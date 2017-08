»EU arbeitet weiter an Gängelung der Retter«

Zum »Verhaltenskodex«, dessen Unterzeichnung die italienische Regierung den bei der Flüchtlingsrettung engagierten Hilfsorganisationen abverlangen will – und den diese am Montag abend mehrheitlich abgelehnt haben – kommentierte der Linke-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko am Dienstag ein neues Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages:

»Der italienische ›Verhaltenskodex‹ für Rettungsmissionen im Mittelmeer ist eine politische Kampfansage, juristisch ist er aber bedeutungslos. (…) Wenn der Vertrag nicht unterschrieben wird, entsteht auch keine rechtliche Bindung. Es gelten wie üblich das Völkerrecht, die SAR-Konvention (International Convention on Maritime Search and Rescue, jW) und das UN-Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See. Ich befürchte, dass sowohl Italien als auch die Europäische Union trotzdem weiter an der Gängelung der Retter arbeiten. Soweit bekannt, haben die Europäische Kommission und die Grenz­agentur Frontex den ›Verhaltenskodex‹ anerkannt. Wir müssen deshalb mit allen Mitteln verhindern, dass die dort enthaltenen Forderungen in Ratsschlussfolgerungen münden. (...)«



Zum heutigen »Diesel-Gipfel« veröffentlichte der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, am Dienstag einen »Brandbrief« an Kanzlerin Angela Merkel. BUND-Chef Hubert Weiger forderte aus diesem Anlass unter anderem unabhängige Abgasmessungen.

Weiger plädierte dafür, dem Kraftfahrtbundesamt die Zuständigkeit für Abgasmessungen zu entziehen. »Die Kanzlerin muss sich persönlich mit der Aufarbeitung des Diesel-Skandals befassen«, sagte der BUND-Vorsitzende. »Frau Merkel muss die Salamitaktik der Autoindustrie und ihres Verkehrsministers jetzt beenden. Verkehrsminister Dobrindt lässt sich, wenn überhaupt, nur zu homöopathischen Maßnahmen bewegen. Auch der aktuell diskutierte Mobilitätsfonds ist nur eine Art Ablasshandel. Die Ignoranz von Herrn Dobrindt gegenüber den Menschen, die durch Abgase krank werden, ist nicht mehr hinnehmbar.« Der BUND-Vorsitzende sprach sich zudem für die Streichung der ins Gespräch gebrachten Steuervorteile für Diesel-Neuwagen wie auch gegen eine sogenannte Klimaprämie aus: »Weil Diesel-Fahrzeuge immer größer und schwerer wurden, sind sie Klimakiller und verdienen den Steuernachlass von 18 Cent pro Liter nicht.«

www.bund.net/dieselgipfel-brief">www.bund.net/dieselgipfel-brief

Zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen erklärte Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, am Dienstag:

Trotz der Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Doch an denjenigen, die auf Hartz IV angewiesen sind, geht der Aufschwung vorbei. (…) Jetzt rächt sich, dass die Mittel für Eingliederung und Weiterbildung drastisch gekürzt wurden. Der Eingliederungstitel in der Grundsicherung muss mindestens um eine Milliarde Euro aufgestockt werden.

Gleichzeitig sind mehr Chancen für Weiterbildung nötig – hier müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden. Wer an Weiterbildung teilnimmt, muss mindestens so gestellt sein wie die sogenannten Ein-Euro-Jobber. (…) Davon profitieren letztendlich alle, auch die Steuerzahler. Während 2010 noch 80.000 Empfänger der Grundsicherung an einer Weiterbildung teilgenommen haben, davon 28.000 mit abschlussbezogenen Maßnahmen, waren es 2016 nur noch 50.000, davon 21.000 in abschlussbezogenen Maßnahmen. (…)