»Das Unternehmen blutet aus«

Bild einer Kölner Kaufhof-Filiale Foto: Oliver Berg/dpa

Vor zwei Jahren wurde Galeria Kaufhof von der kanadischen Hudson’s Bay Company, HBC, erworben. Jetzt hat HBC offenbar Probleme mit den dafür aufgenommenen Krediten. Was sind die Hintergründe?

Ob Hudson's Bay Probleme mit den Krediten hat oder mit deren Bedienung, steht nicht so genau fest. Fakt ist, dass der Kreditversicherer »Euler Hermes« nicht mehr bereit ist, den Kreditrahmen der Kaufhof-Lieferanten in alter Höhe vor Forderungsausfall zu schützen, sondern diese Absicherung um bis zu 80 Prozent gesenkt hat. Das hat ganz offensichtlich mit dem schlechten Geschäftsverlauf des Kaufhofs, aber auch des Gesamtkonzerns Hudson’s Bay zu tun. Kaufhof hat im vergangenen Jahr erstmals massive Verluste eingefahren. Im Metro-Konzern, zu dem Kaufhof bis 2015 gehörte, war es stets das profitabelste Unternehmen.

Wie kommt es, dass Kaufhof neuerdings Verluste macht?

Seit der Übernahme durch Hudson’s Bay fährt das Unternehmen eine aggressive Preispolitik. Eine Rabatt­aktion jagt die nächste. Selbst im Weihnachtsgeschäft – die Zeit, die den Warenhäuser die meisten Erträge bringt – wurde diese Strategie fortgesetzt. Ziel war es, den Umsatz jedes Jahr um fünf Prozent zu erhöhen. Eingetreten ist aber ein anderer Effekt: Durch die Rabattaktionen mussten mehr Waren verkauft werden, um den Umsatz zu halten. Zugleich sank die Gewinnspanne. Um den Umsatz um fünf Prozent zu steigern, muss Kaufhof bei einer solchen Strategie zehn Prozent mehr verkaufen. Dass dies unter den Bedingungen des deutschen Einzelhandels nur sehr schwer zu erreichen ist, hatte sich offensichtlich noch nicht bei den Bossen von HBC herumgesprochen.

HBC hat die Mieten, die Kaufhof an den Mutterkonzern abführen muss, laut Süddeutscher Zeitung sofort nach der Übernahme um etwa 40 Millionen Euro pro Jahr angehoben. Welche Auswirkungen hat das?

Die Folgen sind insbesondere in den großen, umsatzstarken Filialen gravierend. Die Häuser wurden in eine eigene Gesellschaft überführt, an der HBC zu 80 Prozent beteiligt ist. Hier findet also eine klassische Gewinnverschiebung statt. Das Unternehmen blutet aus.

Der Konkurrent Karstadt steckt schon seit Jahren in der Krise. Ist das Modell der Innenstadt-Kaufhäuser überholt?

Ob es überholt ist, wird schon lange gefragt. Eigentlich hatte Kaufhof bewiesen, dass es möglich ist, ein Warenhausunternehmen profitabel zu betreiben. Allerdings hat das heutige Warenhaus nichts mehr mit jenen der 1950er bis 70er Jahre zu tun. Es sind in der Mehrzahl nicht mehr die Konsumtempel, sondern sehr speziell auf die örtlichen Gegebenheiten ausgerichtete Geschäfte. Dass aber ein Unternehmen mit einer solchen Strategie – die stark an das Arcandor-Modell bei Karstadt erinnert – in Schieflage kommt, ist fast zwangsläufig.

Was muss geschehen, um die Arbeitsplätze der rund 21.000 Beschäftigten zu sichern?

Die Zahl der Arbeitsplätze bei Kaufhof wird seit fast 30 Jahren kontinuierlich reduziert, die Belastung der Beschäftigten wird immer größer. Dies fand weitgehend ohne großen Widerstand statt. Nun hat der Vorstand wiederum einen drastischen Personalabbau angekündigt. Es dürfen keine Aushilfskräfte mehr beschäftigt werden, und befristete Verträge werden nicht verlängert. Diese Maßnahmen werden die Krise eher noch verschärfen.

Bei Karstadt hat Verdi diverse Verzichtsvereinbarungen unterschrieben, um das Unternehmen und die Jobs zu retten. Welche Bilanz ziehen Sie dort? Käme ein solches Vorgehen auch für Kaufhof in Frage?

Die ganzen Sanierungstarifverträge haben den Karstadt-Beschäftigten erhebliche Einkommensverluste gebracht. Im laufenden Geschäftsjahr will Karstadt nun erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben. Die Einkommen sollen bis 2020 wieder an den Flächentarif angepasst werden. Offensichtlich will jetzt Kaufhof aus dem Tarifvertrag aussteigen, obwohl HBC sich für fünf Jahre zu dessen Anwendung verpflichtet hat. Ich fände es aberwitzig, wenn Verdi sich auf Verhandlungen über eine Sanierungstarifvertrag einlassen würde. Dann würden die Beschäftigten die Suppe auslöffeln, die ihnen diese falsche Geschäftspolitik eingebrockt hat.