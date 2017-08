NATO ermöglicht Truppenvisite in Konya

Piloten in einem AWACS-Aufklärungsflugzeug Foto: Yves Herman/Reuters

Unter dem »Schirm« der NATO dürfen Bundestagsabgeordnete am 8. September den Stützpunkt des nordatlantischen Militärbündnisses im türkischen Konya besuchen. Die NATO teilte mit, Deutschland und die Türkei hätten sich nach Vermittlung von Generalsekretär Jens Stoltenberg auf diesen Termin geeinigt. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) informierte den Verteidigungsausschuss des Bundestags in einem Schreiben über die Reiseerlaubnis. Am Montag abend hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.

Von Konya aus unterstützt die NATO nach eigenen Angaben den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) mit AWACS-Aufklärungsflugzeugen. Die Delegation mit sieben Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen soll von der Rose Gottemoeller, Vizegeneralsekretärin der NATO, geleitet werden. Damit handelt es sich offiziell nicht um eine Bundestags-, sondern eine Reise des Atlantikpakts.

Die Türkei hatte Mitte Juli einen Besuch der Parlamentarier bei den deutschen Soldaten in Konya auf unbestimmte Zeit verschoben und dies mit den angespannten bilateralen Beziehungen begründet. Daraufhin hatten Abgeordnete mit einem Abzug der deutschen Soldaten gedroht. Wegen eines Besuchsverbots für deutsche Parlamentarier auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik zieht die Bundeswehr gerade von dort nach Jordanien um.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Wolfgang Hellmich (SPD), begrüßte am Dienstag ebenso wie Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Zustandekommen der Visite. Bei dem Einsatz in Konya handele es sich um eine NATO-Mission, daher sei es richtig, dass das Bündnis die »Organisation der Reise« in die Hand genommen habe, sagte sie gegenüber dpa. Der Linke-Parlamentarier Alexander S. Neu dagegen monierte, der Kompromiss stelle »eine Kapitulation der Bundesregierung vor dem Verhalten der Türkei dar«. Das gewählte »Hilfskonstrukt« tauge »nicht zur Dauerlösung«, betonte auch die Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger. (AFP/dpa/jW)