Am Sonntag hat Beijing den 68. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China begannen. Auf dem Tiananmen-Platz im Zentrum der Hauptstadt wohnten um 6.07 Uhr 115.000 Menschen dem offiziellen Festakt sowie dem Hissen der Flagge bei, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. 10.000 weiße Tauben ließ man als Zeichen des Friedens zum Himmel steigen. Am 1. Oktober 1949 war von Mao Zedong in Beijing die sozialistische Volksrepublik ausgerufen worden. (jW)