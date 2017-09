Die große Drohung

War früher auf der Love Parade kostenlos: Boris Charmatz zeigt Aufwärmübungen und Tanzschritte auf dem Tempelhofer Feld Foto: Gregor Fischer/dpa

Man könnte es als die lächerlichste Pleite der Berliner Theatergeschichte ablegen und amüsiert beschweigen: Das einst wichtigste Theater der Stadt bekam von der SPD einen Mann mit Schal anstatt eines Intendanten. Der wiederum bekam ein paar Millionen Sonderförderung und eröffnete die zwei Jahre lang diskutierte neue Spielzeit der Volksbühne am Sonntag auf einem alten Flughafen mit einem Tanznachmittag von Boris Charmatz. Auf einer Bühne mit zwei teuren Boxentürmen setzte ein Computer Musik frei für Körperübungen. Diesen Blödsinn gab es vor ein paar Jahren noch umsonst auf der Loveparade.

Aber je länger der Tag dauerte und die Abwesenheit jeden Gedankens absoluter wurde, desto mehr reifte die Erkenntnis: Diese Leute haben einen Plan.

Irgendwann waren es immerhin 1.000 Menschen, die da schweigend standen, im Kreis um andere Menschen, die armselige Körperbewegungen vollführten. Ob diese Schweiger sich nun sowieso in Tempelhof ergingen oder gezielt dahin gefunden hatten – sie standen und lachten nicht, sie glotzten und waren Masse mit Identität. Es gab Tanz zum Mitwackeln, Tanz für Türken, Tanz für Kinder, Tanz für HipHopper und ringsum nur die leer grinsenden Gesichter des asozia­len Mittelstandes, der aus London, New York, Paris und ganz Australien kommt. Berlin ignorierte die Veranstaltung komplett.

In der Stadt hat Englisch mittlerweile Türkisch als wichtigste Zweitsprache ersetzt. Es sollen 50.000 Londoner in der Stadt wohnen, die alle irgendwas mit Medien, Kunst oder Selbstvermarktung betreiben. Sie zahlen 600 Euro für ein Zimmer und finden es billig. Sie handeln mit Ideen, die sie alternativ, queer, gerne auch innovativ nennen, meinen damit aber immer einen Geschäftsplan für die eigene Person. Sie behaupten, Underground zu sein, wollen aber immer ans Staatsgeld. Was da in Tempelhof locker hüftsteif stolzierte, war das Geld der Metropolen des Westens nach 70 Jahren Vermögensanhäufung. Freudlos und hemmungslos erfinden sie jeden Tag ihren eigenen Kapitalismus neu, sie sind schuldlos, sie kennen nichts anderes. Aber sie sind dumm und sie sind viele. Und sie haben jetzt eine Struktur für 20 Millionen im Jahr von der SPD.

Tanz ist tatsächlich das sauberste Mittel zur Säuberung aller Kulturfragen. Niemand versteht ihn, er ist unvernünftig, braucht keine Sprache und lässt sich mit jeder Folie bekleben. Tanz gucken ist doof gucken. Hegel erwähnt in seinen Ästhetikvorlesungen weder Ballett noch Volksreigen. Tanz ist die Sprachlosigkeit der Unmündigen. Und die sind es, die Berlin täglich unendlich abrichtungsbereit besetzen. Sie fliehen aus Toronto vor der Leere der vernetzten Arbeits-Ameise nach Paris und landen in Berlin, sie kennen nur Ersatzreflektionen. Und Chris Dercon liefert. Er schuf viele neue Reklameplanstellen an der Volksbühne. Die werden uns zuscheißen mit Bedeutungen, die alles verstopfen, was durchdacht werden könnte.

Sie werden uns grinsend mit sich den Tag versauen und wissen, sie tun damit Gutes für sich. Sie werden die Stadt verheeren mit nichts und leeren Gesichtern. Sie sind böse. Man muss sie täglich mit Goethe, Brecht, Hacks und Büchner bespucken. Sie sollen nicht in Ruhe arbeiten dürfen. Man muss sie dramatisieren.