Widerstand im Braunkohlerevier

Strecke besetzt: Die Aktionen zielen auf die Infrastruktur des Tagebaus Garzweiler Foto: Arnulf Stoffel/dpa

Mit Aktionen des zivilen Ungehorsams haben Klimaschützer am Freitag im rheinischen Revier gegen den Abbau des fossilen Energieträgers Braunkohle protestiert. Eine »Superstimmung« und »2.000 Aktivistinnen in Bewegung« vermeldete das Bündnis »Ende Gelände« am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Unter anderem wurde eine Werksbahn des Energiekonzerns RWE blockiert. Mit der Protestaktion nahe dem Kraftwerk Neurath sollte die Infrastruktur des benachbarten Tagebaus Garzweiler punktuell lahmgelegt werden, wie das Aktionsbündnis mitteilte. Nach knapp drei Stunden wurde die Blockade von der Polizei beendet, die bis zu 50 Demonstranten von den Gleisen trug.

Bereits am Donnerstag abend und am Freitag morgen seien Hunderte von Menschen vom Klimacamp in Erkelenz nahe Köln in mehreren Wellen zu Aktionen aufgebrochen, hieß es in einer Pressemitteilung von »Ende Gelände«. Gleise der Nord-Süd-Kohlebahn seien auf der Höhe von Rommerskirchen-Vanikum besetzt, zwei Züge der RWE, die das profitträchtige Geschäft mit der Braunkohle im Rheinland betreibt, gestoppt worden. Über die Nord-Süd- und die Hambach-Bahn werden Kraftwerke und Veredelungsbetriebe im rheinischen Revier mit Braunkohle versorgt. Im rheinischen Braunkohlerevier betreibt RWE drei Tagebaue und vier Kraftwerke, die etwa 70 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr emittieren und damit den Klimawandel anheizen. Braunkohle ist der mit Abstand klimaschädlichste Energieträger.

Zeitgleich zu der Blockade in Vanikum drangen Aktivisten in den Tagebau Inden bei Eschweiler ein und besetzten einen Bagger, wie das Portal des Westdeutschen Rundfunks, wdr.de, am Freitag berichtete. Die RWE habe das Großgerät umgehend abgeschaltet, das Unternehmen wolle die Aktion strafrechtlich verfolgen. Die Polizei habe die sieben Männer und sechs Frauen nach kurzer Zeit vom Bagger geholt und in Gewahrsam genommen. Während der Protesttage bis Dienstag ist die Polizei mit einem Aufgebot von mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz.

Ziel von »Ende Gelände« sei es, so das Bündnis in seiner Mitteilung, Kohleinfrastruktur zu blockieren wie Schienen, Zufahrten oder Bagger. Eine Sitzblockade vor einem Kohlekraftwerk plant die Gruppe »Kohle er-setzen« (jW berichtete). Zu dezentralen Aktionen ruft die Gruppe »Zucker im Tank« auf, für die der Kampf gegen den Klimawandel per se herrschaftskritisch ist, weil vor allem Menschen vom Klimawandel betroffen seien, die ihn am wenigsten verursachen, wie die Zeitung Neues Deutschland am Donnerstag eine Vertreterin der Gruppe zitierte. Eine eher bürgerliche Klientel spricht die Menschenkette an, die für den Sonnabend, 12 Uhr, unter dem Titel »Rote Linien gegen den Klimawandel!« am Tagebau im Hambacher Wald nahe Köln geplant ist.

Gegenwind bekamen die Aktivisten von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), die vehement gegen einen schnellen Kohleausstieg kämpft. Am Donnerstag starteten in Bedburg rund 100 Motorradfahrer zu einem Korso über die Tagebaue Hambach und Inden zum Tagebau Garzweiler, wie RP online am Donnerstag meldete. Zu einer Kundgebung wurde auch der Chef der Gewerkschaft, Michael Vassilidadis, erwartet, einer der mächtigsten Blockierer des Ausstiegs aus der Kohle.