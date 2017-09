Kapitaleinkommen für alle

Kapitaleinkommen haben vor allem die Reichen. Geht es nach dem IMK brauchen alle eins Foto: Tobias Schwarz/Reuters

Wenn sich Ökonomen zu sozialer Ungleichheit und zu Maßnahmen zu deren Eindämmung äußern, sehen sie sich meist bemüßigt, dies auch ökonomisch zu begründen. Die Vertreter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bilden da offenbar keine Ausnahme: Es gehe nicht nur um Gerechtigkeitsaspekte, sondern auch um wirtschaftliche Gesichtspunkte, rechtfertigte der Direktor des IMK, Gustav Horn, die am Montag in Berlin präsentierten Vorschläge seines Instituts.

Dass die Einkommen und Vermögen in der Bundesrepublik sehr ungleich verteilt sind, ist mittlerweile vielfach belegt. Um dies für die Einkommen zu illustrieren, hat das IMK die Bevölkerung in drei Gruppen unterteilt: Wer weniger als 70 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, gehört zur »unteren Schicht«, wer mindestens 150 Prozent ausgeben kann, zur »Oberschicht« und der Rest zur »Mitte«. Während das durchschnittliche verfügbare Einkommen der oberen Gruppe zwischen 1991 und 2014 real um gut 17 Prozent und das der »Mitte« um zehn Prozent angestiegen sei, hätten sich die Geringverdiener in besagtem Zeitraum mit Zuwächsen von lediglich knapp drei Prozent begnügen müssen. Die »Diskrepanz zwischen den Einkommensklassen« habe sich also deutlich vergrößert. Zudem sei die »Mittelschicht« geschrumpft: So habe der Anteil der Haushalte mit 70 bis 150 Prozent des mittleren Einkommens zwischen 1991 und 2014 von 63 auf 56 Prozent abgenommen.

Während in der ökonomischen Theorie lange davon ausgegangen worden sei, dass sich mehr Gleichheit und wirtschaftliches Wachstum ausschließen würden, setze sich in den letzten Jahren immer mehr die Erkenntnis durch, dass dies nicht so sei, zeigte sich Horn in bezug auf seine Zunft optimistisch. »Mehr Gleichheit und ökonomisches Wachstum schließen sich nicht gegenseitig aus, vielmehr bedingen sie sich gegenseitig«, stellte der IMK-Direktor fest. Es sei also auch wirtschaftlich geboten, »wieder mehr Gleichheit herzustellen«.

Das IMK wendet sich aber nicht per se gegen soziale Ungleichheit. Diese sei »in bestimmten Bereichen durchaus gerechtfertigt«. In den letzten Jahren habe sie aber Ausmaße angenommen, die als »nicht mehr gerecht« empfunden würden, konstatierte Horn. Deshalb schlagen die Wirtschaftsforscher ein »Drei-Säulen-Konzept« vor: Gutverdiener und Vermögende sollen wieder stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen, die »Mittelschicht« gestärkt und die Armut reduziert werden.

Neben der gängigen steuerpolitischen Umverteilung fordern die keynesianisch orientierten Forscher eine Umwandlung der Grundsteuer in eine »Bodenwertsteuer«. Der Übergang zu einer reinen Besteuerung des Bodenwertes habe den Vorteil, so das IMK, dass »die Belastung je Wohneinheit um so geringer ausfällt, je intensiver ein Grundstück genutzt wird«. Dies bedeute, dass die Bewohner von Ein- oder Zweifamilienhäusern – laut IMK oft Eigentümer und relativ wohlhabend – stärker belastet, die »Bewohner von mehrgeschossigen Gebäuden«, also in der Regel Mieter, hingegen entlastet würden. Diese Reform soll dazu beitragen, dass Grundbesitz effizienter genutzt, der Spekulation entzogen und somit die Wohnungsknappheit vor allem in Ballungsgebieten gelindert wird.

Um die »Mitte« zu fördern, spricht sich das IMK auch für eine Stärkung des Tarifsystems aus. Von Tarifverträgen profitierten schließlich vor allem die mittleren und unteren Einkommen. Die Wissenschaftler fordern deshalb Allgemeinverbindlichkeitserklärungen zu erleichtern, damit Tarifverträge für alle Unternehmen einer Branche gelten. Von den aktuell gültigen 73.000 Vereinbarungen seien lediglich 443 allgemeinverbindlich. Bisher ist das Prozedere so, dass Unternehmer und Gewerkschaft einen gemeinsamen Antrag einreichen müssen, dem dann ein paritätisch besetzter Ausschuss noch zustimmen muss. Das IMK möchte nun, dass die Anträge nicht mehr mit Mehrheit bestätigt werden müssen, sondern nur noch mit Mehrheit abgelehnt werden können. »Wir kehren das Verfahren um«, erklärte Horn. Somit würden die Unternehmer ihr Vetorecht verlieren.

Eine weitere »Maßnahme, die die Mitte, aber auch die Armen stärken soll«, stellt das von den Forschern so titulierte bedingungslose Kapitaleinkommen dar. Mittels diesem solle, so Horn, »Kapitaleinkommen gleichmäßig verteilt« und ein weiterer Anstieg der Ungleichheit verhindert werden. Bisher seien die Kapitaleinkünfte bei der »Oberschicht« konzentriert, da die »unteren und mittleren Einkommensklassen« kaum Mittel zum Investieren übrig hätten. Geht es nach dem IMK könnte hier ein Staatsfonds Abhilfe schaffen, der »in Wertpapiere investiert und die Rendite jährlich zu gleichen Teilen an alle Bürger ausschüttet«. Finanziert werden soll der Aufbau des Fonds durch Steuern, eine Vermögensabgabe und Neuverschuldung.

Um Armut gezielt zu verringern, soll prekäre Beschäftigung eingedämmt und die gesetzliche Rente gestärkt werden. Zudem schlagen die Wissenschaftler vor, den Mindestlohn schneller zu erhöhen und die Entwicklung der Hartz-IV-Regelsätze daran zu koppeln, um auch Arbeitslose »am steigenden Wohlstand« zu beteiligen.