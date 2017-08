Sarrazin des Tages: Boris Palmer

Gar nicht populistisch, nur volksnah: Tübingens OB Palmer während einer PR-Aktion mit Elektroroller Foto: Marijan Murat/dpa

Was den Sozis ihr Sarrazin, ist den Grünen ihr Palmer. Vor sieben Jahren gab der Sozialdemokrat und damalige Vorstand der Deutschen Bundesbank, Thilo Sarrazin, mit dem Machwerk »Deutschland schafft sich ab« den Leitfaden für alle von Abstiegsängsten geplagten Kleinbürger heraus. Am Donnerstag machte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Erasmus Palmer dasselbe in Grün. Gut sieben Wochen vor der Bundestagswahl präsentierte er in Berlin sein fremdenfeindliches Pamphlet »Wir können nicht allen helfen. Ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit« – bezeichnenderweise mit einer Christdemokratin als Sidekick, der rheinland-pfälzischen Ex-Weinkönigin und stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Julia Klöckner.

Die Verkaufszahlen von Sarrazins Wälzer, von dem mehr als eineinhalb Millionen Exemplare über den Ladentisch gingen, dürfte Palmer nicht erreichen. Dabei kann sein Geschreibsel es an Widerlichkeit durchaus mit dem von Sarrazin aufnehmen. Im Ton subtiler, dafür sprachlich leicht verunglückt, ist es doch dieselbe Soße. Sätze wie diese lassen keinen Zweifel: »Die Menschen, die über das Asylrecht zu uns gekommen sind, haben sehr viele Eigenschaften, die in unserem Land die Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden, nach oben treibt.« Versteht sich von selbst, dass Palmers Elaborat schon vorm offiziellen Erscheinungstermin am Montag bei Amazon »Bestseller Nr. 1« im Themenbereich »Politisches System« ist. Und dass beim Aufruf des Titels auf der Homepage des Versandhändlers darunter das antisemitische Traktat »Finis Germania« des verstorbenen Historikers Rolf Peter Sieferle erscheint, das zuletzt für gewaltiges Rauschen in den Feuilletons sorgte. »Finis Germania« ist übrigens derzeit die Nummer eins aller Bücher bei Amazon. Ist das die Musik, die zur Wahl bestellt wurde: »Apocalypse Now« mit Sieferle, Sarrazin und Palmer?