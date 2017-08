Ausgegrenzter Nachwuchs

Immer mehr Kinder wachsen in Armut auf. Das betrifft vor allem auch den Nachwuchs von Geflüchteten Foto: Bernd Wüstneck dpa/lmv

Die Kinderarmut in der BRD hat erneut spürbar zugenommen. 2,7 Millionen der unter 18jährigen lebten 2016 unterhalb der Armutsgrenze. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Demnach erhöhte sich der Anteil der armen Kinder und Jugendlichen von 19,7 auf 20,3 Prozent. Als Grund für den Anstieg gaben die Wissenschaftler an, »dass sich die große Zahl der in letzter Zeit nach Deutschland geflüchteten Kinder und Jugendlichen jetzt in der Sozialstatistik niederschlägt«. Die Armutsquote von Kindern, die nicht zugewandert sind oder als Kinder von Migranten hier geboren wurden, sei hingegen leicht gesunken. Etwa jeder dritte Einwanderer im Jahr 2015 war unter 18 Jahre alt.

Um der Entwicklung entgegen zu wirken, müsse es zugewanderten Eltern ermöglicht werden, Arbeit zu Löhnen zu finden, mit denen sie ihre Familien selbst über die Runden bringen können. Aber auch hier geborene Kinder bräuchten besseren Schutz: »Schließlich hat sich trotz Rekordbeschäftigung das Armutsrisiko der einheimischen Kinder nur wenig verringert«, sagte Eric Seils vom WSI.

Als arm gelten in der BRD jene Haushalte, deren monatliches Einkommen weniger als 60 Prozent des bedarfsgewichteten mittleren Einkommens beträgt. Für eine Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren liegt die Armutsschwelle demnach bei einem verfügbaren Nettoeinkommen von weniger als 1.978 Euro im Monat.

Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen warnte am Donnerstag davor, dass die zunehmende Kinderarmut von Rechtspopulisten und Rassisten für eine weitere Spaltung der Bevölkerung in Einheimische und Zugewanderte ausgenutzt werden könnte und verwies statt dessen auf die zentrale gesellschaftliche Konfliktlinie: »Die Spaltung verläuft zwischen Arm und Reich und nicht zwischen Geflüchteten und Einheimischen«, betonte der Geschäftsführer der LAK Niedersachsen, Klaus-Dieter Gleitze. Der eigentliche Skandal seien die grundsätzlichen Bedingungen, die trotz angeblich so guter Beschäftigungslage zu Armut führen. »Fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeitet im Niedriglohnbereich. Wir brauchen Arbeit zu Löhnen, die allen ein Leben ohne Armut ermöglicht«, forderte Gleitze.

Insgesamt verfestigte sich die Armutsquote in den letzten Jahren auf hohem Niveau und stieg sogar noch mal leicht an: 2016 lag der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung bei 15,8 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher als 2015. Den Anstieg erklären die Experten damit, dass insbesondere Flüchtlinge stark von Armut bedroht bzw. betroffen sind. So lebten 82 Prozent der eingewanderten Syrer und 70 Prozent der Iraker unter diesen prekären Bedingungen. Der 2009 begonnene Anstieg der Altersarmut hat sich den Forschern zufolge ebenfalls fortgesetzt. Bei den über 65jährigen erhöhte sich der Anteil der Betroffenen von 12,6 auf 12,7 Prozent. (Reuters/jW)