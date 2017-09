Für die Underdogs

Ein »Cowboy-Typ« als Internationalist: Hier 1977 in in der Hauptrolle des von ihm gedrehten Fernsefilms »El Cantor«, der sich mit den letzten drei Lebenswochen Victor Jaras beschäftigt Foto: jW Archiv

Dean Reed war ein US-amerikanischer Musiker, Entertainer und Schauspieler, der lange in der DDR lebte und dort 1986 auch starb. »Ist es gerechtfertigt, ihn noch immer zu ehren?«, fragte der US-amerikanische Publizst Victor Grossman, der 1952 in die DDR übersiedelte, beim 11. De an-Reed-Treffen, das am Wochenende im Berliner Kino Babylon (Mitte) stattfand. Und er nannte in seiner Rede Gründe, warum die Erinnerung an Reed heute noch höchst relevant bleibt. Vor allem war da dessen Internationalismus – er nahm Anteil an den Leiden und Kämpfen der Underdogs in aller Welt, ob in Argentinien, Brasilien oder Chile. Nicht selbstverständlich für einen »Cowboy-Typen«, der aus dem rückständigen US-Staat Colorado kam.

Dean Reed, so Victor Grossman, war ein Romantiker und auch ein Showman. Manche Kenntnisse, Gewohnheiten und Züge aus Hollywood, wo seine Schauspielkarriere begonnen hatte, streifte er nie ab, setzte sie aber stets für die »gute Sache« ein. So wusch er 1970 vor dem US-Konsulat in Santiago de Chile das Sternenbanner – aus Protest gegen den Vietnamkrieg. Zu Reeds Showbusiness gehörte die Suche nach medienwirksamen Einfällen, die auf amerikanisch Gimmicks heißen. Gimmicks, so Grossman, sind auch heute nötig.

Am Wochenende sang die in Berlin lebende kubanische Sängerin Twin Aguas del Rio ausdrucksvoll »Plegaria a un labrador« des chilenischen Liedermachers Victor Jara, der vor 44 Jahren von Pinochet-Faschisten ermordet wurde. Sie erinnerte daran, dass Dean Reed Anfang der 1960er Jahre ein gefeierter Rock-’n’-Roll-Star in Südamerika war, wo er sich dann angesichts der bitteren Armut vieler Menschen politisierte und später das chilenische Linksbündnis Uni­dad Popular von Salvador Allende unterstützte.

»Man müsste nur die Wahrheit drucken, man müsste aufhör’n, sich zu ducken« heißt ein gerade fertiggestelltes Buch vom linken Blog »American Rebel«, der gemeinsam mit dem Dean-Reed-Archiv Berlin das Treffen am Wochenende veranstaltete. Dreißig linke Autoren haben sich mit Gedichten, Liedern und Texten an dem Buch beteiligt. Einige wie Ilga Röder, malcom.z und Klaus Meier trugen ihre Beiträge auf der Veranstaltung vor. Und auch die 93jährige Elisabeth Monsig, die ihre Verse frei vortug. So etwa diesen: »Ich möchte nicht mehr zwanzig sein, da tobte noch der Krieg / doch wenn ich jetzt erst 70 wär’, das wäre mir schon lieb / Hat Autofahren Spaß gemacht / und auch das Demonstrieren / gegen Krieg und Armut überall gemeinsam protestieren.«

»Es war wohl 1973«, erzählte der Berliner Dichtersänger Frank Viehweg, »als mich meine Eltern aus dem Bett und vor den Fernseher holten, um mir einen Sänger zu zeigen, der mir gefallen könnte. Und meine Eltern hatten sich nicht getäuscht«. De an Reed, so Viehweg, war im guten Sinne ein Träumer, ein Utopist und hatte es am Ende schwer, mit seinem allmählich verblassenden Ruhm umzugehen. In seinem zweistündigen Konzert sang Viehweg zur Gitarre (zumeist eigene) Lieder aus verschiedenen Jahrzehnten. Bereits nach seinem Abitur hatte er erste Gedichte veröffentlicht. 1981 wurde er wegen eines Liedes und eines Gedichts aus der SED und der FDJ ausgeschlossen, bekam aber zwei Jahre später den Reinhard-Weisbach-Preis des DDR-Jugendverbandes.

Bis heute hat er elf CDs und elf Bücher – vor allem mit Songtexten – veröffentlicht. Im Babylon sang er nachdenkliche und romantische Lieder, dialektische Gegensätze liebend, oft auf die DDR rückblickend und aufzeigend, was seitdem mit uns allen passiert ist. Für die Zeitschrift Melodie & Rhythmus gehört Viehweg »zumindest in Europa« zu den wenigen Künstlern, »die sich politisch exponiert einbringen in die sich sonst so vornehm-unpolitisch gebende Kulturszene.« Auch vier neue Lieder sang er, die noch in diesem Jahr in dem Lyrikband »Wege der Liebe« erscheinen sollen. Inspiriert von der russischen Revolutionärin Alexandra Kollontai.