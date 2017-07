Dekadent

Zu jW vom 15./16. Juli: »Das Klopapier in der Kunst« und vom 14. Juli: »Wie eine ausgerissene Fahne«

Warum benennen Sie Dekadenz nicht als das, was sie ist – eben Dekadenz? Am Tag zuvor rezensierten Sie die Ausstellung von Jenny Mucchi-Wiegmann, die ein humanistisches Anliegen hatte, und nun versuchen Sie, der Geistlosigkeit der Ideen der »Endmoräne«-Künstlerinnen einen Sinn einzureden? (…) Im diesjährigen Auftritt geht es angeblich gegen Papierverschwendung. Aber Klopapier hinzuhängen und Schnipsel in Pfützen zu streuen bedeutet noch keine Auseinandersetzung. Dass es was mit Kapitalismus zu tun hat, dürfte den Damen nicht geläufig sein. Deshalb werden sie staatlich gefördert, weil sie sich einbilden, wichtige Themen aufzugreifen, in Wirklichkeit aber ablenken von den sozialen Problemen im Land. Dass die leere Papierfabrik zu den abgewickelten DDR-Industriebetrieben mit ehemals vielen Arbeitsplätzen gehört, dürfte völlig außerhalb ihres kleinen Horizontes liegen.

Martina Dost, Vierlinden, MOL

Cui bono?

Zu jW vom 21. Juli: »›Gezielt gegen Staat und Polizei vorgegangen‹«

Als während und außerhalb des G-20-Treffens Bilder von brennenden Autos und Plünderungen von Hamburger Geschäften, durch angeblich »linken Terror« verursacht, die deutschen Fernsehkanäle und etablierten Zeitungen beherrschten, musste man sich unwillkürlich die Frage stellen: »Cui bono – wem nutzt das?«

Nicht wenige kritische Stimmen in Deutschland schlussfolgerten richtig, auf keinen Fall den Linken, zumal im September die Bundestagswahl bevorsteht und die Partei Die Linke mit ihrem sehr guten sozialen Wahlprogramm schon vor den Wahlen »punktete« und im Bundestag die einzige Antikriegspartei ist. (…)

Aber nicht nur das sollte uns zu denken geben, wenn wir über die Ausschreitungen beim ­G-20-Gipfel reden. Einige von uns scheinen vergessen zu haben, dass mit dem letzten EU-Vertrag – Vertrag von Lissabon bzw. EU-Grundlagen- oder EU-Reformvertrag genannt –, der am 13. Dezember 2007 zwischen 27 Mitgliedsstaaten der EU unterzeichnet wurde, Polizei und Armee jedes EU-Landes zur »rechtmäßigen Niederschlagung eines Aufruhrs oder Aufstandes« ermächtigt wurden und sie dabei nicht nur von der Schusswaffe Gebrauch machen dürfen, sondern ihnen auch der »Todesschuss« erlaubt ist! (…)

Wenn man sich die schrecklichen Bilder der Ausschreitungen während des G-20-Treffens anschaut, fallen einem unwillkürlich Parallelen auf. (…) Sollten hier gewisse rechte Kräfte mit der US-NATO-Armee ähnlich wie in anderen Ländern »geprobt« haben, was an einem »Tag X« geschehen könnte? (…)

Brigitte Queck, per E-Mail

Demenzgebaren

Zu jW vom 21. Juli: »Berlin macht Ernst«

Die Autorin bezieht sich in ihrem Bericht auch auf die Bild hinsichtlich eines möglichen Austauschs von Personen. Apropos Tausch. Einen gewissen Herrn Schäuble in seinem antikommunistischen Demenzgebaren erinnern die Verhältnisse in der Türkei laut Bild an die in der DDR. War Schäuble denn jemals DDR-Bürger? Man sollte ihn daran erinnern, dass er, der fast 75jährige, in Freiburg im Breisgau geboren wurde und seit 1972 Bundestagsabgeordneter mit dem Mandat der CDU in der BRD ist. Verwechselt nicht der heutige Finanzbeauftragte der Oligarchie der BRD die willkürlichen Verhaftungen von Demokraten und Antifaschisten in der monopolkapitalistischen BRD – besonders während der Adenauer-Ära, aber auch nach 1990, als einstige DDR-Bürger verfolgt und widerrechtlich inhaftiert wurden – mit den Verhältnissen im einzigen Arbeiter-und-Bauern-Staat Deutsche Demokratische Republik, wo Friedenspolitik und Sozialstaatlichkeit oberstes Verfassungsprinzip gegen Volksverhetzung, Spekulation und Profitmacherei waren?

E. Rasmus, per E-Mail

Gesundheit war Regierungsprogramm

Zu jW vom 18. Juli: »Nachschlag: Gesundheit für alle«

In der DDR war »Gesundheit für alle« Regierungsprogramm. Das Sozialgefüge wurde immer mehr ausgebaut. In der BRD entstand es nur aufgrund der Schaufensterrolle, die der Staat zu erfüllen hatte. Als diese nach der Wende entfiel, entfiel auch das Soziale. (…) Bis heute wurde der Sozialabbau klammheimlich vervollkommnet: Zu- und Selbstzahlungen bei Medikamenten und Behandlungen sind an der Tagesordnung. Das ist Bestandteil der Umverteilung von unten nach oben. Schon in den 50er Jahren ging das in der BRD los: Eine Rezeptblattgebühr von 50 Pfennig wurde eingeführt, die bis 1970 auf 2,50 DM stieg. Gefolgt von Zuzahlungen von fünf DM bei Krankenhausaufenthalten und zehn DM bei Kuren. In der DDR reichten 60 DDR-Mark Beitrag aus, um das ganze Sozialsystem zu finanzieren, das nicht luxuriös, aber ausreichend war. Jedermann war ohne soziale Schranken und Barrieren einbezogen. Sein Vorteil war die optimale Organisation von Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Heute muss der Patient die Gier nach Profit bezahlen. Auch das gehört zum Unterschied von Kapitalismus und Sozialismus.

Gerhard Schiller, Dresden

Sprachgebrauch Israels

Zu jW vom 17. Juli: »Kampf um Jerusalem«

Knut Mellenthin schreibt vom Angriff von drei »Arabern« und verwendet damit leider den Sprachgebrauch Israels, das den Palästinensern in Israel (und in den besetzten Gebieten) ihre Identität seit 1948 verweigert und raubt. Es leben zirka 1,5 Millionen Palästinenser in Israel als Bürger zweiter Klasse, genannt Araber. Die Attentäter aus Umm Al-Fahm bei Haifa stammen aus einem äußerst armen, meist von Palästinensern bewohnten Gebiet.

Es ist seit einiger Zeit eine neue Dimension mit den Attentätern aus dem israelischen Staatsgebiet entstanden. Die beiden getöteten Polizisten waren übrigens Drusen, eine arabische Minderheit, die israelischen Militärdienst leistet.

Leonhard Schäfer, per E-Mail