»Die CSD-Demonstrationen waren nie unpolitisch«

Am 22. Juli findet der Christopher Street Day (CSD) in Berlin statt. Während die Community in der Bundeshauptstadt unter dem Motto »Mehr von uns – jede Stimme gegen Rechts!« protestiert, gingen am 9. Juli Zehntausende beim »Cologne Pride« in Köln unter dem Motto »Nie wieder!« auf die Straße. Sind die CSDs wieder politischer geworden?

Es kommt darauf an, was man unter politisch versteht. Ich finde, dass die CSD-Demonstrationen nie unpolitisch waren. Dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle und Queere – kurz LSBTTIQ-Menschen – sichtbar werden, ist bereits ein politisches Statement: Seht her, kümmert Euch um unsere Minderheit, akzeptiert uns, lebt mit uns. Das diesjährige Motto des Berliner CSD finde ich sehr gelungen. Er ist auch ein Appell an junge LSBTTIQ-Leute, sich politisch zu engagieren und sich nicht alles gefallen zu lassen. Wie erfolgreich politisches Engagement sein kann, zeigen die Gesetze zur Aufhebung der Urteile nach dem »Homosexuellenparagraph« 175 des Strafgesetzbuches und zur Öffnung der Ehe.

Die neoliberale und nationalistische AfD könnte im September erstmals in den Bundestag einziehen. Ist das auch ein Grund für die klaren Statements der Lesben und Schwulen gegen rechts?

Der größte Teil der organisierten LSBTTIQ-Community hat sich immer klar gegen jedwede Form des Extremismus ausgesprochen. Den mehr oder weniger schleichenden Rechtsruck empfinden sicher viele als eine Bedrohung. Allerdings beobachte ich zeitgleich in den sozialen Medien, wie vor allem schwule weiße Männer, die ich so auf zwischen 20 und 30 Jahre schätze, mit sehr konservativem und zum Teil auch rechtspopulistischem, rassistischem Gedankengut sympathisieren.

Wie groß ist die Gefahr, die von der homophoben Hetze der Rechten, etwa der AfD oder auch der »Demo für alle« und christlichen Fundamentalisten, ausgeht?

Ich sehe vor allem zweierlei Gefahr. Erstens: Den Rechten könnte es gelingen, die moderne Vielfaltspädagogik aus den Schulen herauszudrängen bzw. zu verhindern, dass das Thema sexuelle Vielfalt überhaupt in die Lehrpläne kommt. Aber die sexuelle, geschlechtliche, religiöse und Herkunftsvielfalt muss Teil des Schulunterrichts sein. Nur dann lernen junge Menschen, offener und weniger angstbesetzt zu reagieren.

Die zweite Gefahr ist, dass die Rechten uns Themen aufzwingen, die wir längst selbst diskutieren sollten. Wir haben Befürchtungen, bestimmte Probleme anzusprechen, weil wir glauben, dann selbst zu »diskriminieren«. Das finde ich falsch. Wir brauchen eine Diskussion über religiösen Fundamentalismus, aber auch über die Ängste der LSBTTIQ-Community, eine Debatte über Antisemitismus und über Islamfeindlichkeit. Und dabei sollten wir auch in den eigenen Spiegel der Intoleranz schauen.

Wir benötigen zugleich einen Dialog mit den Religionen und Glaubensgemeinschaften. Wir dürfen nicht zulassen, dass einige Vertreter der Kirchen und Religionen nicht mit uns sprechen wollen oder dürfen. Wir müssen den Dialog einfordern und sollten es nicht bei Symbolveranstaltungen belassen, so gut diese auch gemeint sind. Und es stünde machen von uns gut zu Gesicht, wenn wir nicht immer gleich »Homophobie!« rufen, sondern andere Meinungen akzeptieren lernen und den Dialogfaden nicht abreißen lassen. Da fasse ich mich auch an die eigene Nase, aber ich habe in meinen vielen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Jobs in den letzten zwei Jahrzehnten dazugelernt. Es braucht einen langen Atem und große Frusttoleranz – auf allen Seiten. Es braucht aber auch ein echtes Interesse, den anderen kennenzulernen.

Ich sehe die Gefahr, dass die Rechten die Sorge um die nachhaltige Gleichstellung der Homosexuellen missbrauchen, um zum Beispiel Stimmung gegen Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Muslime etc. zu machen. Da tappen einige von uns in die Falle. Das haben wir schon in den Niederlanden erlebt, in Frankreich, Skandinavien, Großbritannien und den USA. Wir dürfen uns niemals von Extremisten vereinnahmen lassen.

Trotzdem sind auch Lesben und Schwule Mitglieder der zutiefst homosexuellenfeindlichen AfD. So zum Beispiel die AfD-Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, Alice Weidel. Wie erklären Sie sich diesen offensichtlichen Widerspruch?

Nach meiner Beobachtung verlassen aktuell Lesben und Schwule eher die AfD, als dass sie sich dort engagieren. In Zeiten, in denen der AfD sehr viel mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit zuteilwurde, war sie für einige, meist schwule Narzissten sehr attraktiv, die hier eine öffentliche Plattform gefunden haben. Wie wir seit einiger Zeit beobachten, betrifft dies auch lesbische Frauen.

Die volle gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Transgender-Personen und Bisexuellen steht trotz einiger Erfolge noch aus. Zwar mag es in bundesdeutschen Metropolen wie Berlin und Köln möglich sein, halbwegs ungestört zu leben. In ländlichen Regionen dürfte dies jedoch anders sein. Wie wäre die Situation von Homosexuellen auf dem Land zu verbessern?

Die rechtliche Gleichstellung ist mit der Öffnung der Ehe praktisch erreicht. Trans- und intersexuelle Menschen zum Beispiel, aber auch lesbische Paare mit Kindern, werden im Recht aber weiter diskriminiert. Hier bedarf es zum Beispiel eines komplett neuen Trans-Gesetzes. Das Bundesfamilienministerium ist in dieser Diskussion federführend. Ich sehe – anders als manche Forscherinnen und Forscher – nicht das »Stadt-Land-Gefällte« so sehr im Vordergrund. Dort, wo LSBTTIQ-Lebensweisen sichtbarer werden, gibt es eine Auseinandersetzung mit ihnen. Auf dem Land fehlen häufig Begegnungs- und Beratungsstrukturen. Durch die sozialen Medien sehe ich hier aber völlig neue Chancen für den Austausch und zur Verabredung.

Und doch kommt es auch in Großstädten verstärkt zu gewalttätigen Angriffen, die offensichtlich zunehmend aus der Mitte der Gesellschaft und der sogenannten Oberschicht – und nicht wie vor einigen Jahren mehrheitlich von sozial Deklassierten und Menschen mit Migrationshintergrund begangen werden. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Es ist leider wahr, dass die Gewalttaten zunehmen. Ob diese »aus der Mitte der Gesellschaft« begangen werden, weiß ich nicht. Die den Opferberatungsstellen gemeldeten Fälle erschrecken und machen mich tief betroffen. Wir wissen aber viel zu wenig über die Ursachen, gerade die familiären Ursachen homo- und transphober Gewalt. Daher brauchen wir dringend Forschung über die Beweggründe und vor allem maßgeschneiderte Bildungsprogramme zur Bekämpfung dieser Phänomene. Da bin ich mit Bundesfamilienministern Katarina Barley (SPD) und der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, einig. Nach der Bundestagswahl werde ich mit den zuständigen Ministerinnen des Bundes und der Länder sowie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und den Opferberatungsstellen Gespräche führen, welche Bedarfe bestehen und wie die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld unterstützen könnte. Ich werde außerdem gezielt das Gespräch mit Vertretern der Kirchen und Religionsgemeinschaften suchen. Mit der Evangelischen Kirche sind wir seit Jahre in einem vertrauensvollen Dialog. Anfang des Jahres hat unsere Stiftung zum Beispiel mit Einrichtungen der Evangelischen Kirche und gefördert vom Bundesfamilienministerium einen Fachtag »Familie von morgen« veranstaltet.

Nachdem der Bundestag Ende Juni mit den Stimmen von SPD, Linken und Bündnis 90/Die Grünen und Teilen der CDU/CSU die sogenannte Ehe für alle auf den Weg gebracht hat, kam es mancherorts zu Angriffen von Gegnern einer rechtlichen Gleichstellung. So berichtete etwa das schwul-lesbische Bremer Zentrum »Rat & Tat« auf seiner Facebook-Seite von einem Buttersäureanschlag. Das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Roth war bereits in der Nacht vor der Abstimmung mit der Parole »Ehe nur für Mann und Frau« beschmiert worden...

Die Demokratie darf sich von niemandem einschüchtern lassen. Solche Angriffe oder Anschläge müssen mit allen Mitteln des Rechtsstaates verfolgt und aufgeklärt werden. Die rechtliche Gleichstellung der Homosexuellen wird nicht mehr aufzuhalten sein. Nachdem die Öffnung der Ehe auch vom Bundesrat gebilligt wurde, steht jetzt nur noch die Ausfertigung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten an. Voraussichtlich ab Oktober können gleichgeschlechtliche Paare heiraten und eingetragene Lebenspartnerschaften in eine Ehe umgewandelt werden. Ich werde einer der ersten sein und das mit meinem Lebenspartner Torsten beantragen, und dann werden wir ein drittes Mal »Hochzeit feiern« – nach der Eintragung der Lebenspartnerschaft 2009 auf dem Standesamt, dem Segnungsgottesdienst 2012 in der evangelischen St.-Marien-Kirche Berlin in meiner Gemeinde und nun die Umwandlung in eine Ehe, die für uns die lang ersehnte, echte Eheschließung ist.

Allerdings formiert sich in der Politik der Widerstand gegen die nun beschlossene rechtliche Gleichstellung. Fürchten Sie, dass das Bundesverfassungsgericht die »Ehe für alle« wieder kassieren wird?

Nein. Ich gehe schon nicht davon aus, dass es zu einer Klage kommen wird. Das ist jetzt reines Wahlkampfgetöse, um konservative Wählerinnen und Wähler bei Laune zu halten. Zudem bin ich mir sicher, dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetz nicht kippen würde. Es war ja mit seinen Urteilen zur Ungleichbehandlung von eingetragener Lebenspartnerschaft und Ehe quasi Steigbügelhalter der Öffnung der Ehe.

Wäre eine Entpriviligierung der Ehe nicht der sinnvollere Weg gewesen? Schließlich sind auch unverheiratete heterosexuelle Paare gegenüber verheirateten rechtlich benachteiligt...

Ich finde den eingeschlagenen Weg richtig. Man kann Rechte erst in Frage stellen, wenn man auch genau diese gleichen Rechte genießt. Insofern war und bin ich ein 100prozentiger Befürworter der Ehe für alle, den wir vor allem Bündnis 90/Die Grünen rund um den Bundestagsabgeordneten Volker Beck, Johannes Kahrs von der SPD, dem Lesben- und Schwulenverband, Paaren, die in Karlsruhe geklagt haben, und klugen Juristen wie dem ehemaligen Staatsanwalt Manfred Bruns und dem Berliner Anwalt Dirk Siegfried zu verdanken haben.

Ich habe einige sehr enge – auch heterosexuelle – Freundinnen und Freunde, die niemals heiraten würden und über die »Verbürgerlichung« von uns Homosexuellen den Kopf schütteln. Damit meinen sie meinen Mann und mich direkt. Ich sage ihnen dann immer, dass sie ja nicht heiraten müssen, und dass sie das alles rückwärtsgewandt finden mögen. Ich bin da eben selbst eher konservativ und auch christlich geprägt. Niemand muss heiraten, niemand soll sich gedrängt fühlen. Jeder soll aber die Freiheit haben, auswählen zu können.

Aber die Öffnung der Ehe für Homosexuelle gehörte doch niemals zu den Forderungen der einst starken linken Lesben- und Schwulenbewegung. Sowohl die 1993 aufgelöste Demokratische Lesben- und Schwuleninitiative (DeLSi) als auch der bis 1997 existierende Bundesverband Homosexualität (BVH) lehnten die Forderung nach einer Homoehe stets ab.

Das stimmt. Deshalb sind auch viele linkspolitisch aktive Lesben, Schwule und Trans-Personen und vor allem auch viele lesbische Paare, die ich kenne, genervt von den aktuellen Jubelgesängen. Über die Gleichstellung freuen sich jedoch fast alle, so mein Eindruck. Ich finde jedoch, dass durch ein breiteres Bündnis, in dem auch »bürgerliche« LSBTTIQ eine Heimat finden, die Community gestärkt werden kann.

Schwule und Lesben haben auch erreicht, dass der Bundestag kürzlich mit Stimmen aus allen Fraktionen beschlossen hat, dass schwule Männer, die mit dem Strafrechtsparagraphen verfolgt wurden, entschädigt werden sollen. Sind Sie zufrieden?

Ich bin – mit einer Träne im Auge – zufrieden. Man kann jedoch erlittenes Leid nicht finanziell wiedergutmachen. Der Makel bleibt. Kein Bundesminister zuvor hat sich wie jetzt Bundesjustizminister Heiko Maas an die Aufhebung von Urteilen herangetraut und dies zur Chefsache gemacht. Es war ein Zusammenspiel aus Bundestagsabgeordneten, Bundesministerien, LSBTTIQ-Verbänden, mutigen schwulen Opfern des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches, die gemeinsam mit unserer Stiftung an die Öffentlichkeit gingen, und ein großartiger Schachzug der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Deren Leiterin Christine Lüders hat das bereits als historische bewertete Gutachten bei Professor Martin Burgi in München in Auftrag gegeben. Burgi kam zu dem Schluss kam, dass es sich bei den Verurteilungen um schwere Menschenrechtsverletzungen des deutschen Staates gegenüber den Schwulen handelte. Das hat die meisten Rechtsexperten überzeugt. Es war der Durchbruch für ein Aufhebungsgesetz.

Kann die geringe Entschädigung von nur 3.000 Euro für jede Verurteilung, zu der noch 1.500 Euro pro angefangenem Haftjahr hinzukommen, das erlittene Unrecht wiedergutmachen?

Nein. Aber ich stehe mit vielen Opfern in Kontakt und weiß daher, dass ihnen die pauschale Aufhebung der Urteile definitiv am wichtigsten ist. Viele empfinden die Individualentschädigung als zu gering, dennoch ist sie ihnen eine gewisse Genugtuung. Es wird aber selbstverständlich niemals genug sein, um das erlittene Unrecht aufzuwiegen – den Verlust des Arbeitsplatzes, der Familie, die Zerstörung der sozialen Existenz.

Die CDU/CSU-Fraktion hatte im Rechtsausschuss des Bundestags noch überraschend durchgesetzt, diejenigen Justizopfer von der Rehabilitierung auszuschließen, deren einvernehmliche Sexpartner unter 16 Jahre alt waren. Was bedeutet das für die Betroffenen?

Ich teile diese Rechtsauffassung nicht. Ich habe mich schon bei den diversen Referentenentwürfen des Gesetzes öffentlich dagegen positioniert. Nach meiner Auffassung hätten alle ab dem 14. Lebensjahr rehabilitiert werden müssen, wenn es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen und der Jugendschutz gewahrt ist. Nun kann es geschehen, dass ein 16jähriger, der damals mit seinem 17jährigen Freund einvernehmlichen Sex hatte, rehabilitiert wird, sein nur wenige Monate älterer Sexpartner dagegen nicht. Jugendliche, die beide zwischen 14 und 16 Jahre alt waren, werden nun generell nicht rehabilitiert.

Warum wurde nicht das sogenannte Schutzalter zugrunde gelegt, das für heterosexuelle Paare galt und bis heute gilt?

Ich kenne die genauen Beweggründe nicht. Da müssten Sie die Mitglieder des Rechtsausschusses fragen. Einige Bundestagsabgeordnete müssen sich schon den Vorwurf gefallen lassen, dass durch die jetzt geschaffene Ungleichheit der Eindruck entstehen kann: Schwule Männer verführten Jugendliche, und die mussten daher besonders geschützt werden. Damit bedienen und befördern Teile der Union Ressentiments, denen zufolge unter Schwulen mehr Pädophile sind als unter Heterosexuellen bzw. Schwule hätten per se einen Hang zur Pädophilie. Ich wiederhole es erneut: Homosexualität hat nichts mit Pädophilie zu tun!

Wird Ihre Stiftung Betroffene dieser neuerlichen Diskriminierung unterstützen?

Ich kenne bisher keinen schwulen Mann bzw. kein Paar aus der damaligen Zeit, die von dieser Ungleichbehandlung betroffen sind und jetzt nicht rehabilitiert werden. Dennoch gehe ich davon aus, dass einige wenige Hundert schwuler Männer nicht rehabilitiert werden können. Ich befürchte, dass viele schwule Männer nun keinen Antrag bei der Staatsanwaltschaft auf einen Rehabilitierungsschein stellen werden, da sie sich vor Befragungen und vor erneuter Kriminalisierung fürchten. Diese Bescheinigung ist jedoch Voraussetzung für die Auszahlung der Individualentschädigung. Wir suchen aktuell Betroffene, die nicht rehabilitiert werden. Wenn sie die Kraft haben, vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen, werden wir sie unterstützen. Rechtsberater und Geldgeber aus der Community stehen bereit.

Wofür werden Lesben, Schwule und Transgender in den nächsten Jahren politisch kämpfen müssen?

Es gibt noch viel zu tun. Einige Aufgaben habe ich ja bereits genannt. Es geht auch um mehr Sichtbarkeit in allen Bereichen der Gesellschaft. Der Kampf um gesellschaftliche Akzeptanz wird nie zu Ende gehen, viele neue Herausforderungen werden wir meistern müssen.