Plädoyer gegen »Fliegengesurre«

Foto: Peter Kneffel/dpa-Bildfunk

Insgesamt 22 Stunden soll das Plädoyer der Bundesanwaltschaft im Münchner NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte dauern; bis zu fünf Verhandlungstage werden dafür benötigt. Und schon am ersten Tag des Schlussvortrags ließen es sich die Bundesanwälte nicht nehmen, gegen die unbequemen Fragesteller der letzten vier Jahre auszukeilen. Es sei nicht Aufgabe dieses Strafprozesses gewesen, weitere Tatbeteiligte zu ermitteln oder politische Verantwortlichkeiten zu klären, so Bundesanwalt Herbert Diemer am Dienstag. Wer etwas anderes behaupte, »verunsichere« die Opfer und die Bevölkerung.

Die Nebenklageanwälte Sebastian Scharmer und Peer Stolle schrieben mit und veröffentlichten bereits um die Mittagszeit eine kritische Stellungnahme. Sie vertreten die Tochter und den Sohn des 2006 in Dortmund ermordeten Kioskbesitzers Mehmet Kubasik – und mussten sich angesprochen fühlen, da sie Beweisanträge gestellt oder mitgetragen hatten, die sich mit dem Netzwerkcharakter des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) und der Rolle des Verfassungsschutzes befasst hatten. Daraus hatten sich mehrfach Wortgefechte mit den Anklägern ergeben, die bei solchen Gelegenheiten eher als Verteidiger der Staatsräson aufgetreten waren.

Bundesanwalt Diemer betonte gestern, die Anklage gegen Beate Zschäpe und die vier mutmaßlichen Terrorhelfer habe sich in vollem Umfang bestätigt. Motiv sei eine widerwärtige rechtsextremistische Ideologie gewesen. »Bürger ausländischer Herkunft« sollten davon abgehalten werden, nach Deutschland zu kommen oder dort zu bleiben. Nicht die Opferpersönlichkeit als solche, sondern allein ihre Herkunft sei für ihre Auswahl maßgeblich gewesen. Die Polizeibeamten Michèle Kiesewetter und Martin A., so Diemer, seien als »verhasste Repräsentanten« des Staates ausgewählt worden. Der versuchte Doppelmord in Heilbronn, den Martin A. knapp überlebt hatte, sei ein Angriff auf den Staat gewesen. Alles andere seien unhaltbare Spekulationen, »Fliegengesurre in den Ohren«, sagte Diemer laut Mitschrift der Nebenklagevertreter. Verantwortlich für die Taten seien die fünf Angeklagten.

Als ausführende Haupttäter sieht die Bundesanwaltschaft aber nach wie vor die 2011 zu Tode gekommenen Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Zschäpe gilt als gleichberechtigte Planerin, die in der Zwickauer Nachbarschaft und auf Campingplätzen die bürgerliche Fassade des Trios aufrechterhielt. »Die Angeklagte Zschäpe fungierte als Tarnkappe«, sagte Oberstaatsanwältin Anette Greger am Dienstag laut Nachrichtenagentur AFP. Laut Stolle und Scharmer fügte sie hinzu, »zwei erfolglose Narzissten« und die »Tochter zweier Zahnärzte« hätten 13 Jahre lang das Land terrorisiert. »Kein Migrant und kein Polizeibeamter« sei vor ihnen sicher gewesen.

Warum der NSU aber 2007 – nach neun Morden an Männern türkischer, kurdischer und griechischer Herkunft ohne nennenswerten Fahnungsdruck – dazu übergegangen sein soll, beliebige Polizisten zu töten, gilt in Nebenklagekreisen als Rätsel. Auch der damals schwer verletzte Beamte Martin A. gab sich bei seiner Aussage vor dem Oberlandesgericht München 2014 nicht mit der Zufallsopfertheorie zufrieden: »Das Motiv fehlt«, betonte A. seinerzeit. »Ich weiß nicht, was Sache ist.« Weitere Zweifel nährten Phantombilder von Tatverdächtigen, die Mundlos und Böhnhardt nicht ähnlich sehen. Unklar ist auch, warum die Neonazis die Pistole der toten Polizistin 2011 mit zu ihrem letzten Banküberfall nahmen, obwohl sie mehrere scharfe Waffen besaßen.

»Der Generalbundesanwalt hält die Angeklagten für schuldig im Sinne der Anklage. Gleichzeitig versucht er aber jegliche staatliche Mitverantwortung aus dem Verfahren herauszuhalten und den NSU als Einzelphänomen darzustellen«, fasste Nebenklageanwalt Scharmer am Dienstag zusammen.