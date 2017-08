Die Zukunft hockt im Startloch

Warten bei Tesla: Kunden wollen im Frühjahr 2016 in La Jolla Bestellung für das »Model 3« aufgeben Foto: Mike Blake/REUTERS

Der Elektroautobauer Tesla hat die Erwartungen der Spekulanten im zweiten Quartal übertroffen: Nur noch 336 Millionen Dollar Miese wies der »Pionier«-Konzern des Superstars der Moderne und Gründers Elon Musk im zweiten Quartal aus. Dafür sind die Erlöse auf 2,8 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) im Zeitraum von April bis Juni gestiegen. Und vor allem konnte der Unternehmenschef mit der Meldung aufwarten, dass die Produktion des E-Mobils »Model 3« im Plan liege und am vergangenen Freitag die ersten 30 Stück an Käufer ausgeliefert worden seien.

»Model 3« gilt als erster Mittelklassewagen des Konzerns, und die Nachfrage soll sehr groß sein. Nach der Auslieferung der 30 Pkw seien täglich im Schnitt 1.800 Reservierungen für den Wagen eingegangen, verkündete Musk am Mittwoch in seinem Quartalsbrief an die Aktionäre.

Visionen von Journalisten und Umweltschützern scheinen wahr zu werden: Obwohl 30 Stück noch nicht von Massenproduktion zeugen, gibt es anscheinend ein praxistaugliches Tesla-Auto zu erschwinglichem Preis. Deshalb ist der Medienhype enorm. Einige Analysten verkünden schon den Durchbruch und sind sicher, der Konzern könne mit dem »Model 3« den Elektroantrieb in den Mainstream zu bringen. Und weil ein Hype heute immer nach dem gleichen Muster abläuft, sprechen Anhänger des Elektroflitzers vom »I-Phone auf Rädern«.

Teslas Warteliste aber birgt ein Problem: Die potentiellen Kunden drängen, werden unruhig. Alle wollen unter den ersten sein, die mit dem fast lautlos anrollenden Kompaktwagen bei diversen Events vorfahren. Außerdem mussten sie 1.000 Dollar anzahlen, um auf die Reservierungsliste zu gelangen. In der Grundausstattung – vier Räder, Karosse, Lenkrad, Elektroantrieb und Akku – veranschlagt Tesla lächerlich geringe 35.000 Dollar für sein »Model 3« – wenn man den Aufwand kalkuliert, mit dem die Vehikel konzipiert und gefertigt werden.

Vor Analysten hatte Musk kürzlich von 518.000 Vorbestellungen für den Wagentyp gesprochen. Er räumte allerdings ein, dass es nach Abzug zurückgezogener Orders unter dem Strich noch 455.000 Bestellungen seien. Das klingt nach viel, wäre aber nicht viel mehr als die Jahresproduktion eines kleineren Produzenten; die japanische Nischenmarke Subaru bringt es mit ihren Benzinern pro Jahr auf die doppelte Anzahl.

Im zweiten Quartal hatten sich die Verluste von 293 auf 336 Millionen Dollar erhöht. Da die Aktionäre von Hoffnung beseelt sind und das Minus geringer ausfiel als erwartet, stieg der Kurs nachbörslich zeitweise um mehr als acht Prozent. Das hat skurille, aber der kapitalistischen Logik folgende Konsequenzen: Auf das Jahr gerechnet, steht der Kurs der Tesla-Aktie mit über 50 Prozent im Plus. Mit einem Börsenwert von 53,5 Milliarden Dollar ist der Produzent derzeit der am höchsten bewertete US-Autokonzern.

An rote Zahlen sind die Aktionäre gewöhnt. Im Gegensatz zu den deutschen Autoproduzenten, die lieber einen Elektroautoförderungsfonds vom Steuerzahler mitfinanziert sähen, riskieren die Tesla-Anleger Milliarden – von denen schon einige als »verbrannt« gelten. Doch in dem Spiel geht es um ein Weltmonopol. Gelingt der Coup – was längst noch nicht sicher ist –, locken Superprofite. Ab 2018 soll die Jahresproduktion auf 500.000 Autos erhöht werden. Für 2020 wird die Millionenmarke angepeilt. Im vergangenen Jahr waren 84.000 Wagen vom Band gerollt. Dieter Schubert (Quellen: dpa/Reuters)