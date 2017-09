Reaktionäre Herbstoffensive

Parade der Ehrengarde: Soldaten marschieren am Tag der Verfassung durch die Altstadt von Warschau (3.5.2017) Foto: Kacper Pempel/REUTERS

Polens rechte Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) legt Wert auf den Eindruck, dass sie sich von dem zweifachen Veto von Staatspräsident Andrzej Duda gegen Gesetze zur Justizreform nicht aus dem Takt bringen lässt. Entsprechend umfangreich ist der Katalog der Vorhaben, die sie zur Fortsetzung ihrer »Veränderung zum Guten« – so der PiS-Wahl­slogan 2015 – realisieren will.

Bereits beschlossen ist eine in ganz Osteuropa beispiellose Verschärfung der Strafrenten für ehemalige Beschäftigte der Staatsorgane der Volksrepublik Polen. Wer auch nur einen Tag vor dem 1. Juli 1990 in den Diensten von »Organen der totalitären Ordnung« tätig war, bekommt ab 1. Oktober die Rente auf maximal 1.700 Zloty (ca. 400 Euro) gekürzt. Das ist – vor allem angesichts der zunehmenden Notwendigkeit, medizinische Leistungen privat zu bezahlen – zum Leben zuwenig und zum Sterben zuviel. Verbände von »Ehemaligen« berichten über eine wachsende Zahl von Freitoden nach Erhalt der Kürzungsbescheide. Teilweise werden die Bescheide bewusst in letzter Minute verschickt, um eventuellen Widersprüchen die aufschiebende Wirkung zu nehmen. Die Stichtagslösung sanktioniert Tausende, die bereits 1990 »verifiziert« wurden und anschließend im kapitalistischen Polen weitergedient haben. Auch Witwen und andere Hinterbliebene bekommen ihre Renten gekürzt; im Dienst nach 1990 erlittene Verletzungen, etwa von Polizisten, helfen nichts.

Polnische Medien regen sich auf über »Übertreibungen«. Eine ehemalige Telefonistin in einem Ferienzentrum des Ministerrats fällt nur deshalb unter das Gesetz, weil das Fernmeldewesen in der VR Polen dem Innenministerium unterstand. Ebenfalls betroffen ist ein persönlicher Sicherheitsbeamter von Papst Johannes Paul II., der auf dessen eigenen Wunsch seine diversen Polen-Tourneen zwischen 1979 und 1990 betreut hatte. Die PiS stellt ihren Rachefeldzug gegen alle, die der Volksrepublik gedient haben, als »Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit« dar. Tatsächlich werden diejenigen Polinnen und Polen, die die Wiederherstellung des »alten« Rentenalters von 60 bzw. 65 Jahren durch die PiS nutzen, um jetzt in den Ruhestand zu gehen, auch mit Bettelrenten abgespeist. Denn die Abschläge für vorzeitigen Renteneintritt bleiben in Kraft.

Ebenfalls in diesem Herbst wird sich der Sejm auf Antrag einer »Bürgerinitiative« erneut mit der Frage eines generellen Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen befassen. Das kommt der PiS nicht wirklich entgegen, noch gut in Erinnerung sind die großen Proteste des vergangenen Herbstes, als diese Forderung erstmals auf der Tagesordnung stand. Damals hatten Hunderttausende Frauen nicht nur in den Großstädten, sondern auch in der Provinz protestiert, zum Beispiel indem sie schwarze Kleider angezogen hatten.

2016 hatte die PiS den Antrag in erster Lesung angenommen und in zweiter abgelehnt; diesmal macht die katholische Kirche Druck, sich nicht wieder so aus der Affäre zu ziehen. Wahrscheinlich wird die PiS als »Kompromiss« vorschlagen, »nur« die Indikation zu streichen, die 2015 für 1.000 der 1.044 registrierten legalen Abbrüche herangezogen wurde: schwere und unwiderrufliche Behinderung des Embryos. Jaroslaw Kaczynski hat die Parole ausgegeben, auch solche Kinder müssten »wenigstens die Chance erhalten, getauft zu werden«.

Ein im Vergleich hierzu langfristiger angelegtes Vorhaben der PiS ist eine Änderung der polnischen Verfassung. An dieser Front engagiert sich vor allem Staatspräsident Duda, dessen Distanz zur Regierung sich an dieser Stelle als Inszenierung erweist. Er agitiert dafür, gleichzeitig mit den Kommunal- und Regionalwahlen im Herbst 2018 ein Referendum mit der Frage abzuhalten: »Sind Sie dafür, die geltende Verfassung der Republik Polen zu verändern?«

Was und wie geändert werden soll, wird ausdrücklich nicht gefragt, in der Erwartung, die verbreitete Politikverdrossenheit der Bevölkerung werde schon für ein positives Ergebnis sorgen. Mit einer solchen Blankovollmacht im Rücken plant die PiS dann offenbar, Verfassungsänderungen nach ihrem Gusto durchs Parlament zu bringen, obwohl ihr die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit fehlt.

Was diese neue Verfassung von der derzeit gültigen aus dem Jahre 1997 unterscheiden soll, hat die PiS noch nicht offengelegt. Die Regierungspartei kritisiert nur allgemein, das heutige Grundgesetz trage die Züge eines »Kompromisses mit der Postkommune«. Mit Sicherheit wird man erwarten können, dass die Präambel »Wir, die polnische Nation, sowohl diejenigen, die Gott als Quelle des Wahren, Gerechten, Schönen und Guten begreifen, als auch diejenigen, die diesen Glauben nicht teilen und diese universellen Werte aus anderen Quellen herleiten …« zugunsten einer expliziten Klerikalisierung des Staatswesens novelliert wird. Einen autoritäreren Staatsaufbau zu verordnen, wäre ein zweischneidiges Schwert: Die PiS riskiert, im Falle einer Wahlniederlage mit den eigenen Mitteln geschlagen zu werden. Doch einstweilen sieht es danach nicht aus. Die Zustimmungswerte für die Partei liegen derzeit bei 40 Prozent.