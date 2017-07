Der Basar in der Wüste

Ultimativ sexistische Phantasie: Valerian (Dane DeHaan) und Bubble (Rihanna) Foto: Daniel Smith/Universum Film

Ein Monument für einen wahrhaft genialischen Mann kann ja wohl keine ganz schlechte Sache sein. Gemeint ist der Zeichner Jean-Claude Mézières, zusammen mit Texter Pierre Christin Schöpfer des Sci-Fi-Comicepos »Valérian et Laureline« (dt. Valerian und Vero­nique). Der teuerste Film, der in Europa bisher produziert wurde, ist nun eine Adaption dieses Comics: »Valerian und die Stadt der tausend Planeten«, ein Kompositum aus den Titeln der ersten beiden Bände des Epos: »La Cité des eaux mouvantes« (1970, die Stadt der tosenden Wasser bezeichnet die Ruinen eines vom Atomkrieg zerstörten New York) und »L’Empire des mille planètes«. Natürlich konnte den Film kein anderer machen als der durchgeknallte Luc Besson. Jemand, der bei Zahlen mit den Achseln zuckt – »Wen kümmert’s?«, allerdings denkt er schon an die Zukunft. Für die Produktion des Films ist im Norden von Paris eine Art Stadt errichtet worden, die »La Cité du Cinéma«, eine Studiolandschaft, eröffnet im Oktober 2015.

Valerian, der Weltraumreisende, stammt wiederum aus der Stadt Galaxity, und am Anfang von Luc Bessons Film steht auch ein galaktischer diplomatischer Empfang ebenda, eine Art Einweihungsprozedur. Hat Besson nicht schon mal einen Sci-Fi-Comicfilm mit fliegenden Städten und diplomatischen wie touristischen Interventionen gemacht? Ja, klar. »Das fünfte Element« (1997) markierte den Beginn der engeren Zusammenarbeit mit Mézières. Dieser hatte 1991 begonnen, Storyboards für den geplanten Film zu zeichnen und Designvorschläge zu machen. Die Arbeit am »Fünften Element« zog sich hin, Mézières veröffentlichte 1994 seine Version einer urbanen Dystopie, den »Valerian«-Band »Les Cercles du pouvoir« (Die Zirkel der Macht). Zahllose Ideen daraus finden sich in Bessons Film(en) wieder. Der Einfluss war wechselseitig. Nun hat sich Besson den Jugendtraum einer direkten Adaption der Comics erfüllt, und wir müssen es ausbaden.

22 »Valerian et Laureline«-Bände gibt es, erschienen Ende der 60er bis 2010, dazu einige Kurzgeschichten. Die beiden sind vom Sondereinsatzkommando einer »Raum-Zeit-Agentur«. Weltraum- und Zeitreise fallen bei ihnen zusammen. Ein Musterbeispiel des, wie man in den 60ern sagte, Posthistoire. Der Weltraum befindet sich in einem Endzustand, einem »état final«, der gleichbedeutend ist mit der großen Leere der totalen Verfügbarkeit aller Märchenwelten aller Jahrhunderte.

Die Geschichte, in der Valérian Laureline zum ersten Mal trifft, spielt im Märchen-Mittelalter (im Jahr 1000) und heißt »Les Mauvais rêves« (die bösen Träume). Der Zeitreise-Kosmonaut gabelt die rothaarige Zauberin in einem Wald mit Einhörnern und Hexenkerkern auf. Fortan wird der Weltraum für die beiden so was Ähnliches sein, wie es der Wald von Morois für Tristan und Isolde war: eine Spielwiese. Alle Abenteuer der Vergangenheit finden sich dort wieder: Stadtruinen, Piratenschiffe, Sklavenmärkte, Wüsten und Jules-Verne-Unterwasserwelten, Indianerzelte und Filmstudios. Wird den beiden das Geld knapp, zieht sie sich Laureline mal eben kurz aus, geht auf einem der vielen Sperrmüllproduktionsplaneten auf den Filmstrich und schöpft da ein bisschen Kohle ab (im Band »L’Orphelin des astres«, »Sternenwaise«). Die beiden wissen, sie befinden sich stets am Rande des Großen Nichts (»Au bord du Grand Rien«, 2004).

Im Film wirkt das Paar, gespielt von Dane DeHaan und Cara Delevingne, zwangsläufig ein wenig infantiler als im abgeklärten Original, das jede Zeit gesehen, jeden Raum erfahren, jede Schlacht geschlagen hat. Fast wirkt es, als hätte der Online-Dating-Service die Endzeitromantik ersetzt. Jenseits des Endes an einem neuen kindischen Anfang. Zum Beispiel in einem gewaltigem Souvenirbasar, der sich in einer anderen Dimension mitten in der Wüste befindet. Der Schatz, den man auf diesem Basar ergattert, ist ein possierliches Wesen der Transmutation. Es kann jedes beliebige Objekt vervielfältigen, solange es ausreichend klein ist, um geschluckt und verdaut zu werden. Die Jagd nach diesem Wesen hält den notdürftigen Plot des Films in Gang.

Exotismus und Zitathaftigkeit – geschenkt. »Filmisch« wichtiger ist die Simulation eines Miniaturraums im Raum: der Basar in der Wüste, aber auch ein Aquarium im Bauch der Stadt, unermesslich im Umfang. Die Miniatur ist größer als ihr Rahmen. Jeder Raum kann einen noch größeren Raum enthalten. Anders gesagt, jede Stadt enthält tausen Planeten, solange nur ein Filmstudio in der Nähe ist.

Die Simulation schließt, wie gesagt, unendliche Verwandlungsfähigkeit ein. Luc Besson wäre nicht Luc Besson, wenn er dies nicht mit einer ultimativ sexistischen Phantasie veranschaulichen würde. Im Rotlichtbezirk der Stadt der tausend Planeten trifft Valerian auf den Popstar Rihanna, die eine Stripperin (und illegale Migrantin) spielt. Devot führt sie eine Tanznummer auf, in deren Verlauf sie diverse weibliche Rollenzuweisungen aus einem antiquarischen Erotikkatalog verkörpern darf. Ein Sextouristentraum: Die Prostituierte, die jede Gestalt annehmen kann und brav melodramatisch verschwindet (stirbt), sobald man sie nicht mehr gebrauchen kann. Ihre »Originalgestalt« ist eine Art blauer Tintenfisch, ganz ähnlich der schlumpfblauen Operndiva aus »Das fünfte Element«.

Hätte Laureline, das Mädchen aus dem Mittelalter, wohl auch dieser Phantasie ihre Zustimmung erteilt?