Kampfansage der Gewerkschaften

In Österreich geht der Streit zwischen Gewerkschaften und Unternehmen in die nächste Runde. Nachdem sich die Angriffe auf den Kollektivvertrag seitens der Betriebe gehäuft haben, hat nun die Gewerkschaft der Privatangesellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-DJP) mit einer Kampfansage reagiert: Ab dem 13. September sollen im ganzen Land Betriebsversammlungen abgehalten werden, zudem wird es Kundgebungen und Aktionen geben. Auch Streiks seien nicht ausgeschlossen.

Der Kollektivvertrag ist in Österreich von großer Bedeutung. Was in der Bundesrepublik nur für die Hälfte der Beschäftigten gilt – in Ostdeutschland gar nur für etwas mehr als ein Drittel –, ist dort derzeit noch Normalzustand: 97 bis 98 Prozent der Angestellten arbeiten in einem Betrieb, der einem Branchentarifvertrag unterliegt, in Österreich Kollektivvertrag genannt. Diese Kollektivverträge sind, anders als in Deutschland, im Normalfall für alle Unternehmen der jeweiligen Branche bindend.

Dem Kapital ist dies ein Dorn im Auge. Seit Jahren mehren sich deswegen die Versuche, diese schützenden Abkommen einzudämmen. 2012 etwa wurde der einheitliche Metaller-KV, der traditionell als »Leit-KV« gilt und an dem sich andere Branchen orientieren, in sechs Teile zerschlagen. Vor einem Jahr erfolgte der nächste große Angriff, diesmal auf den Drucker-KV, die 1896 den ersten Vertrag dieser Art überhaupt erkämpften. Im September 2016 kündigte der »Verband Druck & Medientechnik« der Konzerne an, keine weiteren Kollektivverträge mehr verhandeln zu wollen, um die »unternehmerischen Risiken« zu minimieren. Im Juni 2017 gab das Bundeseinigungsamt einem entsprechenden Antrag statt. Nun liegt das Verhandlungsmandat beim Landesfachverband Druck der Wirtschaftskammer Österreich. Sollte es dabei bleiben, gibt es daher zukünftig neun unterschiedliche Kollektivverträge auf Länderebene.

Vonseiten der Gewerkschaft wird eine österreichweit einheitliche Verhandlung gefordert. Die Bundeswirtschaftskammer spielt jedoch auf Zeit: Mit dem Hinweis, man wolle sich erst ein entsprechendes Mandat der Landesfachgruppen einholen, wird der mögliche Beginn von Gesprächen auf November verschoben. In Gewerkschaftskreisen wird gemunkelt, dass damit eigentlich das Ergebnis der Nationalratswahlen abgewartet werden soll: Ein weiterer Rechtsruck könnte den Betrieben eine bessere Verhandlungsposition verleihen. Dieses Spiel auf Zeit hat aber schon jetzt negative Folgen, denn der Kollektivvertrag gilt nicht mehr für neu eingestellte Mitarbeiter.

Die Kommunistische Gewerkschaftsinitiative – International (KOM­intern) fordert bereits seit Beginn der Auseinandersetzungen gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen, als von seiten der GPA-DJP noch weitgehend lediglich auf Gespräche gesetzt wurde. KOMintern-Sekretär Gerhard Mack äußert nun gegenüber junge Welt die Befürchtung, dass es sich bei Ankündigungen der GPA-DJP nur um Säbelrasseln handeln könnte. »Statt dessen muss der Kampf nun wirklich konsequent aufgenommen werden. Und zwar branchenübergreifend: Schon in den letzten Monaten haben andere Gewerkschaften beschlossen, dass sie sich solidarisieren wollen, nicht nur auf dem Papier, sondern mit konkreten Kampfmaßnahmen«. Diesen Frontalangriff der Unternehmen gelte es abzuwehren. Er könnte sonst Schule machen, was das Kollektivvertragssystem insgesamt gefährden würde, so Mack.