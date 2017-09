Auf zur nächsten Agenda

Sieht den deutschen Mittelstand durch Steuern, Abgaben und die »Bürokratie« übermäßig belastet: BVMW-Präsident Mario Ohoven (im Bild links) Foto: picture-alliance / dpa

Der deutsche Mittelstand ist mit der Politik der großen Koalition unzufrieden und warnt davor sich auf den »Erfolgen« der Agenda 2010 auszuruhen. Um dies auch der interessierten Öffentlichkeit kundzutun hatte der Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW), der sich selbst als »die Stimme des Mittelstands« sieht, am Mittwoch zu einem »Pressegespräch« in ein Kölsch-Lokal in Berlin-Mitte eingeladen.

Der Unternehmerverband der rund 50.000 kleine und mittlere Betriebe vertritt, hatte in dem Restaurant offensichtlich ein Heimspiel. Jedenfalls schmückte das Hinterzimmer eine Galerie mit Bildern von Ludwig Erhard, dem »Vater des Wirtschaftswunders«, und auch ein altes Wahlplakat der CDU durfte nicht fehlen. Ein Ambiente, das dem aus dem Rheinland kommenden Präsidenten des BVMW, Mario Ohoven, durchaus gefallen haben dürfte.

Dieser verteilte zunächst einmal Lob. Es laufe »optimal« in der Bundesrepublik. Die Beschäftigung erreiche immer neue Rekorde, und es mehrten sich die Prognosen, die von einem Wirtschaftswachstum von über zwei Prozent für das Jahr 2018 ausgingen. Doch der Schein trüge: »Es läuft nur vermeintlich optimal. Deutschland fährt auf Verschleiß!« Überall gebe es marode Straßen, Brücken und Schulen. »Es wird viel zuwenig Geld in die Infrastruktur gesteckt«, kritisierte Ohoven. Aber nicht nur der Staat, sondern auch die privaten Unternehmen investierten nicht ausreichend. Das liege daran, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmten. Deshalb müsse die Regierung diese für »den Mittelstand« dringend verbessern. Mit Blick auf die derzeitige große Koalition sagte der BVMW-Präsiden: »Schwarz-Rot hat zuwenig getan, statt zu entlasten hat die Regierung dem Mittelstand zusätzliche Lasten aufgebürdet«.

Der BVMW hat deshalb im Vorfeld der Bundestagswahlen einen »Blick mit der Mittelstandsbrille« auf die Politik der Koalition aus Union und SPD geworfen und dazu sowie zu den Erwartungen an eine neue Regierung 2.400 Firmen aus seiner Mitgliedschaft befragt. »Mehr als die Hälfte der Unternehmer hat die Arbeit der großen Koalition mit den Schulnoten ›ausreichend‹ oder ›ungenügend‹ bewertet«, erklärte Ohoven. Besonders enttäuscht seien sie über das »Versagen beim Bürokratieabbau«. So habe die Regierung die Absicht gehabt, die »Bürokratiebelastung« für die Unternehmen spürbar zu senken, tatsächlich hätten die entsprechenden Kosten im vergangenen Jahr aber erstmals die Grenze von 45 Milliarden Euro überschritten. Unter »Bürokratiebelastungen« versteht die Mittelstandsvereinigung unter anderem Dokumentationspflichten beim gesetzlichen Mindestlohn und Regulierungen bei Leiharbeit und Werkverträgen. In seiner Bewertung der Regierungspolitik schreibt der Unternehmerverband, der Mindestlohn sei »im allgemeinen zu verneinen« und »Werk- und Dienstverträge sowie Arbeitnehmerüberlassungen sind wichtige Instrumente für Flexibilität und mehr Dynamik am Arbeitsmarkt«. Zu starke Regulierung sei hier »nicht zielführend«.

Entsprechend stehe für die befragten Unternehmer, nach den von jedem zweiten geforderten Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, vor allem eine Senkung der »Bürokratiekosten« auf der Agenda für die neue Regierung. Zudem wünschten sich fast zwei Fünftel der Bosse ein Einwanderungsgesetz mit Punktesystem, um entsprechend von qualifizierten Zuwanderern profitieren zu können. Um die Forderungen zu untermauern greift der BVMW zu ungewöhnlichen Mitteln und geht am Freitag in Berlin »auf die Straße«. »Versuchen Sie mal, einen Unternehmer zu einer Demonstration zu bewegen. Das ist gar nicht so einfach«, scherzte Ohoven. Die Gewerkschaften hätten es da »viel leichter«.

Knapp zwei Drittel der Befragten würden nach der Bundestagswahl am liebsten eine Regierung aus Union und FDP sehen. Eine Neuauflage des bisherigen Bündnisses wünschen sich nur noch vier Prozent. »Das Modell große Koalition hat in den Augen der Unternehmer komplett abgewirtschaftet – das muss ich leider so deutlich sagen«, konstatierte Ohoven. Immerhin sieben Prozent äußerten ganz offen, dass sie sich eine Einbindung der AfD wünschen. Da Personalisierungen im Gegensatz zu Inhalten im bürgerlichen Politikbetrieb nicht zu kurz kommen dürfen, ermittelte der BVMW auch ein Ranking der beliebtesten Politiker. Konsequenterweise ist FDP-Chef Christian Lindner mit 58 Prozent der Stimmen der eindeutige Liebling der Mittelständler, gefolgt von Wolfgang Schäuble (CDU) und Lindners Par­teifreund Wolfgang Kubicki. Auf wenig Gegenliebe stößt hingegen Alexander Dobrindt (CSU), und Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) findet nur ein Prozent der Unternehmer gut. Könnten die Bosse die Kanzlerin oder den Kanzler direkt wählen, würden sich übrigens 82 Prozent von ihnen für Angela Merkel entscheiden.

Klartext kam abschließend von BVMW-Chefökonom Hans-Jürgen Völz: Es laufe zwar gut für die Wirtschaft in der BRD. Die Agenda 2010 habe das Land zukunftsfähig gemacht. »Man darf jetzt aber nicht den Fehler machen und sich darauf ausruhen«. Frankreich habe unter Präsident Emmanuel Macron mit den »Arbeitsmarkt­reformen« aus der Agenda 2010 gelernt. Mit dem Nachbarland erwachse nun ein großer Konkurrent für die Bundesrepublik.