Kühnens scheinheilige Erben

Gay-Pride-Parade am 22. Juli in Berlin: Solch unmännliches Treiben ist Neonazis ein Dorn im Auge. Dabei haben und hatten sie Kameraden in ihren Reihen, die Homosexualität als nützliches Merkmal ansehen Foto: Markus Schreiber/REUTERS

Extrem rechte Gruppierungen und Parteien verstärken zur Zeit ihre Hetze gegen Schwule, Lesben und Transgender. Erst Ende Juli führten sie einem sogenannten »Aktionstag gegen Homo-Propaganda« durch, zu dem die neofaschistische Splitterpartei »Der III. Weg« aufgerufen hatte. Unter anderem in der nordrhein-westfälischen Universitätsstadt Siegen kam es anlässlich des Christopher-Street-Days (CSD) am 29. Juli zu homosexuellenfeindlichen Attacken, die sich unter anderem gegen das örtliche Büro der Linkspartei richteten. Zugleich tauchten an verschiedenen Stellen der Stadt homofeindliche Flugblätter, Schmierereien und Transparente auf. Die Neonazipartei schrieb auf ihrer Internetseite, der CSD sei ein »bunter Zirkus der Abartigkeiten«. Auch in Berlin, Zwickau, Erlangen und Braunschweig kam es zu Aktionen von Neonazis gegen sogenannte sexuelle Minderheiten. So protestierte die NPD-Jugendorganisation »Junge Nationaldemokraten« (JN) am gleichen Wochenende gegen den Braunschweiger CSD. Dabei wurden Parolen wie »Ehe bleibt Ehe – für Mann und Frau« und »Weiß – normal – hetero« gerufen. »Sehen wir nicht länger zu, wie die Gesellschaft und unsere Kinder verschwult werden!«, forderten die JN zudem auf ihrer Facebookseite.

Auch deren Mutterpartei hatte sich in den letzten Wochen unter anderem gegen die Teilnahme der evangelischen Kirche beim Berliner CSD ausgesprochen und gegen die sogenannte »Ehe für alle« gewettert. »Die Homo-Ehe kann aus unserer Sicht nicht isoliert von weiteren ideologischen Experimenten des vereinten Linksblocks gesehen werden, dem sich die Union immer öfter anschließt«, schrieb die NPD Ende Juni auf ihrer Internetseite. Zugleich warnte sie vor »Frühsexualisierung von Kindern in Kitas und Grundschulen« und einer »Durchsetzung der Gesellschaft mit Ideen des sogenannten Gender Mainstreaming«. Sich selbst bezeichnete die NPD auf ihrer Internetseite »als Interessenvertretung der ganz normalen Familien, die keine Lust haben, aufgrund ideologischer Experimente zum Auslaufmodell erklärt zu werden«. Die ebenfalls offen neofaschistische Kleinpartei »Die Rechte« hatte in den vergangenen Jahren in Dortmund bereits mehrfach die Wiedereinführung des Strafrechtsparagraphen 175 gefordert, der männliche Homosexualität unter Strafe gestellt hatte und in der Bundesrepublik erst 1994 endgültig abgeschafft worden war. Zudem war der »Stadtschutz« der Partei Die Rechte auf einem Dortmunder Autobahnrastplatz, der als Treffpunkt schwuler Männer gilt, »auf Streife« gegangen.



Dass die extremen Rechten aktuell derart gegen Homosexuelle und Transgender mobil machen, ist durchaus bemerkenswert. Waren es doch ihre politischen Vorbilder und einstigen Anführer, die sich einst exponiert für die Akzeptanz von Homosexualität aussprachen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den wohl prominentesten schwulen Nazi, den langjährigen Chef der »Sturmabteilung« (SA) Ernst Julius Röhm. Dieser war der »Nacht der langen Messer« 1934 – einer Säuberungswelle der Nazis im eigenen Lager – zum Opfer gefallen und erschossen worden. Hitler nutzte maßgeblich die Homosexualität Röhms, um die Liquidierung seines einstigen »Kameraden« zu rechtfertigen. Schon in einer 1928 veröffentlichten Schrift hatte Röhm »bürgerlichen Moralvorstellungen« den Kampf angesagt. »Nichts ist verlogener als die sogenannte Moral der Gesellschaft. Ich stelle vorweg fest, dass ich nicht zu den Braven gehöre und nicht den Ehrgeiz habe, ihnen zugesellt zu werden«, schrieb der SA-Chef, dessen eigene sexuelle Vorlieben später in diversen Presseveröffentlichungen thematisiert wurden.

Auch der am 25. April 1991 an den Folgen einer HIV-Infektion verstorbene Neonazi Michael Kühnen hatte sich 1986 in einer 70-seitigen Propagandaschrift zum Thema »Nationalsozialismus und Homosexualität« geäußert. In dem gleichnamigen Pamphlet bezeichnete Kühnen, der zu den engsten Weggefährten des späteren Gründers der Partei »Die Rechte«, Christian Worch, gehörte, Homosexualität als »natürliche, biologische Veranlagung«. Diese sei von der Natur dazu bestimmt, »einer kleinen Anzahl von Männern zu ermöglichen, sich völlig unbeeinflusst von persönlichen Interessen ganz der kulturellen Entwicklung und dem Dienst an der Gemeinschaft zu widmen«, schlussfolgerte er – ganz dem faschistischen Leitsatz »Du bist nichts, Dein Volk ist alles!« verpflichtet. Kühnen verwies zudem auf homosexuelle Handlungen im Tierreich und kritisierte Schwulenhass als »blödsinnig«.

Ähnlich wie der verstorbene Neonazi argumentierte später auch die »Organisationsleitung« des »Kampfbundes Deutscher Sozialisten« (KDS) im sogenannten »Revolutionären Manifest« vom 30. Januar 2005. In einer weiteren Erklärung vom 30. Januar 2005 legte der ehemalige Stellvertreter von Michael Kühnen und 2010 verstorbene KDS-Aktivist Thomas Brehl nach. »Dem Gebot der Rasseerhaltung« widerspreche Homosexualität »schon mal nicht, denn Bastarde werden nun mal keine gezeugt, wie es bei heterosexuellen Beziehungen und unter Berücksichtigung des großen Ausländeranteils in Deutschland, leider immer wieder zwangsläufig der Fall ist und auf unabsehbare Zeit noch sein wird«, schwadronierte er. Zudem sei die Forderung nach »›Ausmerzung‹ oder ›Vernichtung‹ der Homosexuellen die dämlichste überhaupt«. Um »das ›Problem‹ Homosexualität zu lösen, ist die Ausrottung der Betreffenden der denkbar ungeeignetste Weg, denn Schwule vermehren sich nicht unter Ihresgleichen«, so Brehl.

Wie auch immer sich die extreme Rechte in Sachen Homosexualität zukünftig positionieren mag, sollte für die Betroffenen gleichgültig sein. Die Homo-Bewegung ist gut beraten, antifaschistische und auch migrantische Organisationen als natürliche Verbündete zu begreifen und sich den Neonazis gemeinsam entschlossen entgegenzustellen.