Wahlkampfthema »Rückführung«

Afrikanische Geflüchtete in einem Camp in Tripolis (Februar 2017) Foto: Ismail Zitouny/REUTERS

Asylsuchende sind mal wieder Wahlkampfthema. Zwei Monate vor der Bundestagswahl streiten etablierte Parteien öffentlichkeitswirksam über Wege, Geflüchtete schneller abzuschieben oder gar nicht erst einreisen zu lassen. Während die Union mehr Plätze in Abschiebegefängnissen fordert, plädiert Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) für Auffanglager in Libyen. Die Zahl der freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehrenden Asylbewerber nimmt einem Bericht zufolge ab. »Immer wieder können sich ausreisepflichtige Ausländer ihrer Abschiebung entziehen, weil in vielen Bundesländern keine oder nicht ausreichend Abschiebungshaftplätze vorhanden sind«, sagte die Expertin der Unionsfraktion für Asyl- und Rückkehrpolitik, Nina Warken (CDU), der Nachrichtenagentur AFP. »Mitunter werden sogar Anträge auf Abschiebungshaft wegen fehlender Haftplätze gar nicht erst gestellt.« Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gibt es derzeit etwa 226.000 »ausreisepflichtige Ausländer« in Deutschland. Das von Thomas de Maizière (CDU) geführte Ministerium sieht nach Angaben einer Sprecherin einen »Bedarf an Abschiebungshaftplätzen in vierstelliger Höhe«. Warken warf den Ländern mit SPD-Regierungen vor, die »Ankündigung konsequenterer Rückführungen durch die Bundes-SPD« nicht konsequent umzusetzen.

Die SPD macht sich derweil für Auffanglager auch in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland Libyen stark. Die Flüchtlinge sollten »nicht in Italien sitzen«, sondern »möglichst schon außerhalb der EU Ansprechpartner finden, in Anlaufstellen«, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) der Süddeutschen Zeitung. Pistorius deckt im Wahlkampfteam von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das Thema »innere Sicherheit« ab.

Die Grünen geben zu bedenken, dass in Libyen »Menschenrechtsverletzungen auf der Tagesordnung« stehen, wie Parteichefin Simone Peter erklärte. »Libysche Lager sind keine Schutzräume, es sind Fluchtgründe.« Nichtregierungsorganisationen hatten berichtet, dass in den dortigen Flüchtlingscamps Menschen gefoltert, versklavt und vergewaltigt würden.

Die Bild berichtete am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums über einen Rückgang der freiwilligen Ausreisen von Asylbewerbern. Bis Ende Juni kehrten demnach in diesem Jahr 16.645 Menschen unter Nutzung der von Bund und Ländern bereitgestellten Finanzhilfen wieder in ihre Heimat zurück. Im gesamten vergangenen Jahr waren es laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 54.006 Ausreisende. Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete, die Zahl der Asylsuchenden, die gegen die Ablehnung ihrer Anträge beim Bundesverfassungsgericht klagen, nehme zu. Wegen der zahlreichen Asylverfahren seien die Verfassungsbeschwerden insgesamt im ersten Halbjahr 2017 gestiegen. In den ersten sechs Monaten reichten Kläger demnach 2.912 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe ein – 51 mehr als im Vergleichszeitraum 2016. (AFP/jW)