Nachschlag: Draußen vor der Tür

Bierbank statt Bett: Wohnungslose in einer Notunterkunft der Berliner Stadtmission Foto: Arnd Wiegmann/ Reuters

330.000 Obdachlose leben laut Schätzungen in der BRD, das ist die Zahl, mit der ZDF-Dame Dunja Hayali für ihre kurze Filmreportage arbeitet. Wer sich nur einmal etwa zwischen 23 und fünf Uhr in Berlin umgesehen hat, glaubt das sofort, womöglich ist’s noch schlimmer.

Der Obdachlose, mit dem Hayali durch die Straßen zieht, ist ein fitter Akademiker: Er verlor die Arbeit und wurde aus seiner Wohnung geräumt, »mit einer Tasche voller Leben«, wie Hayali romantisiert. Nach anderthalb Jahren auf der Straße hat er in einer Bäckerei eine »Chance« bekommen für 1.100 Euro Nettolohn im Monat, muss aber weiterhin in einer Bushaltestelle übernachten. Mit seinem Gehalt, das etwa 9,50 Euro die Stunde entspreche, kann man in Berlin keine Wohnung bekommen, erfährt man. Die Notunterkünfte sind voll, das dokumentieren abgewiesene Menschen in Decken eingewickelt, draußen vor der Tür. Hayali müht sich redlich als Sozialreporterin. Den Talk drumherum hätte man sich schenken können. (ale)