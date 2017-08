Prophet des Untergangs

»Meinetwegen Deutschland über alles – nur nicht über uns. Leider wird es nicht zu verhindern sein, dass uns Deutschland eines Tages annektiert – aber ­drängen wir uns nicht dazu.« Rode sollte recht behalten. Österreicherinnen begrüßen am 11. März 1938 den »Anschluss« ihrer Republik an Nazideutschland Foto: picture alliance/Heritage Images

Als Kurt Tucholsky 1935 im schwedischen Exil Suizid beging, erinnerte sich Ernst Rowohlt in einer Art Nachruf an seine letzte Begegnung mit seinem Autor und schrieb: »Und, lieber Tucholsky, erinnern Sie sich noch an die letzte Nacht unseres Zusammenseins, ich glaube es war im Juni 1933, als wir in Zürich mit dem unvergesslichen Dr. Walther Rode, Verfasser des Buches ›Justiz‹, den wir beide liebten, tafelten, schöne Schweizer Schnäpse und Weine tranken und dann stundenlang vor dem Hotel ›Baur au Lac‹ auf und ab wanderten und Dr. Walther Rode seine Anklagen gegen Hitler in die Nacht herausbrüllte, so dass uns beiden doch etwas ängstlich wurde wegen der Beschattungen …«

Diese Anklagen, die im Januar 1934 als furioses Pamphlet in Buchform erschienen, waren eine Kampfansage, die zwar kaum mehr etwas bewirkt haben dürfte, aber dass er sie trotz der Aussichtslosigkeit in die Welt setzte, das macht aus Walther Rode einen Überzeugungstäter, der daran glaubte, dass man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eines Schriftstellers auf die Nazis und Deutschen adäquat nur reagieren konnte, indem man sich über sie lustig machte und ihnen »ihre hoffnungslose Zurückgebliebenheit« unter die Nase rieb. »Der von Grillparzer vorausgesagte Übergang vom Nationalismus zur Bestialität hat sich vollzogen«, schrieb Rode. Es war nicht nötig, die Beweggründe Hitlers zu analysieren oder gewundene Überlegungen anzustellen, wohin die nationalsozialistische Reise ging, es lag alles offen vor einem, jedenfalls für jemanden, der sich dafür interessierte, was in der Weltpolitik vor sich ging, denn die Nazis machten kein Geheimnis aus ihren Vorhaben.

Walther Rode war insofern ein Mensch, der einfach nicht willens war, über das staatlich angeordnete Morden, Einkerkern und Verschleppen beflissen hinwegzusehen. Und dazu war, wie Hannah Arendt es ausdrückte, »keine hochentwickelte Intelligenz oder ein äußerst differenziertes Moralverständnis« erforderlich, »sondern schlicht die Gewohnheit, ausdrücklich mit sich selber zusammenzuleben, das heißt, sich in jenem stillen Zwiegespräch zwischen mir und meinem Selbst zu befinden, welches wir seit Sokrates und Plato gewöhnlich als Denken bezeichnen.«

Als Walther Rode 1934 starb, waren seine Bücher in Deutschland bereits auf dem Index gelandet und verbrannt worden, und auch in Österreich fühlten sich 1937, ein Jahr bevor Hitler dort die Regie übernahm, Beamte so in ihrer Ehre gekränkt, dass die »Preßpolizei« losgeschickt wurde, Rodes Schriften in den Buchhandlungen zu beschlagnahmen. Aber da waren bereits keine Bücher mehr von ihm zu finden. Es blieben auch keine Tagebücher und nur wenige Briefe erhalten und viele seiner schriftstellernden Freunde überlebten die Nazizeit nicht.

Das Vergessen fand also günstige Voraussetzungen, und es hielt fast 70 Jahre an, bis im Jahre 2000 sein vielleicht bekanntestes Buch »Knöpfe und Vögel: Lesebuch für Angeklagte« neu aufgelegt wurde. Seither sind verschiedene Einzelbände seiner Artikel und Schriften neu herausgegeben worden, und 2007 erschien im Wiener Löcker-Verlag eine von Gerd Baumgartner herausgegebene vierbändige Werkausgabe, deren letzter Band auch eine detaillierte Biographie Rodes enthält. Seit 2011 gibt es sogar einen Walther-Rode-Preis, mit dem »journalistisches und publizistisches Schaffen« ausgezeichnet wird, »das sich durch qualitätsvolle und vom tagespolitischen Opportunismus unbeeinflusste Haltung ausweist«.

»Gegen das Erstarrte ohne Sinn«

Der 1876 geborene Walther Rode wuchs in einem großbürgerlichen Elternhaus in Czernowitz auf. Sein Vater Leon Rosenzweig war Bankier und Reichsratsabgeordneter und hatte literarische Ambitionen. Der Sohn studierte standesgemäß Rechtswissenschaften und wurde 1900 in Wien promoviert, wo er im gleichen Jahr seinen Namen in Rode änderte, vermutlich um nicht schon allein durch den Namen in einer Stadt, in der sogar die Bäume antisemitisch waren und völkische Denker großes Ansehen genossen, als Jude identifiziert zu werden, vor allem, da er sich in der Folgezeit als Anwalt niederließ und bald in aufsehenerregenden politischen Prozessen von sich reden machte.

Rode wohnte im 1. Wiener Bezirk in der Nähe des Landesgerichts für Strafsachen und des Cafés »Central«, das er vermutlich regelmäßig frequentierte, nicht nur, weil man dort Schriftsteller, Journalisten und Künstler treffen konnte, sondern weil viele in- und ausländische Zeitungen auslagen. 1911 erschien die erste Broschüre Rodes mit seinen Plädoyers aus verschiedenen Verfahren, aber seine Erfahrungen, die er mit Justiz und Bürokratie machte, verlangten nach einem anderen Stilmittel, um die Skandale an die Öffentlichkeit zu bringen. Unter dem Pseudonym »Pamphilius« finanzierte er vermutlich aus eigener Tasche eine Broschüre »Aus der Wiener Justiz«, ein erster Versuch, eine geeignete Ausdrucksform zu finden. Was ihm dabei vorschwebte, formulierte er 1925 so (und man hört darin Anklänge aus der Marxschen »Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie«): »Gegenstand des Pamphlets ist der Kampf gegen das Erstarrte ohne Sinn, gegen die Herrschaft der toten Vergangenheit über die lebende Gegenwart; der Kampf gegen die unverfolgbaren Verbrechen der Großen, gegen ihre Packeleien, gegen ihre Urteilssprüche.«

Bevor er jedoch die Konfrontation mit den »alten Mächten« von der Verteidigerbank und vom Caféhaustisch aus weitertreiben konnte, wurde er eingezogen. Er musste nach Beginn des Ersten Weltkriegs seiner Pflicht »für Kaiser und Vaterland« nachkommen. Und zwar als »Landsturm-Oberleutnantauditor auf Kriegsdauer«, d. h. er musste seinen Dienst bei einem »Landwehr-Divisionsgericht« in Triest antreten. Rode richtete bald ein Gesuch auf Dienstunfähigkeit an die vorgesetzte Dienststelle wegen einer rheumatischen Erkrankung und wurde schließlich nach einer »Superarbitrierung« (einer ärztlichen Tauglichkeitsüberprüfung) vom Militärdienst befreit. Im März 1915 kehrte Rode nach Wien zurück und nahm seine Anwaltstätigkeit wieder auf.

Ende 1915 wurde in Wien vom liberalen Großbürgertum die »Österreichische Politische Gesellschaft« (ÖPG) gegründet, u. a. vom Großindustriellen Max Friedmann und dem Großkaufmann Julius Meinl, der Lebensmittelläden in der gesamten Monarchie besaß. In diesem erlauchten Kreis, der der militaristischen Macht- und Eroberungspolitik ablehnend gegenüberstand, wurden »wichtige Gegenwarts- und Zukunftsfragen auf dem Gebiete der Politik und Volkswirtschaft« diskutiert. Rode stand der ÖPG nahe, denn es ging vor allem darum, möglichst schnell Frieden zu schließen und eine Neuordnung des Staates anzugehen. Dabei wurde Rode in der Öffentlichkeitsarbeit als Redner geschätzt, wie aus einem Brief von Julius Meinl hervorgeht. Die Bemühungen des Vereins waren jedoch vergeblich, weil »die Fraktion derjenigen, die Schulter an Schulter mit Deutschland in den Abgrund marschierten, die Oberhand behielten« (Gerd Baumgartner).

In dieser Zeit florierte die Kanzlei, und wie Anton Kuh schrieb, war Rode »ein angesehener, wohlhabender Mann«. Vermutlich hätte Rode mit seinen Kontakten in die Politik gehen können. Aber seine Ambitionen, als Schriftsteller und Journalist die Zustände der zusammenbrechenden Monarchie zu kritisieren, überwogen. Er wollte sich nicht in Zurückhaltung üben, die er sich als Politiker hätte auferlegen müssen.

Schreiben für Der Friede

Als Anfang 1918 die demokratisch-pazifistische Wochenzeitung Der Friede zum ersten Mal erschien, die laut Polizeibericht von Julius Meinl finanziert wurde und die, wie Egon Erwin Kisch schrieb, »radikal wie keine« war, arbeitete Rode sofort mit und veröffentlichte im Laufe des Jahres zehn Artikel. Zwar erschien Der Friede nur eineinhalb Jahre lang, war aber für das politische und kulturelle Leben von großer Bedeutung, weil von der äußersten Linken bis zur bürgerlich-liberalen Mitte alle vertreten waren. Die Zeitschrift konnte dank des für den Literaturteil verantwortlichen Redakteurs Alfred Polgar viele namhafte Autoren zu ihren Mitarbeitern zählen, darunter Peter Altenberg, Henri Barbusse, Hermann Broch, Max Brod, Albert Ehrenstein, André Gide, Maxim Gorki, Thomas Mann, Erich Mühsam, Robert Musil, H. G. Wells und Franz Werfel. So groß die Unterschiede in den Überzeugungen sein mochten, politisch war man sich einig in der Ablehnung des »›deutsch-zentralistischen Großösterreich‹, für das Tschechen, Polen, Slovenen und Kroaten ›Völker zweiter Klasse, patriarchalisch betreute Vasallen‹ darstellen«.

Rode arbeitete Anfang 1919 an einer Wahlkampfbroschüre der Sozialdemokraten mit, die der Schriftsteller Leo Perutz verfasste. Beide waren Stammgäste im Café »Herrenhof«, in dem alles saß, »was politisch und erotisch revolutionär gesinnt war«. Es ging um eine demokratische Gesellschaftsordnung, um die Abschaffung der Adelsprivilegien, um die Wiederherstellung der Grundrechte der Bürger, die während des Krieges aufgehoben worden waren, um das Wahlrecht der Frauen, und für Rode ging es auch um die Beamtenschaft, denn: »Der Beamte stand über dem Bürger. Alles bürgerliche Leben durfte nur sprießen innerhalb behördlicher Erlaubnis.«

Was Rode am sozialdemokratischen Programm allerdings störte, war der Anschluss Österreichs an Deutschland, den auch die Deutschnationalen anstrebten. »Lieber im armen kleinen, abgesperrten Österreich verhungern und ersticken, als jener ruhmreichen, weiten Gemeinschaft angehören, in der der Mensch bei Absingung bestimmter Lieder strammstehen muss, weil er sonst erschlagen wird. (…) Meinetwegen Deutschland über alles – nur nicht über uns. Leider wird es nicht zu verhindern sein, dass uns Deutschland eines Tages annektiert – aber drängen wir uns nicht dazu.« Die Alliierten legten allerdings ihr Veto ein, die Absicht der verfassunggebenden Nationalversammlung vom 12. März 1919, Deutschösterreich zu einem Teil der deutschen Republik zu erklären, musste zu den Akten gelegt werden. Jedenfalls neunzehn Jahre lang, bis die Befürchtung Rodes doch noch eintrat.

Der Verstaatlichung großer Betriebe stand Rode zwar positiv gegenüber, er war jedoch skeptisch, denn während das »Privateigentum im Großen aufgehört hat, (…) werden täglich bei den Bezirksgerichten Hunderte wegen Enteignung eines Kilos Pferdefleisch oder eines Sackes Koks für Diebe erklärt und nach einem zehntausend Jahre alten Gesetz in den Arrest geschickt«.

»Ausrottung der Beamten«

Rode wurde im Laufe der zwanziger Jahre über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Vor allem auch mit seiner Kritik des aufgeblähten Verwaltungsapparates, in dem sich die Beamten »täglich vermehrten wie die Bettelmönche im Mittelalter«. Dass dies kein kleines Problem war, lässt sich daran erkennen, dass die Einnahmen des österreichischen Staatshaushalts gerade ausreichten, um die 214.000 Staatsbediensteten zu entlohnen, von denen wiederum viele gar nichts mehr zu tun hatten, weil Österreich auf sein Kernland zusammengeschrumpft war und viele Behörden überflüssig wurden, denn es gab in der Bukowina, in Triest, Galizien und Dalmatien nichts mehr zu verwalten.

»Mir ist das Schwein von einem Angeklagten lieber als alle Gerichtshöfe der Welt«. Walther Rode, ­geboren am 9. April 1876 in Czernowitz, Bukowina; gestorben am 12. August 1934 in Comologno, Schweiz Foto: Czernin Verlag

In einem satirischen Text, der am 1.1.1925 im Wirtschaftsblatt Die Börse erschien, rief Rode zur »Ausrottung der Beamten« auf, weil diese Pensionen dafür erhielten, »dass sie 25 Jahre in ihren Ämtern gestunken und die Menschheit belästigt« hätten. Obwohl der Artikel als »Sylvesterscherz« deklariert worden war, fühlte sich der »Verein der Finanzjuristen« beleidigt und forderte den Ausschluss Rodes aus der Anwaltskammer. Zwar lehnte die Anwaltskammer das Begehren mit dem Hinweis ab, dass man »mit der privaten journalistischen und literarischen Betätigung Rodes nichts zu tun« habe, aber der »Verein der Finanzjuristen« war nichtsdestotrotz einflussreich, und kein Klient, der mit der Bürokratie in juristische Streitigkeiten geriet, würde einen bei den Behörden derart verhassten Anwalt engagieren. (…)

Man muss nicht allzuviel Phantasie bemühen, um zu sehen, dass einem keine grandiose Zukunft als Anwalt offensteht, wenn man der Ansicht ist, »dass man dem Übel der Justiz überhaupt und der reißenden Gefahr der freudig erzürnten Justiz am ehesten beikommt durch systematische Justizlästerung, durch offenen Hohn durch Frontalangriffe an Ort und Stelle«. Und man muss auch sonst keine Phantasie bemühen, um zu wissen, dass die Zukunft eines Mannes insgesamt nicht rosig aussieht, wenn er schreibt: »Ich stehe nicht auf der Seite des Gewehrkolbens, sondern immer den Bajonettspitzen gegenüber, jenseits des aufgepeitschten Mutes der Frontkämpfer. Ich lehne ab die Bestimmungsmensuren des Herdentieres. Mir ist das Schwein von einem Angeklagten lieber als alle Gerichtshöfe der Welt.«

Rode resignierte. Sein Freund Anton Kuh schrieb: »(…) mit einem Berserker-Ingrimm und fast schon an der Grenze des Querulatorischen packte er die Justiz immer wieder an einem anderen Ärmel – bis der Bann über ihn gesprochen, der Boykott ein vollständiger, die blühende Kanzlei zerstört war.« Rode verließ Wien und zog 1928 in das Tessin, wo er versuchte, sich mit journalistischen Artikeln u. a. für das Prager Tagblatt und die Berliner Weltbühne sowie als Schriftsteller über Wasser zu halten. Seine Bücher, wie das zuerst in Angriff genommene »Justiz«, das im Rowohlt-Verlag erscheinen sollte, und »Knöpfe und Vögel«, in dem er seine Erfahrungen mit der Justiz verallgemeinerte und z. B. eine Typologie des Richters entwarf, wurden begeistert besprochen. In der Weltbühne schrieb Kurt Tucholsky: »Das ist eine Herzerfrischung. Rode, dessen ›Beamtenpyramide‹ ein Pamphlet großen Stils ist, nennt das Kind und alle Kinder der Justiz bei ihrem richtigen Namen; daran können sich deutsche Anwälte, die dergleichen nie wagten, ein Beispiel nehmen.« Und Anton Kuh schrieb, ebenfalls in der Weltbühne einen großen Essay über »Knöpfe und Vögel«, in dem er prognostizierte, dass Rodes Buch »unsre Zeit überdauern und als ein Vermächtnis ingrimmiger Menschlichkeit an die Nachwelt kommen wird wie die Justizbilder Daumiers oder die Satiren Swifts, die Charaktergemälde La Bruyères.«

Aber obwohl die Bücher mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren sich durchaus beachtlich verkauften, konnte Rode von den Tantiemen seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, weshalb er auch als Korrespondent des Prager Tagblatts arbeitete, um über den Völkerbund in Genf zu berichten, was immerhin den Vorteil hatte, dass er eine »unbeschränkte Niederlassungsbewilligung in der Schweiz« erhielt. Dabei entstanden nicht nur Korrespondentenberichte, sondern auch wunderbare kleine Vignetten, in denen der Verlust Wiens mitschwingt: »Genf ist die Stadt, wo die Millionäre aus Geiz zu Fuß gehen, wo der Mensch sich nicht getraut, die Beine übereinander zu legen, die Bürger stundenlang, ohne einen Laut von sich zu geben, in Predigten und Vorlesungen sitzen. Die Mädchen von Genf blicken nicht auf; Kinder müssen importiert werden.«

»Über die Piefkes geschimpft«

Mit der Machtübernahme der Nazis wurden Rodes Bücher als »unerwünschtes und schädliches Schrifttum« klassifiziert und die deutschsprachigen Blätter, für die er schrieb, mussten nach und nach schließen. Gleichzeitig aber wurden in Prag Die neuen deutschen Blätter ins Leben gerufen, auch der Malik-Verlag setzte seine Tätigkeit fort, im Amsterdamer Querido-Verlag erschien die von Klaus Mann herausgegebene Monatszeitschrift Die Sammlung, und in Frankreich gab es eine deutschsprachige Zeitung, das Pariser Tageblatt. Diese ganze Entwicklung verfolgte Rode aufmerksam. Als der deutsche PEN-Club am 23. April 1933 beschloss, »fortan im Gleichklang mit der nationalen Erhebung zu arbeiten«, trat Rode der neu gegründeten PEN-Gruppe deutscher Schriftsteller im Exil bei.

In einem Brief vom 2. Juni 1933 schrieb Rode an Franz Schoenberner: »In der Hauptsache warte ich, bis jenen (Adolf Hitler, K. B.) der Schlag trifft. Lange allerdings werde ich nicht mehr warten können. Er jedoch, bekannt ordinärer Mensch, lässt sich nicht drängen. Zum Zeitvertreib schrieb ich ›Deutschland ist Caliban‹, was, so Gott will, in Zürich im Europa-Verlag erscheint.« Er bat um Buchhandelsadressen in Nizza und Monte Carlo, damit sein Werk wenigstens unter den deutschen Flüchtlingen Verbreitung findet. Und schließlich: »Bei Joseph Roth war ich unlängst in Rapperswil (…). Er ist meistens besoffen. Wir haben eine Stunde unflätig über die Piefkes geschimpft. Schließlich sind wir vor Lachen buchstäblich unter den Tisch gefallen bei Erinnerungen an die Szene wie Hagen Tronje, bei Etzel zu Gast, dessen fünfjährigem Söhnchen den Kopf abhaut, worüber die Deutschen heute noch lachen. Es ist tatsächlich ein gelungener Scherz. Das ist deutscher Humor.«

Im Sommer 1932 hatte Rode möglicherweise durch Tucholsky das Ehepaar Aline Valangin und Wladimir Rosenbaum kennengelernt und besuchte die beiden seitdem häufig in ihrem Tessiner Landhaus, in dem auch viele andere Künstler ein und aus gingen. Rode spielte meistens mit Rosenbaum Schach, im Gespräch »tischte er gern und oft boshaft auf, was er in den vielen Zeitungen, die er täglich las, an Schlimmem entdeckte«, wie Aline Valangin in ihrem Tagebuch notierte, die ihn im übrigen »entschieden unterhaltend« fand. Auch Max Bill erinnerte sich an Rode: »Sein Hinterteil war umfangreich, sein Kopf war kahl und eiförmig, er trug eine braun und grün gewürfelte Joppe, die im Kreuz von einem einzigen Hornknopf gespannt wurde. Das Bild eines in bayerischer Tracht steckenden Zwergelefanten drängte sich unwillkürlich auf.«

Auf »La Barca«, wie das Anwesen des Ehepaars hieß, war Rode auch am 12. August 1934 eingeladen und spielte mit dem Hausherrn wie üblich Schach, bevor die beiden »seufzend und lachend aufstanden, um sich für den Abend zurechtzumachen«. In einer Ecke stehend, sah Rode »ganz in Bewunderung« versunken einem schönen Mädchen in Dorftracht beim Tanzen zu, bis diese ihre »Zoccoli« (flache Holzschuhe) verlor und mit nackten Füßen weiter herumhüpfte. Rode habe, wie Aline Valangin ihrem Biographen erzählte, »gejubelt und ausgerufen: ›finalmente, endlich‹, und sei mit diesen Worten zu Boden gesunken«. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod des Neunundfünfzigjährigen feststellen.

Unversöhnlich gegenüber Nazis

Rode wurde zwar noch einmal mit Nachrufen geehrt und gewürdigt, und sein Freund Anton Kuh glaubte fest daran, dass Rode »unvergänglich auf eine andere Art wie die Säulen der Pantheons und Literaturgeschichten« sei, aber mit dem Beginn des »Tausendjährigen Reichs« wurde die Erinnerung an ihn ausgelöscht, weil die Nazis dafür sorgten, dass auch seine Freunde nicht überlebten, die ihn ins kollektive Gedächtnis der Nachkriegszeit hätten zurückholen können. Kurt Tucholsky wählte 1935 den Freitod. Rudolf Olden kam 1940 um, als sein Schiff nach Amerika von deutschen U-Booten torpediert wurde. Im New Yorker Exil starben Anton Kuh 1941, Franz Blei 1942 und Roda Roda 1945. Joseph Roth hatte sich bereits 1939 zu Tode getrunken.

Franz Schoenberner schrieb in der Sammlung über Rode von dem »vielleicht letzten Polemiker und Pamphletisten jenes großen Stils, wie ihn gerade die deutsche Sprache nur in seltenen Glücksfällen erreicht hat«. Walter Tschuppik verglich ihn mit dem französischen Meister des Pamphlets Paul-Louis Courier. Und sogar Thomas Mann, der »Deutschland ist Caliban« zumindest registriert, vielleicht sogar gelesen hatte – vermutlich hatte Rode ihm das Buch zuschicken lassen –, war der Tod Rodes einen Eintrag in sein Tagebuch wert.

Aus der hohen Kunst der gut begründeten Polemik und des heftigen Pamphlets, das überspitzt, aber argumentierend daherkam, und an dessen stilistischen Finessen man seine Freude haben konnte, hatten die Nazis plumpe Propaganda und blutigen Ernst gemacht. Wenn Rode dem Richter seinen Hass und seine Verachtung entgegenschleuderte, dann wussten die Geschworenen genau, wodurch dieser Hass und diese Verachtung hervorgerufen worden waren, und sie haben keinen Moment daran geglaubt, dass Rode diesem Richter auch nur ein Haar krümmen würde. Taten es die Nazis, handelte es sich um ein Todesurteil. Das sollte man vielleicht bedenken, bevor man die Nase über die Unversöhnlichkeit Rodes rümpft, die manchen als rabiates Berserkertum erscheint, als Unvernunft gar, weil ihm die Vernunft fehlte, sich mit dem von der Wiener Justiz legitimierten Unrecht wie der Willkür der Nazis zu arrangieren.

Ob Rode bewusst war, dass die Erinnerung an ihn völlig ausgelöscht werden würde, lässt sich im nachhinein nicht mehr sagen, aber man darf bezweifeln, dass ihm der Nachruhm seines Werks übermäßig viel bedeutet hätte, jedenfalls nicht so viel, dass er Vorkehrungen hinsichtlich seines Nachlasses getroffen hätte. Zumindest war ihm klar, dass Hitler keine periphere Erscheinung war, wie viele glaubten, die diese Hoffnung schließlich sogar mit ihrem Leben bezahlen mussten, weil sie nicht rechtzeitig aus Deutschland geflüchtet waren.

Intellektuelle neigen häufig dazu, ihren eigenen Kulturbetrieb für bedeutend und für die Welt zu halten, weshalb sie vorwiegend damit beschäftigt sind, zu warnen und zu mahnen, anzuklagen und zu kritisieren, wenn es dann allerdings darauf ankommt, stellen sie oft eine erstaunliche Flexibilität unter Beweis, um sich auf die Seite der neuen Machthaber zu schlagen und wie die deutschen PEN-Mitglieder ihr opportunistisches Handeln als »Gleichklang mit der nationalen Erhebung« zu verbrämen.

Die Kompromisslosigkeit, die Rode hingegen an den Tag legte und die ihn durchaus einzigartig machte, bedeutete auch, dass ihm falsche Zurückhaltung fremd war. Für ihn war jede Überlegung, wie man auf Hitler zugehen und mit ihm verhandeln könnte, um ihn von seinem frevlerischen Tun abzuhalten, wie sich Brücken der Verständigung bauen ließen, um das Schlimmste zu verhindern, vergeblich, weil all das nur den Nazis nutzen würde, nicht aber denen, die noch etwas retten wollten.

Man muss nicht an jeder Mülltonne schnuppern, um zu wissen, dass es stinkt. Falls man also bei Walther Rode nach etwas suchen will, das heute noch aktuell ist und nicht nur historisch und seiner Zeit verhaftet, dann ist es die Unversöhnlichkeit gegenüber Nazis und ihrer Vorstellungswelt, aber auch gegenüber der Unfähigkeit von Menschen zu moralischem Empfinden und ihrer Gleichgültigkeit gegenüber dem Elend anderer.