Es war ein warmer, wolkenlos hellblau behimmelter Sommertag. Ich trug den Einkauf nach Hause, am Wegesrand flatterte ein Pfauenauge, ein Exemplar der Schmetterlingsart, die ich schon als Kind am meisten von allen liebte.

Am frühen Abend saß ich, Andrea Camilleri lesend und eine kräftige gedrungene Kubanerin rauchend, auf einer Parkbank in der Sonne. Die Ruhe wurde nur durch einen Sechserpack Mensch beeinträchtigt, der sich entschlossen hatte, in Sicht-, Hör- und Riechweite auf einem Einweg-Aluminium-Grill Gestank zu erzeugen, Dosenbier zu trinken, zu lärmen und seinen Müll zurückzulassen.

Aus dem Sechserpack löste sich eine einzelne männliche Gestalt, schlürte auf mich zu, setzte sich neben mich und zündete sich eine Zigarette an. »Liest’n da?« wollte der etwa 30jährige von mir wissen; ich wünschte ihm einen guten Abend und zeigte ihm das Buch. Er schüttelte den Kopf. »Kennichnich«, lautete sein kundiges Urteil.

Ich wollte weiterlesen, doch er ließ das nicht zu. »Warum lieste das? Warum grillste nich?« fragte er; ich hätte ihn fragen können, warum er nicht läse, sondern grille, aber eine solche Frage wäre mir nie in den Kopf gekommen, ich hätte sie als anmaßend empfunden. Also lächelte ich ihn nur freundlich an und hob die Achseln.

Er gab keine Ruhe. »Jetzt sachma! Was lieste son Scheiß?« Das missfiel mir. Die Bücher von Andrea Camilleri nicht kennen, ist eine Sache, eine beneidenswerte sogar, denn man hat dann noch so viel Schönes vor sich; sie aber nicht kennen und trotzdem »Scheiß« zu nennen, zeugt von mindestens literaturkritikerhafter Dummheit und Ignoranz.

Ich legte das Buch beiseite. Mein Lächeln war verschwunden, wie eine Hand verschwindet, die sich zu einer Faust ballt. »Es gibt Veilchen«, sagte ich, »es gibt blaue Augen, und es gibt Pfauenaugen. Pfauenaugen sind die schönsten. Ich könnte dir«, bot ich verbindlich an, »eins davon ins Gesicht setzen. Es würde dich und dein Leben mit Sicherheit verschönern.«

Er sagte nur »Häh?«, ich warf den heruntergerauchten Zigarrenstummel in den Aschenbecher, nahm mein Buch und dachte an eine Grundmaxime der Toleranz: Grillen und lesen lassen.