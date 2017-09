Zur »Jamaika«-Koalition

Zu jW 26. September: »Brandstifter im ­Reichstag«

Die Wählerinnen und Wähler haben »Schwarz-Rot« einen deutlichen Denkzettel verpasst: Wer Arbeitnehmerinteressen verrät, wen Altersarmut völlig gleichgültig lässt und wer den sozialen Wohnungsbau nicht überdurchschnittlich fördert und somit »die Wohnungsnot« in den Großstädten weiter verschärft, der hat sich diese deutliche Wählerquittung auch mehr als verdient. Zum Thema »Jamaika«-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen in Berlin kann das Bundesland Bremen auf Erfahrungen der ersten »Ampel«-Koalition aus SPD, FDP und Grünen verweisen, die 1995 durch vorzeitige Neuwahlen zur Bremischen Bürgerschaft im Streit zu Ende ging. Gleiches können wir sicherlich auch im Berliner Bundestag erwarten. Denn wer sich wie FDP und Grüne in »liebenswerter Feindschaft« gegenübersitzt, dem traut man alles zu.

Klaus Jürgen Lewin, Bremen

Unruhe im Königreich

Zu jW vom 21. September: »Polizeiaktion im Morgengrauen«

Auch wenn das Königreich Spanien ein in aller Welt anerkanntes Land ist, (…) hat es doch einen Geburtsfehler, der seine Legitimität sehr stark belastet und bezweifeln lässt. Es ist das Resultat eines faschistischen Putsches 1936 und eines Massenmordes an Hunderttausenden Republikanern, von unsäglicher Gewalt und diktatorischen Entscheidungen. Auch die Einsetzung des spanischen Königs erfolgte auf Anweisung von Franco. Dass das Königreich eine Verfassung hat, hebt das vorher Gesagte nicht auf. Diese Verfassung ist auch bedenklich und für einen Vielvölkerstaat eher eine Belastung. Mariano Rajoy und der neofranquistische PP erweisen Spanien mit ihrer fehlenden Flexibilität in der Katalonien-Frage keinen Gefallen! Im Baskenland wird es demnächst auch unruhiger werden. Allein mit eiserner Hand hält man so ein Gebilde nicht zusammen! Der PP könnte zum Sargträger für das Königreich Spanien werden!

Achim Lippmann, per E-Mail

Nahles’ Demagogie

Zu jW vom 23./24. September: »Wut kocht über«

Es hätte ruhig ausgeführt werden können, wie Andrea Nahles (SPD) in üblicher sozialdemokratischer Demagogie die Lage der Kollegen für sich zu nutzen versuchte und dreist erzählte, man wolle ja dies und das … (…) Der Kampf gegen Arbeitsplatzabbau ist nicht leicht, aber es ist ein abgekartetes Spiel der Sozialdemokratie (sowohl an der Spitze der Gewerkschaften und im Staate), auf Kundgebungen laut zu poltern und real die Politik des Kapitals voll durchzusetzen.

Philipp Kissel, per E-Mail

Forschung zur Kenntnis genommen?

Zu jW vom 21. September: »Der Paulus-Effekt«

Bei der Darstellung des Paulus durch die Verfasser, d. h. durch den Verfasser des Buches »Der Mythenschmied« und den Verfasser des Artikels »Der Paulus-Effekt«, ist nicht nur die saloppe Sprache unseriös. Ich frage mich, ob denn wohl die beiden Verfasser die Paulus-Briefe insgesamt gelesen haben? Haben sie wirklich keine Unterschiede zwischen Paulus und den Evangelien festgestellt? Haben sie die historisch-kritische Forschung zur Kenntnis genommen? Die unterscheidet ja beispielsweise zwischen den echten Paulus-Briefen und den anderen und liefert Kriterien, um die Bibel kritisch und differenziert zu lesen, und bewahrt vor reißerischen Pauschalurteilen.

Auch der Ritt durch die Kirchengeschichte scheint mir nicht seriös. Kann man das von den Römern besetzte Palästina mit dem von Hitler-Deutschland besetzten Frankreich in der Weise vergleichen, als man die gleichen Maßstäbe an die jeweils zeitgenössische Geschichtsschreibung anlegt? Noch dazu, wo doch Paulus und die Evangelisten keine Historienschreiber waren und diesen Anspruch nicht erhoben – vielleicht mit der schwachen Ausnahme von Lukas, aber doch nicht nach heute anerkannten Kriterien. Mag es nun am Buch oder an seiner Darstellung liegen: Über zu vieles wird im Galopp hinweggeritten, beispielsweise über den ­römischen Kaiser Konstantin und die Inquisition.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich selbst lese die Bibel kritisch und verharmlose die Verbrechen nicht, die im Namen Jesu Christi von einzelnen Christen oder der Kirche als Institution im Laufe der Jahrhunderte begangen worden sind. Mir liegt allerdings an einer Geschichtsschreibung, die so akkurat, so seriös und so gerecht wie möglich ist. Übrigens haben auch Christen nach 1945 gemeint, dass der Holocaust die größte Herausforderung ist. Dazu ist theologisch gearbeitet worden, und praktische Konsequenzen sind gezogen worden, beispielsweise durch die Gründung von »Aktion Sühnezeichen«.

Horsta Krum, per E-Mail

Kirchenkritisches Werk

Zu jW vom 21. September: »Der Paulus-Effekt«

Danke, dass Sie an Karlheinz Deschners Initiierung der Kritik der »historische(n) Rolle der Kirchen bei der Entstehung des Faschismus« erinnern. Zu ergänzen ist, dass er bereits in »Abermals krähte der Hahn« (1962), einer detaillierten Kritik der Glaubensgrundlagen des Christentums (insbesondere der Theologie des Paulus, des »ersten Christen«), dem Kampf gegen die Juden drei Kapitel widmete: dem (vor allem im »Christusmord« begründeten) Antijudaismus des antiken Christentums, der Kirche im Mittelalter und der Zeit von der Reformation bis zu Hitler; dann wiederholt in seinem kirchenkritischen Hauptwerk, der zehnbändigen »Kriminalgeschichte des Christentums« (1986–2013), in Band acht ausführlich im Kapitel über Luther, den »Judenstürmer«. Mit Bezug auf dessen Schrift »Von den Juden und ihren Lügen« zitiert er Karl Jaspers: »Das ist es … Da steht das ganze Programm der Hitler-Zeit schon.« Und ein andermal: »Was Hitler getan, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung durch Gaskammern.«

Gabriele Röwer, per E-Mail