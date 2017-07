Tod im Korruptionssumpf

Tolle Fassade, aber lange Zeit ein marodes Institut: Bankia-Hauptquartier in Madrid Foto: Susana Vera/REUTERS

Der Exbanker Miguel Blesa gilt als eine der Symbolfiguren von Spaniens Finanzkrise. Mehr als zehn Jahre lang stand der Günstling des früheren Ministerpräsidenten José Maria Aznar an der Spitze einer der größten Banken des Landes, im Februar dieses Jahres war er zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Am Mittwoch vergangener Woche fand man Blesas Leiche in seinem Jagdanwesen im südspanischen Córdoba mit einer Gewehrkugel in der Brust. Laut Autopsiebericht soll er sich selbst getötet haben. Der Suizid dürfte vor allem seinem Entdecker und Förderer gelegen kommen, für den der 69jährige zu einem Risiko geworden war. Als am Freitag die Urne mit Blesas Asche beigesetzt wurde, verweigerte Aznar ihm die letzte Ehrerweisung.

Als Strippenzieher der postfranquistischen Regierungspartei Partido Popular (PP) scheute der frühere Regierungschef das Licht der Öffentlichkeit aus nachvollziehbaren Gründen. Denn während die Finanzkrise Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut stürzte und EU-Steuerzahler 23 Milliarden Euro für die Rettung spanischer Banken aufbringen mussten, verjubelten die Profiteure der Krise Millionensummen für Schmuck und auf Jagdsafaris.

Ermöglicht hatten das Blesa und dessen noch lebender Nachfolger an der Spitze des später notverstaatlichten Finanzkonzerns Bankia, der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) Rodrigo Rato. Beide verdankten Aznar und dem PP ihre Führungsposten. Blesa hatte seinen späteren Protegé in den 1970er Jahren kennengelernt, während sich beide gemeinsam auf die Steuerinspektorenprüfung vorbereiteten. Seitdem verband sie eine innige Kumpanei. Als Aznar 1996 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, brachte er seinen alten Studienfreund an der Spitze der Caja Madrid, des viertgrößten Geldinstituts des Landes, unter, obwohl dieser keinerlei berufliche Erfahrungen im Bankgeschäft hatte. Durch Inkompetenz, Amigogeschäfte und Korruption wirtschaftete Blesa die Caja Madrid bis 2009 soweit herunter, dass sie mit sechs anderen maroden Geldinstituten zur Bankia fusioniert, verstaatlicht und schließlich – als das gesamte spanische Finanzsystem kurz vor dem Zusammenbruch stand – vom Staat aufgefangen wurde. Anfang 2010 musste Blesa seinen Posten räumen. Die Tageszeitung El País bezeichnete ihn, den Mitverantwortlichen für die spanische Bankenkrise, wegen seiner guten PP-Kontakte auch als »Bankier Aznars«.

Dem früheren Ministerpräsidenten, der heute über seine FAES-Stiftung ultrarechte Gruppierungen in Lateinamerika fördert, war die einstige Nähe zu dem korrupten Pleitebanker jedoch später lästig geworden. Blesa und Rato, der unter Aznar Wirtschaftsminister und später Blesas Nachfolger an der Bankenspitze wurde, waren im Frühjahr wegen der Ausgabe »schwarzer Firmenkarten« (sogenannter Visa Black Cards) zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Aufsichtsratsmitglieder, Topmanager und Politiker hatten mit den speziellen Kreditkarten jahrelang private Ausgaben wie Kleidung, Restaurantbesuche, Schmuck, Luxusreisen und sogar Safaris in Afrika zu Lasten der Banken abgerechnet. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte Blesa mit seiner Karte in einer einzigen Nacht 9.000 Euro im Hotel Ritz ausgegeben, Rato kaufte im März 2011 an einem Tag für 3.547 Euro alkoholische Getränke. Mit seinen zwei Kreditkarten verjubelte der ehemalige IWF-Chef insgesamt gut 99.000 Euro. Auf dem Höhepunkt der spanischen Finanzkrise schleuste die feine Gesellschaft auf diese Art rund zwölf Millionen Euro am Fiskus vorbei. Zwar wurde Rato, nachdem der Skandal Anfang 2015 herausgekommen war, aus der PP ausgeschlossen, und Blesa kann nun niemanden mehr belasten, doch die engen Bande zu den korrupten Gefolgsleuten bleiben an Aznar und seiner PP kleben wie Hundekot am Schuh.

Die mafiaähnlich agierenden Bankergangs sind nur Teil eines Korruptionssumpfes, der die rechte Regierungspartei seit Jahren in Atem hält. Mitte Juni 2017 hatte das Linksbündnis Unidos Podemos (Vereint können wir es) als drittstärkste Parlamentsfraktion deshalb ein Misstrauensvotum gegen den PP-Ministerpräsidenten Mariano Rajoy eingebracht und gefordert, sein Kabinett wegen der Verstrickung in zahlreiche Korruptionsfälle abzusetzen. Irene Montero, Fraktionschefin von Unidos Podemos, warf den PP-Politikern vor, sich »als Parasiten an den Institutionen des Landes bedient« und zu Lasten der Bürger bereichert zu haben. »Bitten Sie um Entschuldigung und geben Sie das Geraubte zurück«, forderte sie.

Reale Chancen auf eine Mehrheit im Parlament hatte der Vorstoß der Linken jedoch nicht. Nicht zuletzt weil die sozialdemokratische PSOE, die Rajoy im Herbst 2016 durch Stimmenthaltung erneut zur Mehrheit verholfen hatte, ihn auch diesmal im Sattel hielt. 82 Volksvertreter, darunter die Deputierten linker Parteien aus Katalonien und dem Baskenland, hatten für den Antrag gestimmt, 170 dagegen, und 97 Abgeordnete, darunter die 84 der PSOE, enthielten sich. Obwohl Rajoy und seine PP-Leute ihren Hals damit gerade noch einmal aus der Schlinge ziehen konnten, gibt sich Podemos-Chef Pablo Iglesias optimistisch: »Zustimmungen und Enthaltungen machen deutlich, dass es eine Mehrheit gibt, um die PP abzusägen.«