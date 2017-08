Beschreibung der täglichen Grausamkeiten

Gedenktafel für ehemaliger Zwangsarbeiter an früherem HASAG-Werk im polnischen Czestochowa Foto: Paweł "pbm" Szubert/Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0

Der Journalist Mordechai Strigler (1918–1988) überlebte dank einer Verkettung von Zufällen insgesamt zwölf Ghettos und Konzentrationslager der Nazis. Im April 1945 erlebte er im KZ Buchenwald die Befreiung, sagte vor einem Untersuchungsausschuss der US-Truppen aus. Seine Aussagen flossen – zum Teil als wörtliche Zitate – in das Ende 1945 entstandene Buch »Der SS-Staat« des linkskatholischen Soziologen und Buchenwald-Häftlings Eugen Kogon ein.

In mehreren eigenen Büchern – zusammengefasst in der Reihe »Verloschene Lichter« – thematisierte Strigler in den Folgejahren seine Erlebnisse. Die Tetralogie wird derzeit erstmals in deutscher Übersetzung aufgelegt.

Im Mittelpunkt seiner Werke steht die Strategie der Nazis zur Ausrottung der jüdischen Bevölkerung. Offen und schonungslos behandelt er auch die verschiedenen Überlebensstrategien von Häftlingen sowie die sozialen Unterschiede in Ghettos und Lagern. Wer von den Inhaftierten noch über Geld verfügte, konnte sich häufig mittels Bestechung eine Stellung in der Lagerhierarchie sichern, die eine höhere Überlebenschance bot.

Der hier besprochene zweite Band der Reihe »In den Fabriken des Todes« war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Strigler beschreibt darin seine ersten Monate im Arbeitslager Skarzysko-Kamienna. Das Lager fungierte ausschließlich als Lieferant für Arbeitskräfte einer von der deutschen Firma Hugo-und-Alfred-Schneider-Aktiengesellschaft (HASAG) betriebenen ehemals polnischen Munitionsfabrik. Etwa zehntausend Häftlinge mussten hier unter Aufsicht deutscher und polnischer Fachkräfte, bewacht von deutschen und ukrainischen Werkschützern, Granaten für die Eroberungsfeldzüge der Wehrmacht herstellen.

Strigler schildert ausführlich die mörderischen Bedingungen in den Produktionshallen. Die Häftlinge mussten ohne jeden Schutz mit hochgiftigen Chemikalien hantieren, was schwere Gesundheitsschäden nach sich zog. Kaum jemand überlebte dies längere Zeit. Die hohe Sterberate war gewollt, die Toten konnten problemlos durch neue Häftlinge ersetzt werden.

Das Buch ist kein Heldenepos, eher im Gegenteil. Es ist die literarische Beschreibung einer Kette von eher banalen Grausamkeiten, von Habgier, von Anpassung, von Mittäterschaft – der Lageralltag war so. Nur wenige Episoden des Buches zeugen von Solidarisierung und von Widerstand. Aber auch diese gab es. Für das ergänzende Vorwort sowie die erläuternden Anmerkungen seien die Herausgeber hiermit ausdrücklich gelobt.