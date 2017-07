Schlamm, Blech und Tränen

Am Samstag riss der Himmel auf: Feen und Freaks auf dem Herzberg Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe

Unter dem Motto »Fools on the Hill« sollte von Donnerstag bis Sonntag in Osthessen ein entspanntes Burg-Herzberg-Festival stattfinden. Für die hart arbeitende Bevölkerung und ihre Hippie-Verwandtschaft. Vom Veranstalter war alles so schön ausgedacht. Im Programmheft stand: »Die eben noch belächelten Hansguckindielufts, die Feen und Elfen, die Freaks und die Prinzessinnen empfangen sich auf dem Herzberg mit Liebe, Respekt und in Frieden.« Doch dann kamen die beiden miesen Brüder Wolkenbruch und Dauerregen und ließen all die Märchenwaldbewohner erst gar nicht auf ihre geliebte Hippie-Wiese.

Regenumhänge wurden über Verkleidungen gezogen, nackte Körperteile waren von Schlammkrusten bedeckt. Der zentrale Zeltplatz und die »Freakcity« der Händler waren unbefahrbar, die große Bühne zunächst gesperrt, doch die Fans nahmen es gelassen. Geduldig standen sie am Einlass, schleppten vom weit entfernt abgestellten Auto ihre Campingausrüstung auf die weniger durchweichten Stellen. Veranstalter und Gemeinde (Breitenbach) organisierten Busverbindungen zu Ausweichzeltplätzen und Turnhallen. Die Fangemeinde arbeitete Hand in Hand. Man schippte Matsch, trampelte kleine Wege fest, sprach sich gegenseitig Mut zu, hörte eher nebenbei noch Musik, die von vier Bühnen kam, bejubelte Poetry-Slammer oder Wahlversprechen von Die Partei.

Am Samstag riss der Himmel auf. In satter Hitze lernten Lagerfeuerklimperer beim ewigen Peter Bursch, ihre Gitarre richtig zu bedienen. Öz Ürügülü bewiesen Leidenschaft und Kompromisslosikgeit. Prog-Rock lag in der Luft, dazu jazziges Geknödel und orientalische Vielfalt. Auf der Hauptbühne nölte Stadtpoet Felix Meyer zwischen plätschernden Ansagen Betroffenheitslyrik über Frieden und Freundschaft, wobei er nicht immer die Töne traf. Einige trieb der gute Mann in die Arme von Fargo. Dieses Quartett ist mit das Beste, was Hannover je hervorgebracht hat. Mit knochenhartem Rock und Dampfwalzenblues begeisterte es Anfang der 80er Europa. Nun ist es zurück und spielte, dem Festivalgelände entsprechend, ein kraftvolles Konzert voll dreckiger Töne, das glückliche Zuschauervolk war für die lange Nacht gerüstet.

Warum soll man durch Schlamm zum klammen Zelt stapfen, wenn bis zur Morgendämmerung unbekannte Bands in Bars oder beim Pizzabäcker auftreten, mit Reggae, Funk oder klassischem Krautrock? Delikatessen aus Afrika, Asien oder vom Biohof müssen wie Bier und Kraut als Seelentröster Erwähnung finden.

Bei Helligkeit war Nachtruhe angesagt, denn schließlich wollte man am Abschlusstag die Psychedelic-Rocker von Jess and the Ancient Ones genießen, bei den Zürichern The Dues Jimi Hendrix’ Stimme wiederhören und auf der »Freak-Stage-Bühne« mit der Balkan-Gipsy-Band Tantz tanzen. Der Sonntag war diesmal der musikalische Haupttag. Es kämpften mit Blech, Schweiß und Tränen die Techno- und Marsch-Giganten Meute, Ryley Walker spielte beruhigenden Folk und aufreibenden Jazz, und schließlich stapfte Patti Smith gewohnt kämpferisch zum Finale.

Dieses Burg-Herzberg-Festival wird von den Hippies nicht so schnell vergessen werden, denn hier hatte man hautnah ein Woodstock-mäßiges Zusammengehörigkeitsgefühl zu Musik, wie sie kein Dödelfunk je anspielt.