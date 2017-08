»Sachsens Mittelständler trifft es hart«

Hunderttausende arbeiten bei sächsischen Mittelständlern im Anlagen- und Maschinenbau Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Bildfunk

Sächsische Mittelstandsunternehmen leiden zunehmend unter den Sanktionen gegen Russland. Vor dieser Entwicklung haben Sie am Montag gewarnt. Die Ausfuhren der örtlichen Betriebe dorthin seien in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. Können Sie das genauer erklären?

2012 führten sächsische Unternehmen noch Produkte im Wert von 1,3 Milliarden Euro nach Russland aus. Seitdem sind die Exporte aber zurückgegangen; 2016 lagen sie nur noch bei 663 Millionen Euro. Am stärksten betroffen davon sind kleine und mittlere Maschinenbauunternehmen. Einige haben Wirtschaftskontakte unterhalten, die schon in der DDR bestanden; teilweise haben sich aber auch Ingenieure, die sich nach der Wende selbständig machten, auf ihre Kontakte von früher besonnen. Aus diesen Gründen war Russland lange eines der Hauptabsatzländer für die sächsischen Industrie. Deshalb wird sie nun besonders hart von den Sanktionen gegen das Land getroffen. Bestimmte Gerätschaften und Maschinen dürfen schlicht nicht mehr ausgeführt werden.

Sie sagten eben, der Umfang der Exporte hätte seit 2012 abgenommen. Sanktionen wurden doch erst im Zuge der sogenannten Krim-Krise erlassen, also 2014.

Es gab zuerst einen leichten Rückgang. Mehr oder weniger blieb das Exportniveau auf dem Stand von 2012. Diese leichten Schwankungen kann man mit der Konjunktur erklären. Spürbar verringerte sich der Umfang erst nach Einführung der Sanktionen ab.

Wie relevant sind die Mittelständler für Sachsen?

Dominant ist natürlich der Automobilbau. Von ihm abgesehen sind der Maschinen- und Anlagenbau die bedeutendsten Branchen hier. Rechnet man ihre Zulieferer mit, dann arbeiten in dem Bereich Hunderttausende. Die sind nicht in wenigen Großunternehmen, sondern hauptsächlich in den vielen Betrieben die maximal 100 Beschäftigte haben.

Dennoch zeigt die Bundesregierung mehr Einsatz für die große Industrie als für die Mittelständler. Denn die bestehenden Sanktionen werden vom Kabinett nicht in Frage gestellt. Künftig sollen aber auch solche Regelungen erlassen werden, die große Energieunternehmen treffen würden. Da wird die Bundesregierung auf einmal hellhörig. Offenbar misst sie mit zweierlei Maß.

Wie haben die Unternehmen auf die Halbierung der Russland-Exporte reagiert?

Einzelne haben dichtgemacht, doch eine Flut an Unternehmenspleiten blieb bislang aus. Allerdings spürt man, dass die Entwicklung des Maschinenbaus – die Branche hat sich lange Zeit sehr dynamisch entwickelt – ins Stocken geraten ist. Das führt eine ganze Reihe von Unternehmen auf die Russland-Sanktionen zurück. Ihr Problem ist nicht nur, dass sie aktuell keine Anlagen verkaufen. Sie fürchten, dass sich die russischen Kunden anderweitig orientieren. Und wenn sie dann mit Angeboten aus China oder Japan zufrieden sind, würde es für sie auch keinen Grund geben, wieder in Sachsen anzuklopfen.

Noch führen das sächsische Wirtschaftsministerium und die Industrie- und Handelskammer regelmäßig Besuchs- und Messereisen nach Russland durch. Doch dort kann man sich nur treffen, Hände schütteln und sich gegenseitig versichern, sich nicht aus den Augen zu verlieren. Kann man auf Dauer keinen Handel miteinander treiben, dürfte die russische Seite irgendwann das Interesse daran verlieren.

… und die Arbeiter verlieren nach Unternehmenspleiten ihre Stellen.

In letzter Konsequenz wird es so sein.

Derzeit schlägt auch die FDP versöhnliche Töne gegenüber Russland an. Andererseits haben Sie Ihre Mitteilung vom Montag mit dem Slogan »Sanktionen beenden, Unternehmen schützen!« versehen, der durchaus eine Losung der Firmenvertreter sein könnte. Gibt es da mittlerweile eine gute Zusammenarbeit?

Lacht. Nein. Man muss ja nicht in jedem Punkt die russische Außenpolitik gutheißen. Aber die Sanktionen haben nicht nur ihr Ziel verfehlt, sondern noch zu einer Verschärfung der Lage geführt. Die Europäische Union – und darin gerade Deutschland – und Russland belauern sich gegenseitig. Man muss doch darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, miteinander im Gespräch zu bleiben. Versteht man den anderen, kann man ihm eher sagen, dass über eine problematische Entwicklung gesprochen werden muss. Der jetzige Weg führt hingegen nur zu verhärteten Fronten.