Kriegshetze für Kinder

Alles nur Show: Russland-freundliche Äußerungen des US-Präsidenten sollten nicht zu ernst genommen werden Foto: EPA/ROMAN PILIPEY

Wolfgang Bittners gut lesbares Buch »Die Eroberung Europas durch die USA. Eine Strategie der Destabilisierung, Eskalation und Militarisierung« handelt hauptsächlich von der Krise in der Ukraine – oder besser: von ihrer Inszenierung im Rahmen eines neuen, vom Westen gewollten Ost-West-Konflikts. Konsequenterweise legt der Autor sein Augenmerk vor allem auf die Medien und ihre Berichterstattung, weist im besonderen mit eine Fülle von Details und Zitaten nach, wie hier – entgegen den elementaren Regeln journalistischer Arbeit – Fakten manipuliert werden, wie Berichterstattung zu Propaganda verkommt, wie Stimmungen produziert werden, die im Wortsinne brandgefährliche Situationen schaffen. Dabei verfolgt er die Grundthese, dass die USA als Führungsmacht der NATO Europa und dessen Interessen eigenen hegemonialen Zielen unterordnen. Er schließt sich der Meinung des niederländischen Journalisten Karel van Wolferen an, die europäischen Staaten würden »dienende Instrumente des amerikanischen Militarismus werden«. Mit Verweisen auf den Krieg in Syrien und die Mainstream-Berichterstattung arbeitet er die Kontraste, ja Widersprüche heraus, wenn es darum geht, russische Politik zu denunzieren und insbesondere den russischen Präsidenten Wladimir Putin als den Verursacher allen Übels in der Welt darzustellen.

Damit stellt sich zentral die Frage der Unabhängigkeit der gerne als »vierte Gewalt« apostrophierten Medien. Bittner ruft in Erinnerung, dass die Chef- und Außenpolitikredaktionen der sogenannten Leitmedien voll in die Netzwerke transatlantischer Thinktanks eingebunden sind, wo sie wichtige Informationen erhalten und im Gegenzug die dort entwickelten Sprachregelungen (und die damit verbundenen Interessen) propagieren. Wie umfassend und gleichgerichtet Desinformation funktioniert, zeigt Bittner mit einem Zitat aus der Kindersendung »Kakadu« des Deutschlandradio Kultur vom 19. Oktober 2016, wo in plattester Form und unter Nutzung des Klischees gut – böse »kindgerecht« die internationale Lage erklärt wird: »Putin führt derzeit zwei Kriege. Einen in der Ukraine und einen in Syrien. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident wollen Putin dazu bewegen, mit beiden Kriegen aufzuhören. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil Putin sich nicht an internationale Regeln hält. (…)Die russische Luftwaffe bombardiert Krankenhäuser und Hilfskonvois. (…) Deshalb fliehen viele Syrer mit ihren Familien nach Deutschland.«

Dass genuin europäische Interessen, nämlich die an Frieden, Ausgleich mit Russland, Handel etc. denen der US-geführten NATO unterworfen werden, belegt Bittner. Prominente Elder Statesmen wie Gerhard Schröder, Willy Wimmer oder Matthias Platzeck lässt er ausführlich zu Wort kommen und macht die gegensätzlichen Inte­ressen Europas (Frieden, Handel) und der USA (imperialistisch-militärische Dominanz) deutlich. Was er anmahnt, ist nicht weniger als ein Politikwechsel, der nicht mehr transatlantisch, sondern seitens der EU und ihrer Führungsmächte europäisch determiniert wäre. Er beruft sich dabei unter anderem auf den US-amerikanischen Politologen John Mearsheimer, einen prominenten Vertreter der realistischen Schule, der die Neutralisierung der Ukraine und das Ende der Drohpolitik gegenüber Russland als eine Win-win-Situation für beide Seiten beschreibt.

Etwas verblüffend mutet die auf vielen Seiten entwickelte Einschätzung des neuen US-Präsidenten Donald Trump an, den er – meines Erachtens recht vorschnell – vor allem an seinen NATO-kritischen und Russland-freundlichen Äußerungen während des Wahlkampfs misst. Dass die Trump-Administration inzwischen von reaktionären Militärs und Spitzenvertretern der Wall Street besetzt ist, bleibt ebenso unbeachtet wie die Tatsache, dass die Ankurbelung der Rüstungsausgaben jenen Trump-Wählern aus dem »Rust Belt« keine Arbeitsplätze bringen wird, wie sie aus dem Slogan »Make America great again« ableitbar schienen. Hier zeigt sich, dass die Analyse der ökonomischen Interessen der herrschenden Kapitalfraktionen – in den USA wie hier – tragfähigere Ergebnisse zeitigt als die Analyse der Diskurse führender Politiker.

Trotz dieser Kritik hat der Autor hier ein Buch vorgelegt, dem man nur viele nachdenkliche Leser wünschen kann: Es enthält geballte Informationen über die Manipulation, der wir durch die Medien unterworfen sind. Einer Manipulation, die gegen die Interessen der großen Mehrheit nicht nur der Europäer, sondern der Menschheit gerichtet ist. Deren Interesse ist Frieden. Dass die Welt hierfür eine, wie Wolfgang Bittner schreibt, machtvolle (und aufgeklärte!; W. R.) Friedensbewegung braucht, ist die zwingende Schlussfolgerung dieses Buches.