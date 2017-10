»Möglichst null Toleranz und eine harte Linie«

Polizisten während einer Einsatzpause in Hamburg (8. Juli) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Sie waren beim G-20-Gipfel als Konfliktmanager der Polizei eingesetzt. Ihre Kritik an der Strategie der Polizeiführung sorgte kurz nach dem Spitzentreffen für Aufsehen. Konnten Sie sich danach noch in Ihre Dienststelle trauen?

Für mich war klar, dass ich mich einerseits erst nach dem Einsatz zum Gipfel äußere und andererseits deutlich darauf hinweise, dass ich nicht für die Polizei spreche, sondern im Rahmen meiner politischen Tätigkeit. Diese Trennschärfe kann man zu Recht von mir erwarten, ich persönlich hätte sie mir allerdings auch seitens der Polizei gewünscht. Zwar konnte man mir sachlich keinen Vorwurf machen, aber trotzdem habe ich Nachteile erfahren. Ich bin etwas enttäuscht, denn ich habe die Polizei im Jahre 2017 für moderner und selbstkritischer gehalten, als sie es wohl tatsächlich ist.

Kritisiert haben Sie eine überholte Einsatztaktik, die zur Eskalation beitrug. Sehen Sie sich durch das, was jetzt bekannt wurde, etwa im G-20-Sonderausschuss in Hamburg, bestätigt?

Im nachhinein ist man immer klüger. Aber die bisherigen Ergebnisse der Aufarbeitung des G-20-Treffens indizieren schon, dass die als »Leichtmatrosen« und »Denunzianten« Gescholtenen mit ihrer Kritik nach dem Einsatz nicht völlig danebenlagen.

Hamburgs Polizei hat zugegeben, in den 300 Ordnern für den Ausschuss der Bürgerschaft mehr Passagen geschwärzt zu haben als nötig. Was bedeutet es für die Aufarbeitung, wenn die Polizei entscheidet, was sie freigibt?

Gerade in einem Verfahren, das eventuelle Verfehlungen der Polizei untersuchen soll, ist es ein Unding, dass die im Verdacht stehende Institution selbst darüber entscheidet, welche Quellen sie einer Beweiserhebung zuleitet. Im Sinne einer ehrlichen Aufarbeitung und auch eines Rückgewinns von Vertrauen durch eine tatsächliche Fehlerkultur wäre gewesen, hier nicht zu schwärzen, sondern offen Rede und Antwort zu stehen.

Können Sie sich erklären, warum der Senat auf den als Hardliner bekannten Hartmut Dudde als Gesamteinsatzleiter gesetzt hat?

Ironischerweise kam es in Hamburg unter einer rot-grünen Regierung zu solch einem Einsatz, in welchem die Polizei nicht als bürgernah, sondern vielmehr als repressiv und unversöhnlich wahrgenommen wurde. Dass eine eher linke Stadtregierung einen Großeinsatz derart rigide, beratungsresistent und unfähig zur Kritik durchgezogen hat, ist für mich schwer begreiflich. Hartmut Dudde war bereits vor G 20 umstritten, und der Verlauf des Einsatzes hat viele Befürchtungen bestätigt.

Wäre die Eskalation am 6. Juli am Hafenrand vermeidbar gewesen und auch die Zuspitzung in der Nacht zum 8. Juli im Schanzenviertel?

Ja, denn die Grundhaltung der Führung von Innensenat und Polizei schien bereits im Vorfeld definiert worden zu sein. Möglichst null Toleranz und eine harte Linie. Anders ist für mich bereits die problematische Allgemeinverfügung, mit der Demos in der City verboten wurden, und auch der Umgang mit den Zeltcamps nicht erklärbar.

Gerichte haben harte Urteile gegen Gipfelgegner gefällt, meist wegen Flaschenwürfen gegen Polizisten, obwohl die wegen ihrer Schutzkleidung nicht verletzt wurden. Was sagen Sie dazu?

Eins muss klar sein: Gewalt geht gar nicht. Es gab unbestritten Eskalationen auch auf seiten der mutmaßlichen Protestierer. Auch mit Schutzkleidung muss keine Einsatzkraft erdulden, dass man sie attackiert. Allerdings wird nicht ganz zu Unrecht kritisch angemerkt, dass die ersten Strafen für G-20-Randalierer sehr deutlich ausfielen, in Rostock jedoch bewaffnete rechtsmotivierte Täter, die mutmaßlich Linke töten wollten, nicht einmal in U-Haft landeten.

Die Richter bezogen sich auf Strafrechtsverschärfungen, vor denen etwa Rafael Behr von der Hamburger Akademie der Polizei gewarnt hatte. Wenn das Handeln der Beamten nicht mehr hinterfragt werden könne, könnten sich Routinen dieser Behörden verselbständigen, kritisierte er.

Ich bin da ganz bei Rafael Behr. Vor allem das »Sonderstrafrecht« zum Schutz von Polizeikräften sehe ich sehr kritisch. Die Einführung des Paragraphen 114 Strafgesetzbuch »Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte« ist in der Tat geeignet, eine noch größere Drohkulisse aufzubauen. Für Polizeikräften wird es einfacher, nach unrechtmäßigem Vorgehen Anzeigen abzuwehren.