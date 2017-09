Gefahr vor Augen geführt

Explosionsgefahr: Absperrung des Kampfmittelräumdienstes am Freitag in Frankfurt am Main Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Es dürfte die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte werden. Eine 1,8 Tonnen schwere Bombe, die in Frankfurt am Main auf dem Unicampus im Westend bei Bauarbeiten entdeckt wurde, versetzt die Stadt in Aufregung. Sonntag früh, ab sechs Uhr morgens, wird in Frankfurt am Main der Ausnahmezustand ausgerufen. Nach Schätzung der Behörden müssen rund 70.000 Menschen ihr Wohngebiet in der Innenstadt Frankfurts verlassen. Erst ab 20 Uhr soll wieder normales Leben im Westteil der Stadt einkehren. Die Entschärfung der britischen HC-4000-Luftmine – auch Wohnblockknacker oder Blockbuster genannt – dürfte sich nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes schwierig gestalten. Das außergewöhnlich Gefährliche an dem Bombenfund sei der hohe Sprengstoffanteil von 1,4 Tonnen, so der Leiter des Dienstes, Dieter Schwetzler, am Mittwoch vor Journalisten. Sie sei konstruiert worden, um Häuser abzudecken und den Weg für Brandbomben freizumachen, die anschließend ein Flammeninferno entfachen. Da die Reichweite der Detonationswelle circa 1,5 Kilometer beträgt, wird im Radius um den Fundort am Sonntag eine entsprechend große Sperrzone erstellt. Das zentrale Polizeirevier in der Miquelallee wird vorübergehend umziehen, auch das Gebäude des Hessischen Rundfunks, Altenheime und zwei Krankenhäuser werden evakuiert.

Im Bürgerhospital befand sich das Personal am Mittwoch nachmittag gerade in einer Krisensitzung, als junge Welt nachfragte: Geplante Operationen werden verschoben, Hunderte Patienten in andere Kliniken verlegt, teilte eine Sprecherin der Klinik mit. Am Sonntag werden U-Bahnen und Busse nicht mehr durch die Sperrzone fahren. Das möglicherweise gravierendste Problem bei der »größten Evakuierung der Republik« seit dem Zweiten Weltkrieg: Manche Anwohner wussten am Freitag noch nicht, dass sie die Thematik betrifft. »Mir hat noch keiner Bescheid gesagt«, hieß es in umliegenden Kneipen auf jW-Nachfrage. Am Sonntag ab acht Uhr macht die Polizei Kontrollgänge, um zu überprüfen, ob das Sperrgebiet menschenleer ist.

Die Royal Air Force habe bis Kriegsende insgesamt 68.000 Luftminen dieses Typs über Deutschland abgeworfen; auf Frankfurt habe es im Zweiten Weltkrieg insgesamt 75 Luftangriffe gegeben. Wie viele Sprengkörper noch im Stadtgebiet verborgen liegen, ist nicht mit Gewissheit zu sagen. Zu großen Evakuierungsaktionen kommt es in der BRD durchschnittlich einmal pro Jahr. In jüngster Vergangenheit gab es solche Einsätze unter anderem in Augsburg, Dortmund, Koblenz und Hannover.

Während der Aufregung um den gefährlichen Fund der seit mindestens 72 Jahren verschütteten Bombe fanden am Freitag die alljährlichen Proteste zum Antikriegstag in der Mainmetropole statt. Nach Ende des von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieges seien konventionelle Waffen weiterentwickelt worden, auch Atombomben bedrohten fortan die Menschen – gelernt habe die Bundesregierung daraus nichts, so Ulrich Gottstein, Mitbegründer der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) im Gespräch mit jW. 1926 in Stettin, dem heutigen Szczecin, geboren, habe er mit 19 Jahren die letzten Kriegstage in Berlin erlebt. »Würde heute ein Krieg ausbrechen, würden die Auswirkungen brutaler als einst sein«, sagte er. Statt ein »gemeinsames Haus Europa« zu errichten und Russland einzubeziehen, hätten sich EU und NATO ohne Rücksicht auf russische Befindlichkeiten nach Osten erweitert, so Gottstein.

Nur die Kriege in Georgien und der Ukraine hätten dieser Bewegung des westlichen Bündnisses gen Osten ein Ende bereitet, meinte auch der 1980 geborene Vorsitzende von IPPNW, Alexander Rosen, in seiner Rede zum Antikriegstag. »Generäle mögen in einem Krieg eine Chance wittern, ihre militärische Überlegenheit zu demonstrieren; Politiker eine Gelegenheit sehen, an Macht zu gewinnen oder von innenpolitischen Problemen abzulenken«, so Rosen. Waffenfirmen wie Thyssen-Krupp, Rheinmetall, Heckler und Koch oder Krauss-Maffei setzten auf große Gewinne, belieferten gerne beide Seiten eines Konflikts. »Sicherheit und Frieden in Europa kann es nur mit, aber nicht gegen Russland geben«, mahnte er.