erneut den Abzug der Bundeswehr aus Syrien:

Laut Auskunft der unabhängigen Beobachtungsstelle »Airwars« sind seit dem 6. Juni mindestens 1.100 Zivilisten bei Angriffen auf Rakka getötet worden (ARD: »Monitor«-Sendung vom 12. Oktober). Auch die Bundeswehr ist aktiv in die Kampfhandlungen involviert und damit mitverantwortlich für den Tod dieser Menschen. Unmittelbar deutlich wurde dies beim Angriff auf ein Schulgebäude in Al-Mansura in der Provinz Rakka, der bereits am 19. März erfolgte und für den laut »Monitor« Aufklärungsbilder der Bundeswehr verwendet wurden. Dort wurden nach Untersuchungen von Human Rights Watch 40 Zivilisten durch das Feuer der Anti-IS-Koalition getötet, darunter 16 Kinder.

Die Bundesregierung ließ mehrfach auf Anfrage von Parlamentariern und Medien verlauten, sie habe keine Erkenntnisse zum Tod der Zivilisten. Das ist keine Antwort, die das deutsche Parlament und die Öffentlichkeit zufriedenstellen darf! Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages müssen bei der noch in diesem Jahr anstehenden Abstimmung über die Verlängerung des Bundeswehr-Mandats für Syrien eine umfassend informierte Entscheidung treffen können – dies ist nicht gewährleistet, wenn ihnen entscheidende Informationen über die Folgen dieses Einsatzes nicht zugänglich gemacht werden. (…)

Die Deutsche Umwelthilfe und der Deutsche Mieterbund veröffentlichten am Montag ein Programm zur sozialverträgliche Gestaltung der energetischen Sanierung für mehr Klimaschutz in Gebäuden:

In der politischen Debatte und in der medialen Berichterstattung wird unterstellt, dass sozialverträgliche Sanierungen durch die hohen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) unmöglich gemacht werden und damit ganze Gesellschaftsschichten aus den attraktiven Wohngebieten gedrängt werden. Diese Diskussion ist gefährlich, denn energetische Sanierungsmaßnahmen am Gebäude sind zwingend notwendig, damit auch zukünftig Menschen aus allen Einkommensklassen in angemessenem Wohnbestand leben können. Ohne einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 können zudem die Klimaschutzziele nicht erreicht werden. (…)

Eine der zentralen Forderungen an die Politik in der kommenden Legislaturperiode ist deshalb, die Rahmenbedingungen für die energetische Gebäudesanierung insbesondere im Mietwohnungsbereich zu verbessern, um einen Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen Akteuren (Mieter, Vermieter) herbeizuführen. (…) »Die gesetzliche Regelung, dass elf Prozent der Modernisierungskosten zeitlich unbefristet auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden dürfen, ist ein Fremdkörper im geltenden Mietpreisrecht, führt zu völlig überzogenen Mietpreissteigerungen, ist nicht mehr zeitgemäß und sollte entfallen. Als erster Schritt sollte die Modernisierungsumlage unserer Ansicht nach auf sechs Prozent reduziert werden. Damit können Mieter entlastet werden«, erklärt Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds. Um dennoch Sanierungsanreize für den Vermieter zu schaffen, muss er direkt von öffentlicher Förderung profitieren. (…)